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Белоруссия намерена получить второй транш кредита от России до конца июня
Белоруссия намерена получить второй транш кредита от России до конца июня
Белоруссия рассчитывает получить второй транш российского госкредита в размере 500 миллионов долларов до конца июня текущего года, заявил в пятницу глава... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T16:33
2021-04-16T16:48
министерство финансов белоруссии
александр лукашенко
москва
россия
белоруссия
экономика
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МИНСК, 16 апр – РИА Новости. Белоруссия рассчитывает получить второй транш российского госкредита в размере 500 миллионов долларов до конца июня текущего года, заявил в пятницу глава минфина республики Юрий Селиверстов.Минфин Белоруссии 30 декабря 2020 года сообщил о получении первого транша российского госкредита в сумме, эквивалентной 500 миллионам долларов."Мы договаривались на первое полугодие, на второй квартал. Будем надеяться, что до конца июня (транш поступит – ред.)", - сказал министр журналистам.На вопрос, ведутся ли переговоры с РФ относительно новых кредитов, Селиверстов ответил: "Я бы не озвучивал".Межправительственное белорусско-российское соглашение о предоставлении Минску двух траншей госкредита РФ по 0,5 миллиарда долларов было подписано 21 декабря в Москве. Минфин Белоруссии сообщал, что по условиям документа первый транш будет предоставлен до конца текущего года, второй транш - в 2021 году.До этого, в октябре, Белоруссия также получила кредит в 0,5 миллиарда долларов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Президент республики Александр Лукашенко сообщал, что на эти деньги Белоруссия погасила перед Россией 200 миллионов долларов долга за природный газ, а остальные средства направила на борьбу с коронавирусом.
https://ria.ru/20210416/integratsiya-1728558207.html
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министерство финансов белоруссии, александр лукашенко, москва, россия, белоруссия, экономика

Белоруссия намерена получить второй транш кредита от России до конца июня

16:33 16.04.2021 (обновлено: 16:48 16.04.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev / Вид на здание дворца независимости в Минске
Вид на здание дворца независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev /
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МИНСК, 16 апр – РИА Новости. Белоруссия рассчитывает получить второй транш российского госкредита в размере 500 миллионов долларов до конца июня текущего года, заявил в пятницу глава минфина республики Юрий Селиверстов.
Минфин Белоруссии 30 декабря 2020 года сообщил о получении первого транша российского госкредита в сумме, эквивалентной 500 миллионам долларов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во Дворце Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
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"Мы договаривались на первое полугодие, на второй квартал. Будем надеяться, что до конца июня (транш поступит – ред.)", - сказал министр журналистам.
На вопрос, ведутся ли переговоры с РФ относительно новых кредитов, Селиверстов ответил: "Я бы не озвучивал".
Межправительственное белорусско-российское соглашение о предоставлении Минску двух траншей госкредита РФ по 0,5 миллиарда долларов было подписано 21 декабря в Москве. Минфин Белоруссии сообщал, что по условиям документа первый транш будет предоставлен до конца текущего года, второй транш - в 2021 году.
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До этого, в октябре, Белоруссия также получила кредит в 0,5 миллиарда долларов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Президент республики Александр Лукашенко сообщал, что на эти деньги Белоруссия погасила перед Россией 200 миллионов долларов долга за природный газ, а остальные средства направила на борьбу с коронавирусом.
 
Министерство финансов БелоруссииАлександр ЛукашенкоМоскваРоссияБелоруссияЭкономика
 
 
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