https://ria.ru/20210416/kostroma-1728588367.html

СК раскрыл детали задержания замглавы департамента экономики Москвы

СК раскрыл детали задержания замглавы департамента экономики Москвы

Замруководителя департамента экономической политики и развития правительства Москвы и его два соучастника обвиняются в получении более пяти миллионов рублей от... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T14:46

2021-04-16T14:46

2021-04-16T15:00

юлия иванова

россия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Замруководителя департамента экономической политики и развития правительства Москвы и его два соучастника обвиняются в получении более пяти миллионов рублей от бизнесмена за содействие в подписании актов по выполненным работам, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее сообщалось о задержании замглавы департамента экономики Москвы Леонида Костромы и двух его соучастников – Дмитрия Рославцева и Михаила Самылова. Первый помещен под стражу, остальные – под домашний арест."Вторым управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении заместителя руководителя департамента экономической политики и развития правительства Москвы, а также первого заместителя директора ГБУ города Москвы "Городское агентство управления инвестициями" и начальника организационно-планового отдела того же учреждения. Они обвиняются в совершении преступления... "получение взятки группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере", - сказала Иванова.По версии следствия, с февраля 2020 по апрель 2021 года соучастники сговорились и потребовали от столичного бизнесмена более пяти миллионов за оказание содействия в беспрепятственном подписании актов сдачи-приемки выполненных работ по ранее заключенным договорам.Иванова добавила, что передача денег проходила в рамках оперативных мероприятий, в ходе которых соучастники и были задержаны.Как отмечается на сайте столичной мэрии, Кострому назначили на пост замглавы департамента экономической политики в июле прошлого года. До этого он занимал должность директора Городского агентства управления инвестициями.

https://ria.ru/20210407/vzyatka-1727165913.html

https://ria.ru/20210401/vzyatka-1603744380.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия