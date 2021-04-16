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СК раскрыл детали задержания замглавы департамента экономики Москвы
СК раскрыл детали задержания замглавы департамента экономики Москвы
Замруководителя департамента экономической политики и развития правительства Москвы и его два соучастника обвиняются в получении более пяти миллионов рублей от... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T14:46
2021-04-16T15:00
юлия иванова
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Замруководителя департамента экономической политики и развития правительства Москвы и его два соучастника обвиняются в получении более пяти миллионов рублей от бизнесмена за содействие в подписании актов по выполненным работам, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее сообщалось о задержании замглавы департамента экономики Москвы Леонида Костромы и двух его соучастников – Дмитрия Рославцева и Михаила Самылова. Первый помещен под стражу, остальные – под домашний арест."Вторым управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении заместителя руководителя департамента экономической политики и развития правительства Москвы, а также первого заместителя директора ГБУ города Москвы "Городское агентство управления инвестициями" и начальника организационно-планового отдела того же учреждения. Они обвиняются в совершении преступления... "получение взятки группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере", - сказала Иванова.По версии следствия, с февраля 2020 по апрель 2021 года соучастники сговорились и потребовали от столичного бизнесмена более пяти миллионов за оказание содействия в беспрепятственном подписании актов сдачи-приемки выполненных работ по ранее заключенным договорам.Иванова добавила, что передача денег проходила в рамках оперативных мероприятий, в ходе которых соучастники и были задержаны.Как отмечается на сайте столичной мэрии, Кострому назначили на пост замглавы департамента экономической политики в июле прошлого года. До этого он занимал должность директора Городского агентства управления инвестициями.
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юлия иванова, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

СК раскрыл детали задержания замглавы департамента экономики Москвы

14:46 16.04.2021 (обновлено: 15:00 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛеонид Кострома
Леонид Кострома - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Замруководителя департамента экономической политики и развития правительства Москвы и его два соучастника обвиняются в получении более пяти миллионов рублей от бизнесмена за содействие в подписании актов по выполненным работам, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Ранее сообщалось о задержании замглавы департамента экономики Москвы Леонида Костромы и двух его соучастников – Дмитрия Рославцева и Михаила Самылова. Первый помещен под стражу, остальные – под домашний арест.
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"Вторым управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении заместителя руководителя департамента экономической политики и развития правительства Москвы, а также первого заместителя директора ГБУ города Москвы "Городское агентство управления инвестициями" и начальника организационно-планового отдела того же учреждения. Они обвиняются в совершении преступления... "получение взятки группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере", - сказала Иванова.
По версии следствия, с февраля 2020 по апрель 2021 года соучастники сговорились и потребовали от столичного бизнесмена более пяти миллионов за оказание содействия в беспрепятственном подписании актов сдачи-приемки выполненных работ по ранее заключенным договорам.
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Иванова добавила, что передача денег проходила в рамках оперативных мероприятий, в ходе которых соучастники и были задержаны.
Как отмечается на сайте столичной мэрии, Кострому назначили на пост замглавы департамента экономической политики в июле прошлого года. До этого он занимал должность директора Городского агентства управления инвестициями.
 
Юлия ИвановаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
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