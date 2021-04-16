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Шапка проекта Морская держава - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
Морская держава
https://ria.ru/20210416/kosmodrom-1728095372.html
Космическая одиссея: от нефтедобывающей платформы до космодрома
Космическая одиссея: от нефтедобывающей платформы до космодрома
Плавучий космодром "Морской старт" предназначен для запуска ракет со стартовой точки в экваториальной зоне Тихого океана. В его создании приняли участие ведущие РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T12:12
2021-04-16T12:12
морская держава
морская держава
россия
ркк "энергия"
выборгский судостроительный завод
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Плавучий космодром "Морской старт" предназначен для запуска ракет со стартовой точки в экваториальной зоне Тихого океана. В его создании приняли участие ведущие предприятия отрасли. С площадки было проведено несколько десятков пусков космических аппаратов, а на орбиту было отправлено более 150 тыс. килограммов полезного груза. На данный момент "Морской старт" находится в порту временного базирования на Дальнем Востоке. Однако прежде чем стать морским космодромом, сооружение прошло тернистый путь. За основу плавучей взлетный площадки взяли японскую нефтедобывающую платформу "Одиссей". В конце 80-х на объекте произошел мощнейший пожар. Повреждения были настолько сильными, что использовать платформу без ремонта было невозможно.На дальнейшую судьбу японского "Одиссея" повлияли российские задумки. В конце 1991 года РКК "Энергия" детально проработало проект ракетно-космического комплекса морского базирования на отечественных морских танкерах с использованием ракеты-носителя "Зенит-2". Суть проекта заключалась в запуске спутников с экватора, что позволяло вдвое сократить затраты на топливо по сравнению с эксплуатацией космодрома Байконур. "В то время данный проект не вызвал интереса, но к нему вернулись немного позднее, в 1993 году, когда предложили рассмотреть проработки компании Boeing",– сообщили в пресс-службе Выборгского судостроительного завода. Когда о проекте задумались уже всерьез, выбор пал именно на нефтедобывающую платформу из-за большого палубного пространства и запаса устойчивости. "Одиссей" идеально подходил на роль взлетной площадки. В 1992 году нефтедобывающая платформа прошла ремонт и переоборудование на Выборгском судостроительном заводе. Итогом работ стал плавучий космодром "Морской старт".Несколько лет спустя в Норвегии, на верфи Kvaerner Rozenberg, переоборудовали еще одну платформу. Затем для проведения финальных работ плавучий космодром вновь вернулся на Выборгский завод. "В 1997–1998 годах специалисты Выборгского судостроительного завода провели на ней все остальные работы, связанные с монтажом и испытанием комплекса, обеспечивающего прием, хранение, обслуживание и запуск трехступенчатого ракетоносителя Zenit-3 SL. В процессе работы Выборгским судостроительным заводом был применен весь накопленный им за годы строительства и модернизации платформ опыт, а также отработаны принципиально новые технологии, не применявшиеся заводом ранее", – сообщили в пресс-службе завода. Как это работаетМобильный космодром был создан для вывода на орбиту космических аппаратов. Ракетой-носителем стала "Зенит-3SL", разработанная КБ "Южное" с разгонным блоком от специалистов РКК "Энергия". Ракетно-космический комплекс обеспечивает вывод аппаратов массой до 15 тонн на низкие околоземные орбиты с наклонением 0–90 градусов. В состав комплекса входят сборочно-командное судно Sea Launch Commander и стартовая платформа Odyssey. Сборочно-командное судно принимает на борт составные части ракеты (ракету-носитель, разгонный блок и космический аппарат). Далее на нем осуществляется сборка, проверка и передача базовому порту собранной ракеты в ангар стартовой платформы. На самой стартовой платформе размещены ангар для хранения собранной ракеты, стартовый стол, системы заправки ракеты, автоматизированная система предстартовой подготовки и обслуживающие системы. Предстартовая подготовка и запуск ракеты со стартовой платформы осуществляются в автоматическом режиме и управляются дистанционно со сборочно-командного судна. Это судно расположено на значительном удалении. Из ангара ракета на установщике подается к стартовому столу и устанавливается вертикально. После возвращения установщика в ангар начинается заправка ракеты компонентами топлива, затем – предстартовые проверки, запуск и управление полетом. Всего за время работы платформы с нее было совершено 36 запусков ракеты "Зенит", из них 32 успешных. Почему именно ВыборгИзначально Выборгский судостроительный завод предназначался для выпуска продукции военного назначения, но через несколько лет специалисты освоили строительство судов для гражданского флота. В начале 1990-х также активно развивалась отрасль добычи нефти, поэтому строительство буровых установок набирало обороты. Выборгская верфь успешно освоила и эту нишу судостроения. К моменту поиска объекта (конец 1993 года) для использования его в качестве запуска ракет выборгские корабелы уже имели достаточный опыт работы с платформами различного назначения. Также сыграла свою роль давняя связь завода с космосом. Еще со времен строительства в Выборге судов командно-измерительного комплекса "Моржовец" и "Кегостров" на завод периодически приезжали космонавты. Кроме того, расположенный в поселке Ермилово Приморский научно-технический центр ракетно-космической корпорации "Энергия" в необходимых случаях пользовался мощностями Выборгского завода для различных ремонтных и модернизационных работ.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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морская держава, россия, ркк "энергия", выборгский судостроительный завод

Космическая одиссея: от нефтедобывающей платформы до космодрома

12:12 16.04.2021
 
© предоставлено пресс-службой Выборгского судостроительного заводаЗапуск с плавучего космодрома "Морской старт"
Запуск с плавучего космодрома Морской старт - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© предоставлено пресс-службой Выборгского судостроительного завода
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Плавучий космодром "Морской старт" предназначен для запуска ракет со стартовой точки в экваториальной зоне Тихого океана. В его создании приняли участие ведущие предприятия отрасли. С площадки было проведено несколько десятков пусков космических аппаратов, а на орбиту было отправлено более 150 тыс. килограммов полезного груза. На данный момент "Морской старт" находится в порту временного базирования на Дальнем Востоке.
Однако прежде чем стать морским космодромом, сооружение прошло тернистый путь. За основу плавучей взлетный площадки взяли японскую нефтедобывающую платформу "Одиссей". В конце 80-х на объекте произошел мощнейший пожар. Повреждения были настолько сильными, что использовать платформу без ремонта было невозможно.
На дальнейшую судьбу японского "Одиссея" повлияли российские задумки. В конце 1991 года РКК "Энергия" детально проработало проект ракетно-космического комплекса морского базирования на отечественных морских танкерах с использованием ракеты-носителя "Зенит-2". Суть проекта заключалась в запуске спутников с экватора, что позволяло вдвое сократить затраты на топливо по сравнению с эксплуатацией космодрома Байконур.
© предоставлено пресс-службой Выборгского судостроительного заводаПлавучий космодром "Морской старт" во время эксплуатации
Плавучий космодром Морской старт во время эксплуатации - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© предоставлено пресс-службой Выборгского судостроительного завода
Плавучий космодром "Морской старт" во время эксплуатации
"В то время данный проект не вызвал интереса, но к нему вернулись немного позднее, в 1993 году, когда предложили рассмотреть проработки компании Boeing",– сообщили в пресс-службе Выборгского судостроительного завода.
Когда о проекте задумались уже всерьез, выбор пал именно на нефтедобывающую платформу из-за большого палубного пространства и запаса устойчивости. "Одиссей" идеально подходил на роль взлетной площадки.
В 1992 году нефтедобывающая платформа прошла ремонт и переоборудование на Выборгском судостроительном заводе. Итогом работ стал плавучий космодром "Морской старт".
Несколько лет спустя в Норвегии, на верфи Kvaerner Rozenberg, переоборудовали еще одну платформу. Затем для проведения финальных работ плавучий космодром вновь вернулся на Выборгский завод.
© предоставлено пресс-службой Выборгского судостроительного заводаЗапуск с плавучего космодрома "Морской старт"
Запуск с плавучего космодрома Морской старт - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© предоставлено пресс-службой Выборгского судостроительного завода
Запуск с плавучего космодрома "Морской старт"
"В 1997–1998 годах специалисты Выборгского судостроительного завода провели на ней все остальные работы, связанные с монтажом и испытанием комплекса, обеспечивающего прием, хранение, обслуживание и запуск трехступенчатого ракетоносителя Zenit-3 SL. В процессе работы Выборгским судостроительным заводом был применен весь накопленный им за годы строительства и модернизации платформ опыт, а также отработаны принципиально новые технологии, не применявшиеся заводом ранее", – сообщили в пресс-службе завода.

Как это работает

Мобильный космодром был создан для вывода на орбиту космических аппаратов. Ракетой-носителем стала "Зенит-3SL", разработанная КБ "Южное" с разгонным блоком от специалистов РКК "Энергия".
Ракетно-космический комплекс обеспечивает вывод аппаратов массой до 15 тонн на низкие околоземные орбиты с наклонением 0–90 градусов. В состав комплекса входят сборочно-командное судно Sea Launch Commander и стартовая платформа Odyssey.
Сборочно-командное судно принимает на борт составные части ракеты (ракету-носитель, разгонный блок и космический аппарат). Далее на нем осуществляется сборка, проверка и передача базовому порту собранной ракеты в ангар стартовой платформы.
© предоставлено пресс-службой Выборгского судостроительного заводаПлавучий космодром "Морской старт" во время эксплуатации
Плавучий космодром Морской старт во время эксплуатации - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© предоставлено пресс-службой Выборгского судостроительного завода
Плавучий космодром "Морской старт" во время эксплуатации
На самой стартовой платформе размещены ангар для хранения собранной ракеты, стартовый стол, системы заправки ракеты, автоматизированная система предстартовой подготовки и обслуживающие системы.
Предстартовая подготовка и запуск ракеты со стартовой платформы осуществляются в автоматическом режиме и управляются дистанционно со сборочно-командного судна. Это судно расположено на значительном удалении. Из ангара ракета на установщике подается к стартовому столу и устанавливается вертикально. После возвращения установщика в ангар начинается заправка ракеты компонентами топлива, затем – предстартовые проверки, запуск и управление полетом.
Всего за время работы платформы с нее было совершено 36 запусков ракеты "Зенит", из них 32 успешных.

Почему именно Выборг

Изначально Выборгский судостроительный завод предназначался для выпуска продукции военного назначения, но через несколько лет специалисты освоили строительство судов для гражданского флота. В начале 1990-х также активно развивалась отрасль добычи нефти, поэтому строительство буровых установок набирало обороты. Выборгская верфь успешно освоила и эту нишу судостроения. К моменту поиска объекта (конец 1993 года) для использования его в качестве запуска ракет выборгские корабелы уже имели достаточный опыт работы с платформами различного назначения.
© предоставлено пресс-службой Выборгского судостроительного заводаПлавучий космодром "Морской старт" во время эксплуатации
Плавучий космодром Морской старт во время эксплуатации - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© предоставлено пресс-службой Выборгского судостроительного завода
Плавучий космодром "Морской старт" во время эксплуатации
Также сыграла свою роль давняя связь завода с космосом. Еще со времен строительства в Выборге судов командно-измерительного комплекса "Моржовец" и "Кегостров" на завод периодически приезжали космонавты. Кроме того, расположенный в поселке Ермилово Приморский научно-технический центр ракетно-космической корпорации "Энергия" в необходимых случаях пользовался мощностями Выборгского завода для различных ремонтных и модернизационных работ.
 
Морская державаМорская державаРоссияРКК "Энергия"Выборгский судостроительный завод
 
 
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