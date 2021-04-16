https://ria.ru/20210416/koronavirus-1728537108.html

В России выявили 8995 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 8995 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 8995 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T11:13

2021-04-16T11:13

2021-04-16T11:59

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596575640_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_fd38bfefbde4facfe0cae5f6057edcd1.jpg

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8995 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб.Днем ранее было 8944 заразившихся. Темп прироста заболеваемости остается на уровне 0,19 процента. Умерли 397 человек, выписались после лечения — 9109.Новые случаи выявили в 84 регионах, прироста нет только в Ненецком автономном округе. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 2476 (днем ранее было 2455), Санкт-Петербурге — 704, Подмосковье — 595, Ростовской области — 242, Нижегородской — 219. Меньше всего их в Еврейской автономной области и на Чукотке — по одному, а в Туве и Магаданской области — по двое.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 4 684 148 человек, 104 795 из них умерли, 4 310 557 вылечились. Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 137,8 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 139 миллионов. Около трех миллионов человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Турцию, Италию, Испанию и Германию.

https://ria.ru/20210415/koronavirus-1728384247.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество