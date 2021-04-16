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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210416/koronavirus-1728537108.html
В России выявили 8995 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 8995 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 8995 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T11:13
2021-04-16T11:59
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8995 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб.Днем ранее было 8944 заразившихся. Темп прироста заболеваемости остается на уровне 0,19 процента. Умерли 397 человек, выписались после лечения — 9109.Новые случаи выявили в 84 регионах, прироста нет только в Ненецком автономном округе. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 2476 (днем ранее было 2455), Санкт-Петербурге — 704, Подмосковье — 595, Ростовской области — 242, Нижегородской — 219. Меньше всего их в Еврейской автономной области и на Чукотке — по одному, а в Туве и Магаданской области — по двое.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 4 684 148 человек, 104 795 из них умерли, 4 310 557 вылечились. Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 137,8 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 139 миллионов. Около трех миллионов человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Турцию, Италию, Испанию и Германию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 8995 новых случаев заражения коронавирусом

11:13 16.04.2021 (обновлено: 11:59 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией
Врач городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8995 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб.
Днем ранее было 8944 заразившихся. Темп прироста заболеваемости остается на уровне 0,19 процента. Умерли 397 человек, выписались после лечения — 9109.
Медицинские работники и пациент в клинической больнице № 5 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
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Новые случаи выявили в 84 регионах, прироста нет только в Ненецком автономном округе. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 2476 (днем ранее было 2455), Санкт-Петербурге — 704, Подмосковье — 595, Ростовской области — 242, Нижегородской — 219. Меньше всего их в Еврейской автономной области и на Чукотке — по одному, а в Туве и Магаданской области — по двое.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 4 684 148 человек, 104 795 из них умерли, 4 310 557 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 137,8 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 139 миллионов. Около трех миллионов человек спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Турцию, Италию, Испанию и Германию.
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