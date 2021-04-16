https://ria.ru/20210416/koronavirus-1728536994.html
В России за сутки умерли 397 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 397 пациентов с COVID-19
За сутки в России подтверждены 397 смертей с COVID-19, за все время - 104 795, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T11:13
2021-04-16T11:13
2021-04-16T11:13
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
архангельская область
москва
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 397 смертей с COVID-19, за все время - 104 795, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 397 смертей... За весь период по России умерло 104 795 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 57 человек, в Санкт-Петербурге - 30, в Архангельской области - 20.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, здоровье - общество, архангельская область, москва