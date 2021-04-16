https://ria.ru/20210416/koronavirus-1728536994.html

В России за сутки умерли 397 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 397 пациентов с COVID-19

За сутки в России подтверждены 397 смертей с COVID-19, за все время - 104 795, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T11:13

2021-04-16T11:13

2021-04-16T11:13

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

архангельская область

москва

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 397 смертей с COVID-19, за все время - 104 795, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 397 смертей... За весь период по России умерло 104 795 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 57 человек, в Санкт-Петербурге - 30, в Архангельской области - 20.

россия

архангельская область

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, архангельская область, москва