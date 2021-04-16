https://ria.ru/20210416/koronavirus-1728536782.html

В России за сутки 9109 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 9109 человек выздоровели от COVID-19

За сутки в России выписаны 9 109 человек после COVID-19, за все время пандемии - 4 310 557, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T11:12

2021-04-16T11:12

2021-04-16T11:12

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. За сутки в России выписаны 9 109 человек после COVID-19, за все время пандемии - 4 310 557, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве выписаны 1901 человек, Подмосковье - 607, Санкт-Петербурге - 419.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество