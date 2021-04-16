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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210416/koronavirus-1728536782.html
В России за сутки 9109 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 9109 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 9 109 человек после COVID-19, за все время пандемии - 4 310 557, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T11:12
2021-04-16T11:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. За сутки в России выписаны 9 109 человек после COVID-19, за все время пандемии - 4 310 557, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве выписаны 1901 человек, Подмосковье - 607, Санкт-Петербурге - 419.
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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество

В России за сутки 9109 человек выздоровели от COVID-19

11:12 16.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в клинической больнице № 5 в Волгограде
Медицинские работники и пациент в клинической больнице № 5 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. За сутки в России выписаны 9 109 человек после COVID-19, за все время пандемии - 4 310 557, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 109 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 310 557", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве выписаны 1901 человек, Подмосковье - 607, Санкт-Петербурге - 419.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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