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В Москве выявили 2476 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 2476 новых случаев COVID-19
Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2476, Санкт-Петербурге - 704, Подмосковье - 595, сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T11:11
2021-04-16T11:11
2021-04-16T11:11
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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общество
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2476, Санкт-Петербурге - 704, Подмосковье - 595, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области и Туве - по два, Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области - по одному.
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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество