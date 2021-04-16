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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210416/koronavirus-1728536530.html
В Москве выявили 2476 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 2476 новых случаев COVID-19
Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2476, Санкт-Петербурге - 704, Подмосковье - 595, сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T11:11
2021-04-16T11:11
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2476, Санкт-Петербурге - 704, Подмосковье - 595, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области и Туве - по два, Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области - по одному.
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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве выявили 2476 новых случаев COVID-19

11:11 16.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВременный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Крылатском
Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Крылатском - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2476, Санкт-Петербурге - 704, Подмосковье - 595, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 2476; 2. Санкт-Петербург - 704; 3. Московская область - 595", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области и Туве - по два, Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области - по одному.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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