https://ria.ru/20210416/kontslager-1728504516.html

Минобороны рассказало, как немецкий концлагерь не сломил советских солдат

Минобороны рассказало, как немецкий концлагерь не сломил советских солдат

Тяжелейшие условия, в которых советские военнопленные содержались в гитлеровском концлагере в районе польского города Тшчанка, не сломили боевой дух узников -... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T01:18

2021-04-16T01:18

2021-04-16T01:18

россия

великая отечественная война (1941-1945)

министерство обороны рф (минобороны рф)

москва

общество

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Тяжелейшие условия, в которых советские военнопленные содержались в гитлеровском концлагере в районе польского города Тшчанка, не сломили боевой дух узников - перебив охрану лагеря, они присоединились к освободившим их частям Красной Армии, об этом рассказывают архивные документы, обнародованные Министерством обороны России.Российское военное ведомство опубликовало на своем сайте специальный мультимедийный раздел "Преступное беспамятство: что стирают из истории поляки", в котором разместило архивные документы, доказывающие, что на месте снесенного мемориала погибшим бойцам Красной Армии в польском городе Тшчанке находилась братская могила советских воинов. Архивные документы, вошедшие в экспозицию мультимедийного раздела, рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта "Без срока давности", реализуемого по поручению президента РФ.В разделе опубликовано донесение исполнявшего обязанности коменданта района города Шенланке (бывшее немецкое название Тшчанки) капитана Гришакова от 3 марта 1945 года, в котором описываются обнаруженные здесь советскими войсками три гитлеровских концентрационных лагеря: "один для советских граждан, один для военнопленных русских солдат и офицеров и один для военнопленных других государств".В лагере для мирных граждан в сырых и холодных дощатых бараках содержалось до 1,3 тысячи человек, в том числе женщин и детей. Бараки были дощатые, в них было холодно и сыро. Пища узников "состояла исключительно из овощей: брюква, морковь, капуста, свекла". "Суп варили один раз в неделю. Качество пищи плохое. Хлеба выдавалось по 200 грамм на взрослого и 100 грамм на ребенка", - говорилось в донесении. Пленные, особенно дети, страдали от эпидемий разных болезней – скарлатины, дифтерии и трахомы.В лагере для советских военнопленных содержалось до 100 человек, размещенных за колючей проволокой на площадке 200 на 200 метров в пяти маленьких бараках. Но дух пленных солдат и офицеров Красной Армии не был сломлен: как свидетельствует донесение, "при входе наших танков в город военнопленные перебили охрану, а сами вступили в действующие части".Иностранные военнопленные содержались в других условиях. В донесении значится, что этого лагерь "колючей проволокой не ограждался", заключенные размещались в одном большом доме с решетками на окнах. В этом лагере-доме "содержалось 44 француза и 6 бельгийцев, которые имели свободное хождение по городу без охраны, некоторые из них работали в частных сапожных мастерских и погрузках".

https://ria.ru/20210416/memorial-1728504119.html

https://ria.ru/20210409/dokumenty-1727456604.html

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россия, великая отечественная война (1941-1945), министерство обороны рф (минобороны рф), москва, общество