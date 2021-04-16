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Москвичей предупредили о пробуждении клещей
Москвичей предупредили о пробуждении клещей
Клещи на природных территориях Москвы должны проснуться в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T16:28
2021-04-16T16:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
общество
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Клещи на природных территориях Москвы должны проснуться в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."С наступлением теплой погоды в природных парках активизируется множество мелких живых существ, в том числе и опасных для человека. Клещ пробуждается при среднедневной температуре плюс 5 градусов, как правило, сезон их активности длится с марта-апреля по октябрь-ноябрь. На природных территориях Москвы в середине апреля проснутся клещи", - рассказали в пресс-службе.В департаменте отметили, что на особо охраняемых природных территориях Москвы использование химических средств для обработки против клещей запрещено. Поэтому специалисты Мосприроды проводят профилактические работы: косят траву возле детских и спортивных площадок, вдоль дорожно-тропиночной сети, убирают валежник, размещают на территориях информационные плакаты, проводят инструктаж для посетителей."Ознакомиться с правилами поведения на природе в период активности клещей стоит и москвичам, которые планируют открывать дачный сезон. Ведь загородные участки тоже редко обрабатывают химией, опасаясь навредить людям, домашним животным и посадкам. Не менее важно следовать правилам, собираясь в лес по ягоды или грибы", - добавили в пресс-службе.Специалисты напомнили, что, отправляясь на природу, нужно выбирать одежду из плотных тканей, лучше светлую и однотонную, не оставлять открытыми руки, ноги и шею, носить головной убор."Желательно избегать участков леса с густой растительностью. Клещи долго выбирают место укуса. Поэтому осматривать себя, детей и домашних питомцев на предмет клещей стоит каждые 2 часа прогулки и после того, как вернулись домой. Проверить надо и все вещи, которые принесли с прогулки - сумки, пледы и прочее. Для профилактики укусов клещей перед прогулкой можно применять репелленты - спреи и аэрозоли, крема, "отпугивающие" членистоногих. Гулять нужно только по тропинкам. Клещи прячутся в траве", - отметили в пресс-службе.В департаменте сообщили, что не стоит недооценивать опасность укуса клеща. Паразиты являются переносчиками тяжелых заболеваний. Если клещ все же укусил, нужно немедленно обратиться в ближайший травматологический пункт Москвы.
https://ria.ru/20210414/bolezni-1728183829.html
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мосприрода, москва, общество

Москвичей предупредили о пробуждении клещей

16:28 16.04.2021 (обновлено: 16:38 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМостовая башня царской усадьбы "Измайлово" после реставрации
Мостовая башня царской усадьбы Измайлово после реставрации - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Клещи на природных территориях Москвы должны проснуться в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"С наступлением теплой погоды в природных парках активизируется множество мелких живых существ, в том числе и опасных для человека. Клещ пробуждается при среднедневной температуре плюс 5 градусов, как правило, сезон их активности длится с марта-апреля по октябрь-ноябрь. На природных территориях Москвы в середине апреля проснутся клещи", - рассказали в пресс-службе.
В департаменте отметили, что на особо охраняемых природных территориях Москвы использование химических средств для обработки против клещей запрещено. Поэтому специалисты Мосприроды проводят профилактические работы: косят траву возле детских и спортивных площадок, вдоль дорожно-тропиночной сети, убирают валежник, размещают на территориях информационные плакаты, проводят инструктаж для посетителей.
"Ознакомиться с правилами поведения на природе в период активности клещей стоит и москвичам, которые планируют открывать дачный сезон. Ведь загородные участки тоже редко обрабатывают химией, опасаясь навредить людям, домашним животным и посадкам. Не менее важно следовать правилам, собираясь в лес по ягоды или грибы", - добавили в пресс-службе.
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Специалисты напомнили, что, отправляясь на природу, нужно выбирать одежду из плотных тканей, лучше светлую и однотонную, не оставлять открытыми руки, ноги и шею, носить головной убор.
"Желательно избегать участков леса с густой растительностью. Клещи долго выбирают место укуса. Поэтому осматривать себя, детей и домашних питомцев на предмет клещей стоит каждые 2 часа прогулки и после того, как вернулись домой. Проверить надо и все вещи, которые принесли с прогулки - сумки, пледы и прочее. Для профилактики укусов клещей перед прогулкой можно применять репелленты - спреи и аэрозоли, крема, "отпугивающие" членистоногих. Гулять нужно только по тропинкам. Клещи прячутся в траве", - отметили в пресс-службе.
В департаменте сообщили, что не стоит недооценивать опасность укуса клеща. Паразиты являются переносчиками тяжелых заболеваний. Если клещ все же укусил, нужно немедленно обратиться в ближайший травматологический пункт Москвы.
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