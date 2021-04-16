Украина надеется на поддержку Китая в "сдерживании российской агрессии"
КИЕВ, 16 апр - РИА Новости. Киев надеется на присоединение Китая к процессу "сдерживания российской агрессии", говорится в сообщении МИД Украины по итогам консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел Украины и Китая Евгения Енина и Ле Юйчэна.
"Заместитель министра проинформировал китайского коллегу об обострении ситуации безопасности на временно оккупированных территориях Украины и наращивании российских военных формирований вблизи украинских границ. Евгений Енин выразил надежду, что КНР присоединится к процессу сдерживания российской агрессии... Ле Юйчэн заверил в поддержке КНР независимости, суверенитета и территориальной целостности нашего государства и выразил уверенность в разрешении конфликтов путем переговоров", - сообщили в МИД Украины.
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По данным украинского внешнеполитического ведомства, стороны обсудили также перспективы участия высокого представителя КНР в торжествах по случаю 30-й годовщины независимости Украины.
В ходе консультаций стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в рамках международных организаций, сотрудничество в торговой, экономической, инфраструктурной, транспортной, логистической и гуманитарной сферах. Енин также выразил благодарность правительству КНР за поставку на Украину первой партии вакцины CoronaVac от COVID-19 в марте. Собеседники договорились о продолжении сотрудничества Украины и Китая в этой сфере.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.