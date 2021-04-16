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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210416/kitay-1728544265.html
Рост ВВП Китая в I квартале составил рекордные 18,3%
Рост ВВП Китая в I квартале составил рекордные 18,3%
Темпы роста ВВП Китая в первом квартале составили 18,3% в годовом исчислении, это рекорд с 1993 года, когда Госстатуправление КНР начало предоставлять... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T11:48
2021-04-16T11:48
россия-китай: главное
ли кэцян
китай
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МОСКВА, 16 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Темпы роста ВВП Китая в первом квартале составили 18,3% в годовом исчислении, это рекорд с 1993 года, когда Госстатуправление КНР начало предоставлять квартальную экономическую отчетность. Предыдущий рекорд составлял 15,3%.Небывало высокого показателя удалось достичь за счет низкой планки отсчета: в январе-марте 2020 года на волне эпидемии COVID-19 ВВП Китая просел на 6,8%. Вместе с тем, в январе-марте 2021 года экономический рост был уверенным даже по сравнению с "докоронавирусным" первым кварталом 2019 года: ВВП увеличился на 10,3%. Это свидетельствует о том, что китайская экономика полностью оправилась от удара эпидемии и уже вовсю растет.Положительную динамику продемонстрировала "тройка" китайского экономического развития: это внутреннее потребление, инвестиции в основные фонды и внешняя торговля. Так, розничные продажи в первом квартале подскочили на 33,9% в годовом исчислении. Лавинообразный рост продаж произошел в секторе недвижимости: в физическом объеме они увеличились на 63,8%, а в денежном исчислении – на 88,5%. Это свидетельствует о дальнейшем росте стоимости жилья, который не смог остановить даже коронавирус. Пожалуй, единственным сектором, который о сих пор не вывел продажи на докризисные показатели, стал ресторанный бизнес. Хотя в первом квартале его продажи выросли на 75,8% в годовом исчислении, по сравнению с докоронавирусными январем-мартом 2019 года показатели упали на 1%.Инвестиции в основные фонды за январь-март увеличились на 25,6%. Поток капиталовложений в инфраструктуру возрос на 29,7%, в производство – на 29,8%, в строительный сектор – на 25,6%.Объем внешней торговли в первом квартале расширился на 29,2%.Хорошие показатели продемонстрировал производственный сектор с ростом в 24,5% в годовом исчислении. Рост сектора услуг достиг 25,3%.Благодаря экономическому росту за первый квартал в КНР создано 2,97 миллиона новых рабочих мест. Безработица по итогам марта оказалась на уровне 5,3%, что на 0,6 процентных пункта ниже, чем годом ранее. Располагаемые доходы населения увеличились на 13,7% в годовом исчислении. С учетом инфляции эта цифра не меняется, поскольку в первом квартале рост потребительских цен оказался отрицательным -0,1%.Наблюдатели уверены, что в последующих кварталах КНР продолжит демонстрировать уверенный экономический рост, однако показатели будут уже ниже. Большинство экспертов полагает, что по итогам года темпы роста ВВП КНР достигнут восьми и более процентов, хотя правительство закрепило более скромный плановый показатель в "6% и более". Как пояснил ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, плановый показатель занижен намеренно, "чтобы оставить пространство для маневра".
https://ria.ru/20210415/pekin-1728416142.html
https://ria.ru/20210414/kitay-1728205896.html
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ли кэцян, китай

Рост ВВП Китая в I квартале составил рекордные 18,3%

11:48 16.04.2021
 
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкГорода мира. Пекин
Города мира. Пекин - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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МОСКВА, 16 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Темпы роста ВВП Китая в первом квартале составили 18,3% в годовом исчислении, это рекорд с 1993 года, когда Госстатуправление КНР начало предоставлять квартальную экономическую отчетность. Предыдущий рекорд составлял 15,3%.
Небывало высокого показателя удалось достичь за счет низкой планки отсчета: в январе-марте 2020 года на волне эпидемии COVID-19 ВВП Китая просел на 6,8%. Вместе с тем, в январе-марте 2021 года экономический рост был уверенным даже по сравнению с "докоронавирусным" первым кварталом 2019 года: ВВП увеличился на 10,3%. Это свидетельствует о том, что китайская экономика полностью оправилась от удара эпидемии и уже вовсю растет.
Пекин - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
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Положительную динамику продемонстрировала "тройка" китайского экономического развития: это внутреннее потребление, инвестиции в основные фонды и внешняя торговля. Так, розничные продажи в первом квартале подскочили на 33,9% в годовом исчислении. Лавинообразный рост продаж произошел в секторе недвижимости: в физическом объеме они увеличились на 63,8%, а в денежном исчислении – на 88,5%. Это свидетельствует о дальнейшем росте стоимости жилья, который не смог остановить даже коронавирус. Пожалуй, единственным сектором, который о сих пор не вывел продажи на докризисные показатели, стал ресторанный бизнес. Хотя в первом квартале его продажи выросли на 75,8% в годовом исчислении, по сравнению с докоронавирусными январем-мартом 2019 года показатели упали на 1%.
Инвестиции в основные фонды за январь-март увеличились на 25,6%. Поток капиталовложений в инфраструктуру возрос на 29,7%, в производство – на 29,8%, в строительный сектор – на 25,6%.
Объем внешней торговли в первом квартале расширился на 29,2%.
Хорошие показатели продемонстрировал производственный сектор с ростом в 24,5% в годовом исчислении. Рост сектора услуг достиг 25,3%.
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
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Благодаря экономическому росту за первый квартал в КНР создано 2,97 миллиона новых рабочих мест. Безработица по итогам марта оказалась на уровне 5,3%, что на 0,6 процентных пункта ниже, чем годом ранее. Располагаемые доходы населения увеличились на 13,7% в годовом исчислении. С учетом инфляции эта цифра не меняется, поскольку в первом квартале рост потребительских цен оказался отрицательным -0,1%.
Наблюдатели уверены, что в последующих кварталах КНР продолжит демонстрировать уверенный экономический рост, однако показатели будут уже ниже. Большинство экспертов полагает, что по итогам года темпы роста ВВП КНР достигнут восьми и более процентов, хотя правительство закрепило более скромный плановый показатель в "6% и более". Как пояснил ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, плановый показатель занижен намеренно, "чтобы оставить пространство для маневра".
 
Россия-Китай: ГлавноеЛи КэцянКитай
 
 
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