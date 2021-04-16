https://ria.ru/20210416/kitay-1728432290.html

Кто виноват: Китай бьет Америку на ее поле

Кто виноват: Китай бьет Америку на ее поле

Китайская идейная бомбардировка по поводу прав человека происходит в глобальном масштабе прямо сейчас: проходят конференции, вот только одна из них, в Чанчуне... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T08:00

2021-04-16T08:00

2021-04-16T08:01

китай

сша

авторы

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Китайская идейная бомбардировка по поводу прав человека происходит в глобальном масштабе прямо сейчас: проходят конференции, вот только одна из них, в Чанчуне. Далее идут публикации экспертов по итогам конференций, официальные заявления… Причем в этом году все куда серьезнее и масштабнее, чем в прежних аналогичных случаях. Уже давно каждый год по весне Госдепартамент США публикует свой доклад о том, как соблюдаются права человека во всем мире (нынешняя публикация пришлась на 30 марта). Затем этот доклад вдумчиво изучают китайцы (начиная с раздела о своей стране, конечно) и через несколько дней дают свой ответ: в том, что касается прав человека в США — прежде всего, а затем немного о себе. К этой ритуальной весенней перекличке все давно привыкли. Заметим, ответная правозащитная бомбардировка Китая в этом году традиционно началась в праздник Цинмин. Это День поминовения усопших, когда приводят в порядок могилы предков и устраивают многие прочие ритуалы (кстати, в нашей цивилизации такой день тоже есть). В этом году Цинмин пришелся на 4 апреля, как раз когда в стране начали давать свой ответ Америке. К концу нашего разговора мы к этой теме непременно вернемся. А пока посмотрим, в чем разница с прошлогодними ритуалами (речь не о Цинмине, а об обмене любезностями насчет прав). Разница в масштабе, но не только. Дело в том, что в конце июня 1921 года состоялся первый съезд ныне правящей Компартии Китая, то есть этой организации вот-вот исполнится 100 лет. Размах нынешних и особенно будущих мероприятий можно представить, а сейчас разговор — раз уж такое дело — зашел о том, как эта партия воздействовала на права человека в стране в целом после прихода к власти в 1949 году и особенно в последнее время. Мысли тут такие: китайский народ имеет прав человека больше многих прочих, потому что (добавим — ну пусть только в последние лет 30 из 100) укрепляются чувства свершенности личных (пусть скромных) замыслов, счастья и безопасности. Далее: в Китае всегда считали ключевым право человека на поддержание своего существования и на развитие страны. Еще мысли: Китай делами способствует глобальному продвижению прав человека, поскольку укрепляет принципы равенства и взаимного доверия, включенности людей в жизнь общества и взаимного их обучения, сотрудничества — в общем, коллективного развития. (Это из выступлений зарубежных экспертов, которые на упомянутой выше конференции в Чанчуне составили немалую часть.) А их местные коллеги напомнили, что Китай не только победил этой зимой "крайнюю" бедность, но и участвует в международном сотрудничестве по борьбе с нищетой. И еще отстаивает право каждого на жизнь и здоровье, поэтому предложил концепцию сотрудничества под лозунгом "здоровье для всех". Если кому-то кажется, что все это звучит совсем экзотично в контексте разговоров о правах человека, то для более привычной и успокаивающей картины достаточно вернуться к американскому докладу. Из него вы узнаете, что нарушаются права протестующих в Китае, Белоруссии, Нигерии и Венесуэле и далее везде или что… ну все как всегда. А вот и не все как всегда. В нынешнем году можно рассмотреть новшества: все ближе к голове списка выходят совсем иные права. Сексуальных меньшинств, например. И нет никаких сомнений, что процесс продолжится: то, что вчера было агрессивной экзотикой сект (веганство, например), завтра станет не просто частью списка неотъемлемых прав человека, а будет навязываться Госдепом тем, у кого мало сил сопротивляться. Причем незаметно право вегана не есть мясо будет заменено его правами заставлять других людей питаться только растительностью.И нет никаких сомнений, что идеи типа уничтожения производств ради спасения планеты тоже будут подниматься все выше в списках прав человека, продвигаемых Америкой. Напомним, что при нынешних ее властях это самое продвижение называют главной задачей внешней политики страны. То есть суть события в том, что в одной большой и мощной стране — США — существует один постоянно обновляемый и корректируемый список прав, а в другой, не менее мощной стране происходят совсем другие обновления и корректировки. И мы в итоге имеем два все более расходящихся комплекта этих самых прав. Да, но ведь когда-то считалось, что права одни для всех граждан мира? И известный документ называется Всеобщая декларация прав человека, принят ООН в 1948 году. Но с тех пор выяснилось, что каждая страна, группа стран и еще множество организаций, а также отдельные замечательные личности продвигают свое понимание того, какие права первые и главные, а какие — так, пустяки. Для таких дискуссий существует миллион площадок, главная из которых — нелюбимый американцами Совет по правам человека ООН. Нелюбимый потому, что там все равны, каждый может продвигать свой список, да еще и собирать под своей точкой зрения много подписей всяких и разных стран. И ведь не скажешь, что один список совсем плохой, а другой — совсем хороший. Китайские права на коллективное развитие или всеобщее здоровье — да отличная идея. Американская любовь к бунту во всех мыслимых странах, пусть в самих США демонстрации "неправильных людей" разгоняют вполне зверскими методами, — тоже понятное дело: должно быть у человека право выйти и все сказать, как думает. Желательно — не превращая при этом в ад улицы своего города. А модное в последнее время право на интернет и лайки в любимых соцсетях — неоспоримо, особенно с учетом того, как сейчас владельцы этих сетей поступают с теми, чье мнение им не нравится. В общем, желаемых и желанных прав много, у каждого общества и каждого человека свой набор таковых. И единственное, чего нет и явно не будет, — тех самых "всеобщих" прав. Извините, идеалисты из 1948 года. А теперь пора выполнять обещание вернуться к разговору о Цинмине. Вообще-то, все идет к тому, что раньше или позже человечество будет по весне отмечать день поминовения всеобщих прав человека, стряхивая пыль со старых текстов на эту тему.

https://ria.ru/20210330/kitay-1603406172.html

https://ria.ru/20201125/bednost-1586132835.html

https://ria.ru/20210325/rezolyutsiya-1602807362.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210414/oon-1728300843.html

https://ria.ru/20210401/doklad-1603818597.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дмитрий Косырев https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

китай, сша, авторы