https://ria.ru/20210416/khramy-1728618339.html
РПЦ оцифрует "бесхозные храмы"
РПЦ оцифрует "бесхозные храмы"
Трехмерные модели храмов РПЦ, которые сейчас разрабатываются в рамках программы "Возрождение русской церковной архитектуры", можно будет использовать для... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T16:56
2021-04-16T16:56
2021-04-16T17:13
религия и мировоззрение
россия
союз реставраторов
возрождение
московский архитектурный институт
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Трехмерные модели храмов РПЦ, которые сейчас разрабатываются в рамках программы "Возрождение русской церковной архитектуры", можно будет использовать для создания виртуальных туристических маршрутов, заявил в пятницу президент фонда "Иннотех XXI", член экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации (ЭСЦИАР) Алексей Агапов.Фонд "Иннотех XXI" совместно с ЭСЦИАР создает всероссийский реестр объектов церковной архитектуры: делает лазерную фотограмметрию, "то есть переводит в цифру" храмы РПЦ, чтобы после провести необходимые ремонтные работы. Как ранее рассказал РИА Новости председатель ЭСЦИАР протоиерей Леонид Калинин, программа фотограмметрической 3D-съемки позволяет создать абсолютно точную модель, чтобы после "превратить обработанный в программе храм в идеальный чертеж для его воссоздания".По его словам, самая важная задача – сохранить цифровой облик объекта, фонд ведет работу с митрополиями РПЦ, чтобы понять, какие храмы нужно оцифровать первыми. "В первую очередь для работы выбраны деревянные храмы, потому что они разрушаются в первую очередь. Пилотные проекты уже ведутся. Надеемся, что в июле мы получим финансирование для проведения этих работ из разных источников - внебюджетных и Минкультуры", - пояснил представитель фонда.Говоря о сроках завершения проекта, он отметил, что "все зависит от финансирования". "Сами работы по оцифровке на объекте проходят за день, два - максимум. В год, по нашим оценкам, мы сможем отсканировать и заложить в реестре 500-700 объектов", - заключил представитель фонда.В 2019 году в Русской православной церкви заявили, что составили список из более чем 4,7 тысячи так называемых "бесхозных храмов" - объектов религиозного назначения, принадлежавших ранее РПЦ, которые находятся в руинированном или аварийном состоянии и нуждаются в консервации или реставрации.Благотворительный фонд поддержки возрождения русской церковной архитектуры "Иннотех XXI" был создан для реализации проекта РПЦ "Возрождение русской церковной архитектуры". По данным на сайте фонда, организация занимается созданием общероссийского электронного реестра, содержащего визуальные цифровые образы принадлежащих РПЦ объектов на всей ее канонической территории, проведением на его основе ремонтно-реставрационных работ и возведением новых храмов при участии ЭСЦИАР, Союза реставраторов России, Московского архитектурного института и других экспертных сообществ.
https://ria.ru/20210408/lavra-1727421123.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, союз реставраторов, возрождение, московский архитектурный институт
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Трехмерные модели храмов РПЦ, которые сейчас разрабатываются в рамках программы "Возрождение русской церковной архитектуры", можно будет использовать для создания виртуальных туристических маршрутов, заявил в пятницу президент фонда "Иннотех XXI", член экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации (ЭСЦИАР) Алексей Агапов.
Фонд "Иннотех XXI" совместно с ЭСЦИАР создает всероссийский реестр объектов церковной архитектуры: делает лазерную фотограмметрию, "то есть переводит в цифру" храмы РПЦ, чтобы после провести необходимые ремонтные работы. Как ранее рассказал РИА Новости председатель ЭСЦИАР протоиерей Леонид Калинин, программа фотограмметрической 3D-съемки позволяет создать абсолютно точную модель, чтобы после "превратить обработанный в программе храм в идеальный чертеж для его воссоздания".
"Будут уровни доступа к реестру – не каждый сможет посмотреть всю информацию. Для общего обозрения будут доступны 3D-модели храмов. Можно будет сделать виртуальные 3D-маршруты для развития туризма. Но основная информация будет (доступна - ред.) для специалистов, настоятелей храмов, митрополий. <…> Также мы снимаем видеосюжеты на этих объектах", - сказал Агапов на конференции в Общественной палате РФ, посвященной возрождению сельских храмов.
По его словам, самая важная задача – сохранить цифровой облик объекта, фонд ведет работу с митрополиями РПЦ, чтобы понять, какие храмы нужно оцифровать первыми. "В первую очередь для работы выбраны деревянные храмы, потому что они разрушаются в первую очередь. Пилотные проекты уже ведутся. Надеемся, что в июле мы получим финансирование для проведения этих работ из разных источников - внебюджетных и Минкультуры", - пояснил представитель фонда.
Говоря о сроках завершения проекта, он отметил, что "все зависит от финансирования". "Сами работы по оцифровке на объекте проходят за день, два - максимум. В год, по нашим оценкам, мы сможем отсканировать и заложить в реестре 500-700 объектов", - заключил представитель фонда.
В 2019 году в Русской православной церкви
заявили, что составили список из более чем 4,7 тысячи так называемых "бесхозных храмов" - объектов религиозного назначения, принадлежавших ранее РПЦ, которые находятся в руинированном или аварийном состоянии и нуждаются в консервации или реставрации.
Благотворительный фонд поддержки возрождения русской церковной архитектуры "Иннотех XXI" был создан для реализации проекта РПЦ "Возрождение русской церковной архитектуры". По данным на сайте фонда, организация занимается созданием общероссийского электронного реестра, содержащего визуальные цифровые образы принадлежащих РПЦ объектов на всей ее канонической территории, проведением на его основе ремонтно-реставрационных работ и возведением новых храмов при участии ЭСЦИАР, Союза реставраторов России
, Московского архитектурного института
и других экспертных сообществ.