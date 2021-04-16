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На Урале вычислили хакера, пытавшегося взломать институты РАН
На Урале вычислили хакера, пытавшегося взломать институты РАН
В Курганской области возбудили уголовное дело против хакера, который пытался взломать региональные институты РАН и одно из министерств Омской области, сообщает... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T09:49
2021-04-16T09:49
россия
российская академия наук
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
свердловская область
курганская область
технологии
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр – РИА Новости. В Курганской области возбудили уголовное дело против хакера, который пытался взломать региональные институты РАН и одно из министерств Омской области, сообщает в пятницу региональное управление ФСБ.По данным спецслужбы, 40-летний житель небольшого города Далматово (около 12 тысяч жителей) пытался с помощью "вредоносной программы" обойти защиту ресурсов министерства промышленности Омской области, институтов Российской академии наук в Новосибирской и Свердловской областях.Также целью атак хакера стал дагестанский "Центр информационных технологий" - государственное учреждение, занимающееся внедрением IT-решений в республике. Какая цель была у злоумышленника, не раскрывается.Мужчине предъявлено обвинение и грозит до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210402/zaschita-1603885982.html
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россия
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россия, российская академия наук, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), свердловская область, курганская область, технологии, происшествия

На Урале вычислили хакера, пытавшегося взломать институты РАН

09:49 16.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр – РИА Новости. В Курганской области возбудили уголовное дело против хакера, который пытался взломать региональные институты РАН и одно из министерств Омской области, сообщает в пятницу региональное управление ФСБ.
По данным спецслужбы, 40-летний житель небольшого города Далматово (около 12 тысяч жителей) пытался с помощью "вредоносной программы" обойти защиту ресурсов министерства промышленности Омской области, институтов Российской академии наук в Новосибирской и Свердловской областях.
Смартфоны на деревянном столе - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
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Россиянам рассказали, как хакеры обходят защиту смартфонов
Также целью атак хакера стал дагестанский "Центр информационных технологий" - государственное учреждение, занимающееся внедрением IT-решений в республике. Какая цель была у злоумышленника, не раскрывается.
"В отношении жителя Далматово … расследуется уголовное дело по част 1 статьи 273 УК России (использование компьютерной программы, заведомо предназначенной для уничтожения или нейтрализации средств защиты компьютерной информации)", - говорится в релизе.
Мужчине предъявлено обвинение и грозит до пяти лет лишения свободы.
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РоссияРоссийская академия наукФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Свердловская областьКурганская областьТехнологииПроисшествия
 
 
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