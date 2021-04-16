https://ria.ru/20210416/khaker-1728524070.html
На Урале вычислили хакера, пытавшегося взломать институты РАН
На Урале вычислили хакера, пытавшегося взломать институты РАН
В Курганской области возбудили уголовное дело против хакера, который пытался взломать региональные институты РАН и одно из министерств Омской области, сообщает... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T09:49
2021-04-16T09:49
2021-04-16T09:49
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр – РИА Новости. В Курганской области возбудили уголовное дело против хакера, который пытался взломать региональные институты РАН и одно из министерств Омской области, сообщает в пятницу региональное управление ФСБ.По данным спецслужбы, 40-летний житель небольшого города Далматово (около 12 тысяч жителей) пытался с помощью "вредоносной программы" обойти защиту ресурсов министерства промышленности Омской области, институтов Российской академии наук в Новосибирской и Свердловской областях.Также целью атак хакера стал дагестанский "Центр информационных технологий" - государственное учреждение, занимающееся внедрением IT-решений в республике. Какая цель была у злоумышленника, не раскрывается.Мужчине предъявлено обвинение и грозит до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210402/zaschita-1603885982.html
https://ria.ru/20210331/khakery-1603550598.html
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россия, российская академия наук, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), свердловская область, курганская область, технологии, происшествия