https://ria.ru/20210416/khaker-1728524070.html

На Урале вычислили хакера, пытавшегося взломать институты РАН

На Урале вычислили хакера, пытавшегося взломать институты РАН

В Курганской области возбудили уголовное дело против хакера, который пытался взломать региональные институты РАН и одно из министерств Омской области, сообщает... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T09:49

2021-04-16T09:49

2021-04-16T09:49

россия

российская академия наук

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

свердловская область

курганская область

технологии

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр – РИА Новости. В Курганской области возбудили уголовное дело против хакера, который пытался взломать региональные институты РАН и одно из министерств Омской области, сообщает в пятницу региональное управление ФСБ.По данным спецслужбы, 40-летний житель небольшого города Далматово (около 12 тысяч жителей) пытался с помощью "вредоносной программы" обойти защиту ресурсов министерства промышленности Омской области, институтов Российской академии наук в Новосибирской и Свердловской областях.Также целью атак хакера стал дагестанский "Центр информационных технологий" - государственное учреждение, занимающееся внедрением IT-решений в республике. Какая цель была у злоумышленника, не раскрывается.Мужчине предъявлено обвинение и грозит до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210402/zaschita-1603885982.html

https://ria.ru/20210331/khakery-1603550598.html

россия

свердловская область

курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российская академия наук, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), свердловская область, курганская область, технологии, происшествия