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Биография Рауля Кастро

Биография Рауля Кастро

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы генерал Рауль Кастро уходит в отставку, соответствующее заявление он сделал в ходе VIII съезда партии в Гаване. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T23:49

2021-04-16T23:49

2021-04-16T23:49

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы генерал Рауль Кастро уходит в отставку, соответствующее заявление он сделал в ходе VIII съезда партии в Гаване.Ниже приводится биографическая справка.Государственный, политический и военный деятель Кубы Рауль Модесто Кастро Рус (Raul Modesto Castro Ruz) родился 3 июня 1931 года в селении Биран провинции Орьенте (ныне провинция Ольгин, Куба) в семье крупного землевладельца.Младший брат и соратник лидера Кубы с 1959 года по 2006 год Фиделя Кастро (1926-2016).Среднее образование получил в иезуитских колледжах в Сантьяго-де-Куба и Гаване. Затем изучал социологию в Гаванском университете.Активно сотрудничал с молодежными организациями Народно-социалистической партии. Двадцать шестого июля 1953 года он принял участие в вооруженном нападении на казармы Монкада в городе Сантьяго-де-Куба, был арестован и приговорен к 13 годам лишения свободы. В 1955 году Рауль Кастро был освобожден по амнистии и эмигрировал в Мексику.В декабре 1956 года он в числе 82 революционеров переправился из Мексики на Кубу на яхте "Гранма". Вместе с немногими уцелевшими в первом бою с правительственными силами Рауль Кастро обосновался в горах Сьерра-Маэстра, где было развернуто партизанское движение. Рауль стал одним из командиров революционных сил, с февраля 1958 года командовал второй колонной повстанческой армии. После победы революции в январе 1959 года он некоторое время возглавлял военную и гражданскую администрацию в провинции Орьенте.В феврале 1959 года Рауль Кастро стал главнокомандующим вооруженными силами Кубы.С октября 1959 года – министр Революционных вооруженных сил Республики Куба.Одновременно с 1962 года Рауль Кастро был заместителем, с 1972 года по 1976 год — первым заместителем председателя Революционного правительства Республики Куба.В 1976 году ему было присвоено звание генерала армии.В начале 1960-х годов Рауль Кастро был одним из руководителей Объединенных революционных организаций, а затем Единой партии социалистической революции. С 1965 года – второй секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы.С 1976 года Рауль Кастро – депутат Национальной ассамблеи народной власти (парламента страны).В 1976 году был избран первым заместителем председателя Государственного совета и Совета министров Республики Куба.В конце июля 2006 года кубинский лидер Фидель Кастро в связи с ухудшением здоровья временно передал Раулю Кастро свои полномочия главы государства, главнокомандующего кубинскими вооруженными силами и лидера Коммунистической партии Кубы.В январе 2008 года на выборах в Национальную ассамблею народной власти Кубы Рауль Кастро набрал на один процент голосов больше, чем его брат Фидель. Восемнадцатого февраля Фидель Кастро объявил об уходе в отставку с поста председателя Госсовета и главнокомандующего кубинскими войсками.24 февраля 2008 года парламент Кубы избрал Рауля Кастро председателем Государственного совета Кубы. Одновременно он стал председателем Совета министров Кубы.В феврале 2013 года Рауль Кастро был переизбран на должность председателя Госсовета на новый пятилетний срок.В апреле 2011 года он был избран на пост первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы. В апреле 2016 года переизбран на этот пост.Во время правления Рауля Кастро руководство Кубы взяло курс на сближение с США. В июле 2015 года были восстановлены прерванные в 1961 году дипломатические отношения между этими странами. Впоследствии стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США, так и не было отменено. Однако в июне 2017 года президент США (2017-2021) Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника по нормализации отношений с Гаваной. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают против призывов ООН и других международных организаций по его отмене.Девятнадцатого апреля 2018 году Рауль Кастро оставил должности председателя совета министров и главы госсовета, его сменил Мигель Диас-Канель. При этом он остался первым секретарем кубинской компартии.Шестнадцатого апреля 2021 года Рауль Кастро на VIII съезде Коммунистической партии Кубы объявил о своей отставке с поста с первого секретаря Центрального комитета партии.Рауль Кастро – Герой Республики Куба (1998), имеет награды, в том числе кубинские ордена Максимо Гомеса I и II степеней, Камило Сьенфуэгос и другие, советские ордена Ленина и Октябрьской Революции (1981), украинский орден князя Ярослава Мудрого I степени (2010). В 2018 году он был удостоен вьетнамским орденом Золотой Звезды, в 2019 году - китайским орденом Дружбы. Он также удостоен ордена святого благоверного князя Даниила Московского I степени Русской Православной церкви (2008). Рауль Кастро с 1959 года был женат на Вильме Эспин (1930-2007), участнице партизанского движения и революции; впоследствии она была бессменным председателем Федерации кубинских женщин. В браке у Рауля и Вильмы родились три дочери и сын.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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