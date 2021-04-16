Рауль Кастро ушел с поста руководителя Компартии Кубы
21:24 16.04.2021 (обновлено: 23:04 16.04.2021)
© AP Photo / Ladyrene PerezРауль Кастро. 27 декабря 2016
© AP Photo / Ladyrene Perez
МЕХИКО, 16 апр — РИА Новости. Первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро на VIII съезде партии в Гаване объявил о своей отставке, сообщила официальная газета Granma.
"Генерал армии сказал, что он с удовлетворением передает руководство страной группе подготовленных лидеров, закаленных десятилетиями опыта, <...> приверженных этике Революции, отождествляемых с историей и культурой нации", — указано в публикации.
Свой пост 89-летний политик занимал с 2006 года: по состоянию здоровья полномочия ему делегировал старший брат Фидель. В 2018 году Рауль Кастро оставил должности председателя Совета министров и главы Госсовета, где его сменил действующий президент республики Мигель Диас-Канель.
Младший брат и соратник кубинского революционера Фиделя Кастро Рауль в течение 50 лет после революции 1959 года являлся военным министром Кубы и замещал Фиделя на посту главы правящей партии и государства.