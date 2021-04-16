https://ria.ru/20210416/kastro-1728660032.html

Рауль Кастро ушел с поста руководителя Компартии Кубы

Рауль Кастро ушел с поста руководителя Компартии Кубы

Первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро на VIII съезде партии в Гаване объявил о своей отставке, сообщила официальная газета Granma. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T21:24

2021-04-16T21:24

2021-04-16T23:04

рауль кастро

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в мире

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МЕХИКО, 16 апр — РИА Новости. Первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро на VIII съезде партии в Гаване объявил о своей отставке, сообщила официальная газета Granma.Свой пост 89-летний политик занимал с 2006 года: по состоянию здоровья полномочия ему делегировал старший брат Фидель. В 2018 году Рауль Кастро оставил должности председателя Совета министров и главы Госсовета, где его сменил действующий президент республики Мигель Диас-Канель.Младший брат и соратник кубинского революционера Фиделя Кастро Рауль в течение 50 лет после революции 1959 года являлся военным министром Кубы и замещал Фиделя на посту главы правящей партии и государства.

https://ria.ru/20210214/kosmos-1597390191.html

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2021

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рауль кастро, куба, в мире