Эксперт назвал уход Рауля Кастро в отставку символическим актом
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Уход Рауля Кастро с поста руководителя компартии Кубы - символический акт, фактическая смена руководства в стране уже произошла, к тому же Вашингтону сейчас не до кубинской темы, а значит фон для таких перемен можно назвать спокойным, сказал РИА Новости научный руководитель Института Латинской Америки РАН Владимир Давыдов.
В пятницу официальная газета кубинской компартии Granma сообщила, что первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы генерал Рауль Кастро уходит в отставку, соответствующее заявление он сделал в ходе VIII съезда партии в Гаване.
"Его уход мало что меняет, это нормальное поведение человека в преклонном возрасте. Тогда, когда уже произошла смена руководства, когда подготовлены кадры нового поколения, они находятся на соответствующих местах. Дело в том, что на Кубе все сделали заблаговременно. И в этом отличие кубинской ситуации от многих других. Крупных изменений не предвидится", - сказал эксперт.
Он добавил, что новый президент Кубы Мигель Диас-Канель уже работает несколько лет. "Он работает в соответствии с позицией, которая существовала в стране в течение многих лет, политического, экономического управления. Существенные изменения внесло поведение американской администрации еще при Трампе, которое ухудшило условия в стране. Насколько я понимаю, в Вашингтоне сейчас не озабочены кубинской проблемой, хотя они всегда держат кубинскую тему во внимании - они сейчас поглощены совершенно другими вещами: Европой, Украиной. Я бы сказал, что Вашингтону сейчас не до Кубы", - отметил собеседник агентства.
"Исходя из этого, я думаю, что фон сейчас относительно спокойный, смена фактически уже произошла, и теперь речь идет о некотором символическом акте", - заключил Давыдов.