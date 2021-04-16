https://ria.ru/20210416/kastro-1728663642.html

Эксперт назвал уход Рауля Кастро в отставку символическим актом

Эксперт назвал уход Рауля Кастро в отставку символическим актом

Уход Рауля Кастро с поста руководителя компартии Кубы - символический акт, фактическая смена руководства в стране уже произошла, к тому же Вашингтону сейчас не... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T22:29

2021-04-16T22:29

2021-04-16T22:29

владимир давыдов

рауль кастро

куба

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155138/91/1551389155_0:156:2963:1823_1920x0_80_0_0_df7e7987029b57f3c7c098c60ae0e678.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Уход Рауля Кастро с поста руководителя компартии Кубы - символический акт, фактическая смена руководства в стране уже произошла, к тому же Вашингтону сейчас не до кубинской темы, а значит фон для таких перемен можно назвать спокойным, сказал РИА Новости научный руководитель Института Латинской Америки РАН Владимир Давыдов.В пятницу официальная газета кубинской компартии Granma сообщила, что первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы генерал Рауль Кастро уходит в отставку, соответствующее заявление он сделал в ходе VIII съезда партии в Гаване.Он добавил, что новый президент Кубы Мигель Диас-Канель уже работает несколько лет. "Он работает в соответствии с позицией, которая существовала в стране в течение многих лет, политического, экономического управления. Существенные изменения внесло поведение американской администрации еще при Трампе, которое ухудшило условия в стране. Насколько я понимаю, в Вашингтоне сейчас не озабочены кубинской проблемой, хотя они всегда держат кубинскую тему во внимании - они сейчас поглощены совершенно другими вещами: Европой, Украиной. Я бы сказал, что Вашингтону сейчас не до Кубы", - отметил собеседник агентства."Исходя из этого, я думаю, что фон сейчас относительно спокойный, смена фактически уже произошла, и теперь речь идет о некотором символическом акте", - заключил Давыдов.

https://ria.ru/20210416/kuba-1728656044.html

https://ria.ru/20210214/kosmos-1597390191.html

куба

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир давыдов, рауль кастро, куба, в мире