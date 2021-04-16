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Эксперт назвал уход Рауля Кастро в отставку символическим актом
Эксперт назвал уход Рауля Кастро в отставку символическим актом
Уход Рауля Кастро с поста руководителя компартии Кубы - символический акт, фактическая смена руководства в стране уже произошла, к тому же Вашингтону сейчас не... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T22:29
2021-04-16T22:29
владимир давыдов
рауль кастро
куба
в мире
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Уход Рауля Кастро с поста руководителя компартии Кубы - символический акт, фактическая смена руководства в стране уже произошла, к тому же Вашингтону сейчас не до кубинской темы, а значит фон для таких перемен можно назвать спокойным, сказал РИА Новости научный руководитель Института Латинской Америки РАН Владимир Давыдов.В пятницу официальная газета кубинской компартии Granma сообщила, что первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы генерал Рауль Кастро уходит в отставку, соответствующее заявление он сделал в ходе VIII съезда партии в Гаване.Он добавил, что новый президент Кубы Мигель Диас-Канель уже работает несколько лет. "Он работает в соответствии с позицией, которая существовала в стране в течение многих лет, политического, экономического управления. Существенные изменения внесло поведение американской администрации еще при Трампе, которое ухудшило условия в стране. Насколько я понимаю, в Вашингтоне сейчас не озабочены кубинской проблемой, хотя они всегда держат кубинскую тему во внимании - они сейчас поглощены совершенно другими вещами: Европой, Украиной. Я бы сказал, что Вашингтону сейчас не до Кубы", - отметил собеседник агентства."Исходя из этого, я думаю, что фон сейчас относительно спокойный, смена фактически уже произошла, и теперь речь идет о некотором символическом акте", - заключил Давыдов.
https://ria.ru/20210416/kuba-1728656044.html
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владимир давыдов, рауль кастро, куба, в мире

Эксперт назвал уход Рауля Кастро в отставку символическим актом

22:29 16.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей МамонтовПредседатель Государственного Совета Кубы Рауль Кастро
Председатель Государственного Совета Кубы Рауль Кастро - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Уход Рауля Кастро с поста руководителя компартии Кубы - символический акт, фактическая смена руководства в стране уже произошла, к тому же Вашингтону сейчас не до кубинской темы, а значит фон для таких перемен можно назвать спокойным, сказал РИА Новости научный руководитель Института Латинской Америки РАН Владимир Давыдов.
В пятницу официальная газета кубинской компартии Granma сообщила, что первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы генерал Рауль Кастро уходит в отставку, соответствующее заявление он сделал в ходе VIII съезда партии в Гаване.

"Его уход мало что меняет, это нормальное поведение человека в преклонном возрасте. Тогда, когда уже произошла смена руководства, когда подготовлены кадры нового поколения, они находятся на соответствующих местах. Дело в том, что на Кубе все сделали заблаговременно. И в этом отличие кубинской ситуации от многих других. Крупных изменений не предвидится", - сказал эксперт.

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Он добавил, что новый президент Кубы Мигель Диас-Канель уже работает несколько лет. "Он работает в соответствии с позицией, которая существовала в стране в течение многих лет, политического, экономического управления. Существенные изменения внесло поведение американской администрации еще при Трампе, которое ухудшило условия в стране. Насколько я понимаю, в Вашингтоне сейчас не озабочены кубинской проблемой, хотя они всегда держат кубинскую тему во внимании - они сейчас поглощены совершенно другими вещами: Европой, Украиной. Я бы сказал, что Вашингтону сейчас не до Кубы", - отметил собеседник агентства.
"Исходя из этого, я думаю, что фон сейчас относительно спокойный, смена фактически уже произошла, и теперь речь идет о некотором символическом акте", - заключил Давыдов.
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Владимир ДавыдовРауль КастроКубаВ мире
 
 
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