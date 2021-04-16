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Медведев призвал "Единую Россию" наращивать присутствие в интернете
Медведев призвал "Единую Россию" наращивать присутствие в интернете
"Единой России" нужно наращивать присутствие в интернете, но не формально и не казенно, не забывая, что реальные результаты для людей важнее каких-либо... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T14:05
2021-04-16T16:12
россия
дмитрий медведев
единая россия
андрей турчак
технологии
политика
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. "Единой России" нужно наращивать присутствие в интернете, но не формально и не казенно, не забывая, что реальные результаты для людей важнее каких-либо расследований в сети, заявил председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.По его словам, различные расследования - это важно и интересно, но для людей важнее реальные результаты и решение проблем.Секретарь генсовета партии Андрей Турчак, в свою очередь, также подчеркнул, что присутствие "Единой России" в интернет-пространстве пока "оставляет желать лучшего"."Достаточно интересные предложения прозвучали, в том числе (по) самой избирательной кампании, и технических приемов. Согласиться можно с тем, что присутствие наше в интернете пока оставляет желать лучшего, и здесь нам необходимо наращивать его", - добавил Турчак.
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россия, дмитрий медведев, единая россия, андрей турчак, технологии, политика

Медведев призвал "Единую Россию" наращивать присутствие в интернете

14:05 16.04.2021 (обновлено: 16:12 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время встречи с молодыми участниками предварительного голосования "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму РФ
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время встречи с молодыми участниками предварительного голосования Единой России по отбору кандидатов на выборы в Госдуму РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. "Единой России" нужно наращивать присутствие в интернете, но не формально и не казенно, не забывая, что реальные результаты для людей важнее каких-либо расследований в сети, заявил председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Для меня интернет - это среда понятная. Я в интернете 24 года. Видел, как он развивался...появлялись соцсети, изменялись закономерности...Нам действительно нужно свое присутствие в интернете наращивать, но наращивать не формально и не казенно, потому что опять же оппозиции всегда проще критиковать власть, правящую партию. Говорить: "это опубликовали, вот тебе расследование, вот еще чего-то, а что здесь власть". Но тем не менее, присутствовать в интернете и активно показывать все, что мы делаем, исключительно важно", - сказал Медведев на встрече с молодыми участниками предварительного голосования.
По его словам, различные расследования - это важно и интересно, но для людей важнее реальные результаты и решение проблем.
Секретарь генсовета партии Андрей Турчак, в свою очередь, также подчеркнул, что присутствие "Единой России" в интернет-пространстве пока "оставляет желать лучшего".
"Достаточно интересные предложения прозвучали, в том числе (по) самой избирательной кампании, и технических приемов. Согласиться можно с тем, что присутствие наше в интернете пока оставляет желать лучшего, и здесь нам необходимо наращивать его", - добавил Турчак.
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РоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияАндрей ТурчакТехнологииПолитика
 
 
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