Медведев призвал "Единую Россию" наращивать присутствие в интернете
14:05 16.04.2021 (обновлено: 16:12 16.04.2021)
© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время встречи с молодыми участниками предварительного голосования "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму РФ
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. "Единой России" нужно наращивать присутствие в интернете, но не формально и не казенно, не забывая, что реальные результаты для людей важнее каких-либо расследований в сети, заявил председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Для меня интернет - это среда понятная. Я в интернете 24 года. Видел, как он развивался...появлялись соцсети, изменялись закономерности...Нам действительно нужно свое присутствие в интернете наращивать, но наращивать не формально и не казенно, потому что опять же оппозиции всегда проще критиковать власть, правящую партию. Говорить: "это опубликовали, вот тебе расследование, вот еще чего-то, а что здесь власть". Но тем не менее, присутствовать в интернете и активно показывать все, что мы делаем, исключительно важно", - сказал Медведев на встрече с молодыми участниками предварительного голосования.
По его словам, различные расследования - это важно и интересно, но для людей важнее реальные результаты и решение проблем.
Секретарь генсовета партии Андрей Турчак, в свою очередь, также подчеркнул, что присутствие "Единой России" в интернет-пространстве пока "оставляет желать лучшего".
"Достаточно интересные предложения прозвучали, в том числе (по) самой избирательной кампании, и технических приемов. Согласиться можно с тем, что присутствие наше в интернете пока оставляет желать лучшего, и здесь нам необходимо наращивать его", - добавил Турчак.