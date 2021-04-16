https://ria.ru/20210416/internet-1728578768.html

Медведев призвал "Единую Россию" наращивать присутствие в интернете

Медведев призвал "Единую Россию" наращивать присутствие в интернете

"Единой России" нужно наращивать присутствие в интернете, но не формально и не казенно, не забывая, что реальные результаты для людей важнее каких-либо... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T14:05

2021-04-16T14:05

2021-04-16T16:12

россия

дмитрий медведев

единая россия

андрей турчак

технологии

политика

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. "Единой России" нужно наращивать присутствие в интернете, но не формально и не казенно, не забывая, что реальные результаты для людей важнее каких-либо расследований в сети, заявил председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.По его словам, различные расследования - это важно и интересно, но для людей важнее реальные результаты и решение проблем.Секретарь генсовета партии Андрей Турчак, в свою очередь, также подчеркнул, что присутствие "Единой России" в интернет-пространстве пока "оставляет желать лучшего"."Достаточно интересные предложения прозвучали, в том числе (по) самой избирательной кампании, и технических приемов. Согласиться можно с тем, что присутствие наше в интернете пока оставляет желать лучшего, и здесь нам необходимо наращивать его", - добавил Турчак.

https://ria.ru/20210415/vybory-1728475824.html

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россия, дмитрий медведев, единая россия, андрей турчак, технологии, политика