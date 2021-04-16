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Мишустин предложил Лукашенко подумать об интеграции налоговых систем
Мишустин предложил Лукашенко подумать об интеграции налоговых систем
Премьер РФ Михаил Мишустин предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко ознакомиться с российскими наработками в налоговой сфере с целью интеграции... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T12:52
2021-04-16T13:35
россия
михаил мишустин
александр лукашенко
владимир путин
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 16 апр - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко ознакомиться с российскими наработками в налоговой сфере с целью интеграции налоговых систем двух стран "без какого-либо поглощения".На встрече с Лукашенко в Минске Мишустин, который до назначения премьером руководил Федеральной налоговой службой, отметил, что хорошо знает налоговиков и таможенников Белоруссии, назвал их настоящими профессионалами. Вместе с тем он подчеркнул, что "необходимо сегодня посмотреть, как можно интегрировать наши системы"."Это должно быть выгодно, а ни в коем случае не быть каким-то поглощением", - подчеркнул российский премьер.Он предложил Лукашенко ознакомиться с российскими наработками.Президент Белоруссии со своей стороны вспомнил недавний разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и еще с одним "нашим добрым другом", который, по его словам, хвалил Мишустина как друга Белоруссии и высокого профессионала."Я сказал, что я верю. Он активно пытался меня убедить в том, в чем я сам убежден", - с улыбкой сказал Лукашенко, так и не назвав человека, о котором идет речь.Лукашенко поблагодарил российского премьера за то, что он приехал в Минск по поручению Путина, отметив, что будет рассматриваться "одна из важнейших наших проблем".Коснувшись вновь недавнего разговора с российским президентом, Лукашенко рассказал о том, что, когда речь шла о российских разработках в налоговой сфере, он поинтересовался - бесплатны ли они будут предложены белорусской стороне."Я только спросил: это бесплатно?" -заметил президент Белоруссии, подчеркнув, что получил соответствующие заверения от российского коллеги.В то же время Лукашенко добавил, что "время все спрессовывает" и подталкивает Москву и Минск решать и другие проблемы, сохраняющиеся в двусторонних отношениях. "Мы готовы к открытому и честному обсуждению этих проблем, зная вашу искренность в отношения с Белоруссией", - обратился Лукашенко к премьеру РФ.
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россия, михаил мишустин, александр лукашенко, владимир путин, минск, белоруссия, в мире

Мишустин предложил Лукашенко подумать об интеграции налоговых систем

12:52 16.04.2021 (обновлено: 13:35 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во Дворце Независимости в Минске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во Дворце Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МИНСК, 16 апр - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко ознакомиться с российскими наработками в налоговой сфере с целью интеграции налоговых систем двух стран "без какого-либо поглощения".
На встрече с Лукашенко в Минске Мишустин, который до назначения премьером руководил Федеральной налоговой службой, отметил, что хорошо знает налоговиков и таможенников Белоруссии, назвал их настоящими профессионалами. Вместе с тем он подчеркнул, что "необходимо сегодня посмотреть, как можно интегрировать наши системы".
"Это должно быть выгодно, а ни в коем случае не быть каким-то поглощением", - подчеркнул российский премьер.
Он предложил Лукашенко ознакомиться с российскими наработками.
Президент Белоруссии со своей стороны вспомнил недавний разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и еще с одним "нашим добрым другом", который, по его словам, хвалил Мишустина как друга Белоруссии и высокого профессионала.
"Я сказал, что я верю. Он активно пытался меня убедить в том, в чем я сам убежден", - с улыбкой сказал Лукашенко, так и не назвав человека, о котором идет речь.
Лукашенко поблагодарил российского премьера за то, что он приехал в Минск по поручению Путина, отметив, что будет рассматриваться "одна из важнейших наших проблем".
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Коснувшись вновь недавнего разговора с российским президентом, Лукашенко рассказал о том, что, когда речь шла о российских разработках в налоговой сфере, он поинтересовался - бесплатны ли они будут предложены белорусской стороне.
"Я только спросил: это бесплатно?" -заметил президент Белоруссии, подчеркнув, что получил соответствующие заверения от российского коллеги.
В то же время Лукашенко добавил, что "время все спрессовывает" и подталкивает Москву и Минск решать и другие проблемы, сохраняющиеся в двусторонних отношениях. "Мы готовы к открытому и честному обсуждению этих проблем, зная вашу искренность в отношения с Белоруссией", - обратился Лукашенко к премьеру РФ.
 
РоссияМихаил МишустинАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМинскБелоруссияВ мире
 
 
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