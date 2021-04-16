https://ria.ru/20210416/insult-1728623680.html
Мясников назвал предвестник инсульта
Мясников назвал предвестник инсульта
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что мигрень вместе со странным предчувствием, называемым "аурой", может быть... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T17:26
2021-04-16T17:26
2021-04-16T19:30
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что мигрень вместе со странным предчувствием, называемым "аурой", может быть симптомом инсульта. "Иногда перед приступом, сильным приступом мигрени начинаются какие-то видения, <…> может быть, запахи, может быть — звуки, странное освещение, вот эта "аура", то есть вы чувствуете, что сейчас начнется приступ. Вот если у вас мигрень с аурой, она может закончиться и инсультом в том числе", — сказал он. Мясников уточнил, что к таким проявлениям стоит особенно внимательно прислушиваться женщинам. Врач также перечислил факторы риска, из-за которых человек предрасположен к инсульту. Среди них, по его словам, полнота, повышенный уровень сахара в крови и холестерин, артериальная гипертония.
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александр мясников (врач), здоровье, общество
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости
. Врач и телеведущий Александр Мясников
в эфире телеканала "Россия 1"
заявил, что мигрень вместе со странным предчувствием, называемым "аурой", может быть симптомом инсульта.
"Иногда перед приступом, сильным приступом мигрени начинаются какие-то видения, <…> может быть, запахи, может быть — звуки, странное освещение, вот эта "аура", то есть вы чувствуете, что сейчас начнется приступ. Вот если у вас мигрень с аурой, она может закончиться и инсультом в том числе", — сказал он.
Мясников уточнил, что к таким проявлениям стоит особенно внимательно прислушиваться женщинам.
Врач также перечислил факторы риска, из-за которых человек предрасположен к инсульту. Среди них, по его словам, полнота, повышенный уровень сахара в крови и холестерин, артериальная гипертония.