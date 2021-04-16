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Мясников назвал предвестник инсульта
Мясников назвал предвестник инсульта
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что мигрень вместе со странным предчувствием, называемым "аурой", может быть... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T17:26
2021-04-16T19:30
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что мигрень вместе со странным предчувствием, называемым "аурой", может быть симптомом инсульта. "Иногда перед приступом, сильным приступом мигрени начинаются какие-то видения, &lt;…&gt; может быть, запахи, может быть — звуки, странное освещение, вот эта "аура", то есть вы чувствуете, что сейчас начнется приступ. Вот если у вас мигрень с аурой, она может закончиться и инсультом в том числе", — сказал он. Мясников уточнил, что к таким проявлениям стоит особенно внимательно прислушиваться женщинам. Врач также перечислил факторы риска, из-за которых человек предрасположен к инсульту. Среди них, по его словам, полнота, повышенный уровень сахара в крови и холестерин, артериальная гипертония.
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александр мясников (врач), здоровье, общество

Мясников назвал предвестник инсульта

17:26 16.04.2021 (обновлено: 19:30 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что мигрень вместе со странным предчувствием, называемым "аурой", может быть симптомом инсульта.
"Иногда перед приступом, сильным приступом мигрени начинаются какие-то видения, <…> может быть, запахи, может быть — звуки, странное освещение, вот эта "аура", то есть вы чувствуете, что сейчас начнется приступ. Вот если у вас мигрень с аурой, она может закончиться и инсультом в том числе", — сказал он.
Мясников уточнил, что к таким проявлениям стоит особенно внимательно прислушиваться женщинам.
Врач также перечислил факторы риска, из-за которых человек предрасположен к инсульту. Среди них, по его словам, полнота, повышенный уровень сахара в крови и холестерин, артериальная гипертония.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
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