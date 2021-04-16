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Россияне теперь могут получить ИНН за один день
Россияне теперь могут получить ИНН за один день
Физические лица в России теперь могут получить ИНН всего за один день, сообщает Федеральная налоговая служба. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T10:50
2021-04-16T10:50
2021-04-16T11:33
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Физические лица в России теперь могут получить ИНН всего за один день, сообщает Федеральная налоговая служба.ФНС добавляет, что при личном обращении за ИНН в налоговую инспекцию срок постановки на учет и выдачи свидетельства не превышает пяти дней.
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россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)