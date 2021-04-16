https://ria.ru/20210416/inn-1728531758.html

Россияне теперь могут получить ИНН за один день

Россияне теперь могут получить ИНН за один день

Физические лица в России теперь могут получить ИНН всего за один день, сообщает Федеральная налоговая служба. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T10:50

2021-04-16T10:50

2021-04-16T11:33

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Физические лица в России теперь могут получить ИНН всего за один день, сообщает Федеральная налоговая служба.ФНС добавляет, что при личном обращении за ИНН в налоговую инспекцию срок постановки на учет и выдачи свидетельства не превышает пяти дней.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)