В Индии выявили рекордные 217 тысяч случаев COVID-19 за сутки
09:14 16.04.2021 (обновлено: 09:15 16.04.2021)
© AP Photo / Bikas DasМедики у автомобиля скорой помощи в Индии
© AP Photo / Bikas Das
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 апр – РИА Новости. В Индии за минувшие сутки 217 353 человека заразились коронавирусом, более 1,1 тысячи человек скончались, это самое большое число заразившихся и умерших за сутки с момента начала пандемии в стране, сообщает минздрав Индии.
Рост числа заболевших в Индии продолжается уже 37-й день, число лечащихся от COVID выросло с 135,9 тысячи до более чем 1,56 миллиона человек.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрированы свыше 14,29 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 12,54 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 174 тысячи человек.
Наибольшее число заболевших в Индии пришлось на штат Махараштра. За минувшие сутки в штате выявлены 61,6 тысячи заболевших, всего в штате лечение от коронавируса получают более 621 тысяча человек. Ранее сообщалось, что в Махараштре выявлен вариант коронавируса с двойной мутацией, на долю которого приходится около 20% заражений в штате.
В начале недели власти штата ввели фактический карантин до 1 мая. Людям разрешено появляться на улице только по уважительной причине, на этот период будет продлен ночной комендантский час, а днем разрешено работать только поставщикам основных услуг – больницам, полиции и пожарным, магазинам продуктов, банкам и сотрудникам организаций, поставляющих воду, электричество и интернет.
Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в Уттар Прадеше (22 339), Дели (16 699), Чхаттисгархе (15 256), Карнатаке (14 738).
При этом минздрав отметил высокие темпы вакцинации в стране - по данным министерства, прививку получили более 117 миллионов человек, только за последние сутки число вакцинированных выросло 2,7 миллиона. На данный момент в стране разрешено применение трех вакцин против коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield, отечественной Covaxin и российской вакцины "Спутник V", поставки которой в Индию начнутся до конца апреля, а производство в стране стартует в мае.