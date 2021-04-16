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В Тбилиси захватчик отделения Банка Грузии удерживал семь заложников
В Тбилиси захватчик отделения Банка Грузии удерживал семь заложников
Захватчик экспресс-филиала "Банка Грузии" в Тбилиси удерживал семерых заложников, сообщает пресс-служба МВД Грузии по итогам завершения спецоперации по... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T14:28
2021-04-16T14:28
2021-04-16T14:28
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ТБИЛИСИ, 16 апр - РИА Новости. Захватчик экспресс-филиала "Банка Грузии" в Тбилиси удерживал семерых заложников, сообщает пресс-служба МВД Грузии по итогам завершения спецоперации по задержанию.По данным ведомства, задержанный преступник - 1993 года рождения.По данным министерства, в результате переговоров представителей МВД и нападавшего заложники были постепенно освобождены, а захватчик арестован на месте. В результате инцидента никто не пострадал.В пятницу телеканал "Рустави 2" сообщил, что вооруженный человек ворвался в филиал "Банка Грузии" в Тбилиси и взял в заложники людей. Позже Sputnik Грузия со ссылкой на очевидца передало, что напавший на филиал "Банка Грузии" отпустил одного заложника, сейчас в банке остаются трое сотрудников и один охранник. Позже Sputnik передавал, что, по неподтвержденным данным, в здании оставался один заложник. Телекомпания "Рустави 2" позже сообщила, что захватчик взял пневматический пистолет из магазина в долг.
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ТБИЛИСИ, 16 апр - РИА Новости.
Захватчик экспресс-филиала "Банка Грузии" в Тбилиси
удерживал семерых заложников, сообщает пресс-служба МВД Грузии
по итогам завершения спецоперации по задержанию.
По данным ведомства, задержанный преступник - 1993 года рождения.
"Следствие установило, что вооруженный в первой половине дня ворвался в филиал Банка Грузии на улице Душети в Тбилиси и взял в заложники семь человек. На месте были немедленно мобилизованы соответствующие подразделения полиции и начаты оперативно-розыскные мероприятия", - сообщает ведомство.
По данным министерства, в результате переговоров представителей МВД и нападавшего заложники были постепенно освобождены, а захватчик арестован на месте. В результате инцидента никто не пострадал.
В пятницу телеканал "Рустави 2" сообщил, что вооруженный человек ворвался в филиал "Банка Грузии" в Тбилиси и взял в заложники людей. Позже Sputnik Грузия со ссылкой на очевидца передало, что напавший на филиал "Банка Грузии" отпустил одного заложника, сейчас в банке остаются трое сотрудников и один охранник. Позже Sputnik передавал, что, по неподтвержденным данным, в здании оставался один заложник. Телекомпания "Рустави 2" позже сообщила, что захватчик взял пневматический пистолет из магазина в долг.