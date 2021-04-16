Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210416/gosuslugi-1728533894.html
"Ведомости": регистрацию на "Госуслугах" могут сделать автоматической
"Ведомости": регистрацию на "Госуслугах" могут сделать автоматической
Создание учетной записи на портале государственных услуг будет автоматическим при любом обращении в госорганы, об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на проект РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T11:01
2021-04-16T14:41
россия
госуслуги
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603680070_0:133:2000:1258_1920x0_80_0_0_2d3b98e553c8609c9202050dbe5faba0.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Создание учетной записи на портале государственных услуг будет автоматическим при любом обращении в госорганы, об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на проект "Цифровой профиль гражданина".Сейчас для того, чтобы создать аккаунт на портале пользователь должен сообщить ФИО, номер телефона, паспортные данные, СНИЛС, а также адрес электронной почты. После заполнения данных, человек должен прийти в МФЦ или пройти идентификацию через банковское приложение — только после этого профиль считается подтвержденным, а гражданин получает доступ ко всем услугам.Газета указывает, что на апрель этого года 77 миллионов россиян имели подтвержденную учетную запись на "Госуслугах", к 2024 году их количество должно вырасти до 85 процентов от всего числа жителей страны.Авторы ЦПГ предлагают изменить порядок регистрации так, чтобы аккаунт создавался автоматически при личном обращении человека или его опекунов за документом. Проверка удостоверения личности, как указывается, будет и идентификацией для портала. С этого времени личный кабинет будет создан, а документы в нем будут уже собраны. Туда же будут направлять все справки.В перспективе, как пояснило издание, для входа не потребуется и пароль: пользователя будут опознавать по голосу или по лицу. Однако, для этого нужно будет сдать биометрию.
https://ria.ru/20210415/gosuslugi-1728493245.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603680070_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_5149e177b6b111b704a3f415e6e941aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госуслуги, технологии, общество

"Ведомости": регистрацию на "Госуслугах" могут сделать автоматической

11:01 16.04.2021 (обновлено: 14:41 16.04.2021)
 
© РИА НовостиСайт Госуслуги
Сайт Госуслуги - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Создание учетной записи на портале государственных услуг будет автоматическим при любом обращении в госорганы, об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на проект "Цифровой профиль гражданина".
Сейчас для того, чтобы создать аккаунт на портале пользователь должен сообщить ФИО, номер телефона, паспортные данные, СНИЛС, а также адрес электронной почты. После заполнения данных, человек должен прийти в МФЦ или пройти идентификацию через банковское приложение — только после этого профиль считается подтвержденным, а гражданин получает доступ ко всем услугам.
Газета указывает, что на апрель этого года 77 миллионов россиян имели подтвержденную учетную запись на "Госуслугах", к 2024 году их количество должно вырасти до 85 процентов от всего числа жителей страны.
Авторы ЦПГ предлагают изменить порядок регистрации так, чтобы аккаунт создавался автоматически при личном обращении человека или его опекунов за документом. Проверка удостоверения личности, как указывается, будет и идентификацией для портала. С этого времени личный кабинет будет создан, а документы в нем будут уже собраны. Туда же будут направлять все справки.
В перспективе, как пояснило издание, для входа не потребуется и пароль: пользователя будут опознавать по голосу или по лицу. Однако, для этого нужно будет сдать биометрию.
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 22:07
В России хотят изменить правила получения госуслуг в электронном виде
 
РоссияГосуслугиТехнологииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказал о способах защиты от сезонной аллергии
04:04Российских туристов предложили вывозить из Турции за десять тысяч рублей
03:15Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО
03:08Источник рассказал, когда начнутся испытания ударного дрона "Сириус"
02:45В ВСУ оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией
02:24В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия
02:15Юрист объяснил, почему чек после покупки лучше забрать с собой
02:10Депутат уточнил сроки достижения россиянами коллективного иммунитета
01:57Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca
01:56Депутат Рады описал "гибель" Украины цитатой Тараса Шевченко
01:36Космонавты перешли с МКС в корабль "Союз МС-17" для возвращения на Землю
01:21Украинские военные не видят признаков подготовки России к "наступлению"
01:15Врач назвал признаки "развода" людей на ненужных анализах
01:15Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО
01:10Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России
00:50Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием
23:29SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну
23:24Пять сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом
23:15Пожар на "Невской мануфактуре" потушили
23:10Вице-премьер Чехии отменил визит в Россию для обсуждения "Спутника V"
Лента новостейМолния