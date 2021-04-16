https://ria.ru/20210416/gosuslugi-1728533894.html

"Ведомости": регистрацию на "Госуслугах" могут сделать автоматической

"Ведомости": регистрацию на "Госуслугах" могут сделать автоматической

Создание учетной записи на портале государственных услуг будет автоматическим при любом обращении в госорганы, об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на проект РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T11:01

2021-04-16T11:01

2021-04-16T14:41

россия

госуслуги

технологии

общество

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Создание учетной записи на портале государственных услуг будет автоматическим при любом обращении в госорганы, об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на проект "Цифровой профиль гражданина".Сейчас для того, чтобы создать аккаунт на портале пользователь должен сообщить ФИО, номер телефона, паспортные данные, СНИЛС, а также адрес электронной почты. После заполнения данных, человек должен прийти в МФЦ или пройти идентификацию через банковское приложение — только после этого профиль считается подтвержденным, а гражданин получает доступ ко всем услугам.Газета указывает, что на апрель этого года 77 миллионов россиян имели подтвержденную учетную запись на "Госуслугах", к 2024 году их количество должно вырасти до 85 процентов от всего числа жителей страны.Авторы ЦПГ предлагают изменить порядок регистрации так, чтобы аккаунт создавался автоматически при личном обращении человека или его опекунов за документом. Проверка удостоверения личности, как указывается, будет и идентификацией для портала. С этого времени личный кабинет будет создан, а документы в нем будут уже собраны. Туда же будут направлять все справки.В перспективе, как пояснило издание, для входа не потребуется и пароль: пользователя будут опознавать по голосу или по лицу. Однако, для этого нужно будет сдать биометрию.

https://ria.ru/20210415/gosuslugi-1728493245.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госуслуги, технологии, общество