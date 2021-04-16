https://ria.ru/20210416/gorban-1728422838.html

Звезда сериала "Кухня" рассказала о долгожданной беременности

Звезда сериала "Кухня" рассказала о долгожданной беременности

Актриса Мария Горбань, получившая известность после роли Кристины в сериале "Кухня", сообщила в Instagram, что готовится стать мамой во второй раз. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T04:54

2021-04-16T04:54

2021-04-16T04:54

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Актриса Мария Горбань, получившая известность после роли Кристины в сериале "Кухня", сообщила в Instagram, что готовится стать мамой во второй раз.К тексту она приложила обложку нового выпуска журнала "Ok!", на которой появляется в нежном образе с округлившимся животом. Остальные пользователи, в том числе и знаменитые коллеги Марии, тоже присоединились к теплым словам и пожелали Горбань "легких родов" и "гармонии в семье".У 34-летней актрисы есть дочь Стефания, которая родилась в браке с кинематографистом Олегом Филатовым. Сейчас Мария замужем за оператором Кириллом Зоткиным. Пара поженилась в начале 2021 года, хотя вместе они уже почти пять лет.

https://ria.ru/20210414/dzhanabaeva-1728282303.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария горбань, шоу-бизнес, знаменитости, звезды