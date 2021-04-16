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Шоубиз
https://ria.ru/20210416/gorban-1728422838.html
Звезда сериала "Кухня" рассказала о долгожданной беременности
Звезда сериала "Кухня" рассказала о долгожданной беременности
Актриса Мария Горбань, получившая известность после роли Кристины в сериале "Кухня", сообщила в Instagram, что готовится стать мамой во второй раз. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T04:54
2021-04-16T04:54
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Актриса Мария Горбань, получившая известность после роли Кристины в сериале "Кухня", сообщила в Instagram, что готовится стать мамой во второй раз.К тексту она приложила обложку нового выпуска журнала "Ok!", на которой появляется в нежном образе с округлившимся животом. Остальные пользователи, в том числе и знаменитые коллеги Марии, тоже присоединились к теплым словам и пожелали Горбань "легких родов" и "гармонии в семье".У 34-летней актрисы есть дочь Стефания, которая родилась в браке с кинематографистом Олегом Филатовым. Сейчас Мария замужем за оператором Кириллом Зоткиным. Пара поженилась в начале 2021 года, хотя вместе они уже почти пять лет.
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мария горбань, шоу-бизнес, знаменитости, звезды

Звезда сериала "Кухня" рассказала о долгожданной беременности

04:54 16.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктриса Мария Горбань
Актриса Мария Горбань - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Актриса Мария Горбань, получившая известность после роли Кристины в сериале "Кухня", сообщила в Instagram, что готовится стать мамой во второй раз.
"Это волнительно и очень долгожданно. Ничего от вас не скроешь. Я действительно ношу прекрасное внутри себя!" — написала Горбань.
К тексту она приложила обложку нового выпуска журнала "Ok!", на которой появляется в нежном образе с округлившимся животом.

"Машулик! Поздравляю", — прокомментировала сообщение актриса Мария Кожевникова.

Остальные пользователи, в том числе и знаменитые коллеги Марии, тоже присоединились к теплым словам и пожелали Горбань "легких родов" и "гармонии в семье".
У 34-летней актрисы есть дочь Стефания, которая родилась в браке с кинематографистом Олегом Филатовым. Сейчас Мария замужем за оператором Кириллом Зоткиным. Пара поженилась в начале 2021 года, хотя вместе они уже почти пять лет.
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