https://ria.ru/20210416/google-1728627364.html
Пользователи в США сообщили о сбоях в работе Google
Пользователи в США сообщили о сбоях в работе Google
Пользователи Google из США столкнулись с проблемами в работе поисковой системы, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T17:42
2021-04-16T17:42
2021-04-16T17:46
google
сша
в мире
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пользователи Google из США столкнулись с проблемами в работе поисковой системы, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По данным портала, перебои стали отмечаться в пятницу около 17.03 мск.Отмечается, что около 60% пользователей Google жалуются на проблемы с поиском, 39% - на трудности со входом в учетную запись.Также небольшое количество сбоев наблюдается в сервисе Google Classroom и Gmail - в тех же США. Около 49% пользователей жалуются на проблемы с работой сайта, 40% - на проблемы со входом в учетную запись и 9% пользователей Gmail отмечают сложности с получением сообщений.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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google, сша, в мире
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости.
Пользователи Google
из США
столкнулись с проблемами в работе поисковой системы, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По данным портала, перебои стали отмечаться в пятницу около 17.03 мск.
Отмечается, что около 60% пользователей Google жалуются на проблемы с поиском, 39% - на трудности со входом в учетную запись.
Также небольшое количество сбоев наблюдается в сервисе Google Classroom и Gmail - в тех же США. Около 49% пользователей жалуются на проблемы с работой сайта, 40% - на проблемы со входом в учетную запись и 9% пользователей Gmail отмечают сложности с получением сообщений.