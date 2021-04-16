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Пользователи в США сообщили о сбоях в работе Google
Пользователи в США сообщили о сбоях в работе Google
Пользователи Google из США столкнулись с проблемами в работе поисковой системы, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T17:42
2021-04-16T17:46
google
сша
в мире
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пользователи Google из США столкнулись с проблемами в работе поисковой системы, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По данным портала, перебои стали отмечаться в пятницу около 17.03 мск.Отмечается, что около 60% пользователей Google жалуются на проблемы с поиском, 39% - на трудности со входом в учетную запись.Также небольшое количество сбоев наблюдается в сервисе Google Classroom и Gmail - в тех же США. Около 49% пользователей жалуются на проблемы с работой сайта, 40% - на проблемы со входом в учетную запись и 9% пользователей Gmail отмечают сложности с получением сообщений.
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google, сша, в мире

Пользователи в США сообщили о сбоях в работе Google

17:42 16.04.2021 (обновлено: 17:46 16.04.2021)
 
© AP Photo / Marcio Jose SanchezЛоготип компании Google у здания штаб-квартиры в Маунтин-Вью, Калифорния, США
Логотип компании Google у здания штаб-квартиры в Маунтин-Вью, Калифорния, США - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пользователи Google из США столкнулись с проблемами в работе поисковой системы, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По данным портала, перебои стали отмечаться в пятницу около 17.03 мск.
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Отмечается, что около 60% пользователей Google жалуются на проблемы с поиском, 39% - на трудности со входом в учетную запись.
Также небольшое количество сбоев наблюдается в сервисе Google Classroom и Gmail - в тех же США. Около 49% пользователей жалуются на проблемы с работой сайта, 40% - на проблемы со входом в учетную запись и 9% пользователей Gmail отмечают сложности с получением сообщений.
 
GoogleСШАВ мире
 
 
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