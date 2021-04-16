https://ria.ru/20210416/google-1728627364.html

Пользователи в США сообщили о сбоях в работе Google

Пользователи в США сообщили о сбоях в работе Google

Пользователи Google из США столкнулись с проблемами в работе поисковой системы, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T17:42

2021-04-16T17:42

2021-04-16T17:46

google

сша

в мире

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пользователи Google из США столкнулись с проблемами в работе поисковой системы, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По данным портала, перебои стали отмечаться в пятницу около 17.03 мск.Отмечается, что около 60% пользователей Google жалуются на проблемы с поиском, 39% - на трудности со входом в учетную запись.Также небольшое количество сбоев наблюдается в сервисе Google Classroom и Gmail - в тех же США. Около 49% пользователей жалуются на проблемы с работой сайта, 40% - на проблемы со входом в учетную запись и 9% пользователей Gmail отмечают сложности с получением сообщений.

https://ria.ru/20210416/gugl-1728594663.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google, сша, в мире