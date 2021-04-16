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Google согласился снять ограничения с фильмов "Беслан" и "Ржев"
Google согласился снять ограничения с фильмов "Беслан" и "Ржев"
Представители компании Google выразили готовность снять ограничение на просмотр фильмов "Беслан" и "Ржев", сообщил журналистам в пятницу глава комиссии ГД по... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T14:08
2021-04-16T14:29
google
госдума рф
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Представители компании Google выразили готовность снять ограничение на просмотр фильмов "Беслан" и "Ржев", сообщил журналистам в пятницу глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, комментируя итоги встречи с компанией."Они запросили все дополнительные материалы, они сказали, что с этими материалами будут работать и все, что противоречит нашему законодательству, все будет устранено в ближайшее время", - добавил глава комиссии.
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google, госдума рф, в мире

Google согласился снять ограничения с фильмов "Беслан" и "Ржев"

14:08 16.04.2021 (обновлено: 14:29 16.04.2021)
 
© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-aОфис компании Google в Сеуле, Южная Корея
Офис компании Google в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-a
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Представители компании Google выразили готовность снять ограничение на просмотр фильмов "Беслан" и "Ржев", сообщил журналистам в пятницу глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, комментируя итоги встречи с компанией.

"Мы обратили внимание, что многие незапрещенные ресурсы были подвергнуты цензуре, в частности, фильм российский про Беслан и Ржев, выступления официальных лиц, что тоже вызвало недоумение. Google с этим согласился", - отметил Пискарев.

"Они запросили все дополнительные материалы, они сказали, что с этими материалами будут работать и все, что противоречит нашему законодательству, все будет устранено в ближайшее время", - добавил глава комиссии.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
Вчера, 14:09
Google готов обозначить острова Курильской гряды как территорию России
 
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