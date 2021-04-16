https://ria.ru/20210416/google-1728579265.html
Google согласился снять ограничения с фильмов "Беслан" и "Ржев"
Google согласился снять ограничения с фильмов "Беслан" и "Ржев"
Представители компании Google выразили готовность снять ограничение на просмотр фильмов "Беслан" и "Ржев", сообщил журналистам в пятницу глава комиссии ГД по... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T14:08
2021-04-16T14:08
2021-04-16T14:29
google
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Представители компании Google выразили готовность снять ограничение на просмотр фильмов "Беслан" и "Ржев", сообщил журналистам в пятницу глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, комментируя итоги встречи с компанией."Они запросили все дополнительные материалы, они сказали, что с этими материалами будут работать и все, что противоречит нашему законодательству, все будет устранено в ближайшее время", - добавил глава комиссии.
https://ria.ru/20210416/kurily-1728579593.html
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