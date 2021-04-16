https://ria.ru/20210416/google-1728579265.html

Google согласился снять ограничения с фильмов "Беслан" и "Ржев"

Google согласился снять ограничения с фильмов "Беслан" и "Ржев"

Представители компании Google выразили готовность снять ограничение на просмотр фильмов "Беслан" и "Ржев", сообщил журналистам в пятницу глава комиссии ГД по... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T14:08

2021-04-16T14:08

2021-04-16T14:29

google

госдума рф

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/148692/97/1486929748_0:134:4000:2384_1920x0_80_0_0_fbbb5deea9a0c4a272caa035fce0697f.jpg

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Представители компании Google выразили готовность снять ограничение на просмотр фильмов "Беслан" и "Ржев", сообщил журналистам в пятницу глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, комментируя итоги встречи с компанией."Они запросили все дополнительные материалы, они сказали, что с этими материалами будут работать и все, что противоречит нашему законодательству, все будет устранено в ближайшее время", - добавил глава комиссии.

https://ria.ru/20210416/kurily-1728579593.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google, госдума рф, в мире