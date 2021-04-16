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Телезрители в Турции нашли в заставке к ифтару сходство с гимном России
Телезрители в Турции нашли в заставке к ифтару сходство с гимном России
Турецкий телеканал Haberturk использовал похожую на гимн РФ музыку для заставки к разговению во время проходящего сейчас священного для мусульман месяца... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T13:10
2021-04-16T13:10
2021-04-16T13:10
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АНКАРА, 16 апр - РИА Новости. Турецкий телеканал Haberturk использовал похожую на гимн РФ музыку для заставки к разговению во время проходящего сейчас священного для мусульман месяца Рамадан.Телеканал привел расписание начала ифтаров (вечернего разговения во время Рамадана) в разных городах Турции на фоне фотографии вида на Босфор в Стамбуле под мелодию, фрагменты которой полностью совпадают с музыкой Александра Александрова, с 1943 года ставшей гимном СССР, а с 2000 года утвержденной в качестве российского гимна.Пользователи соцсетей обратили внимание на это и дают иронические комментарии."Кто соскучился, на турецком ТВ разговение начинается под гимн Советского Союза", - написал один из русскоязычных пользователей Facebook."Сегодня в нашем меню на ифтар - борщ, вареники, винегрет", - прокомментировал пользователь из Турции.
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