https://ria.ru/20210416/germaniya-1728600099.html

ФРГ призвала Россию объяснить передвижения войск у украинской границы

ФРГ призвала Россию объяснить передвижения войск у украинской границы

В МИД ФРГ призвали Россию к конструктивному сотрудничеству в рамках механизма ОБСЕ по ситуации на границе, заявила официальный представитель МИД Германии Мария... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T15:31

2021-04-16T15:31

2021-04-16T15:31

мария адебар

обсе

мид германии

дмитрий песков

москва

украина

в мире

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БЕРЛИН, 16 апр - РИА Новости. В МИД ФРГ призвали Россию к конструктивному сотрудничеству в рамках механизма ОБСЕ по ситуации на границе, заявила официальный представитель МИД Германии Мария Адебар."Там (в ОБСЕ - ред.) продолжаются в последние дни усилия по деэскалации, мы работаем с другими государствами ОБСЕ над получением объяснений России относительно этого не анонсированного крупного передвижения войск в приграничном регионе... Это смысл механизма ОБСЕ для формирования мер доверия и безопасности, это так называемый Венский документ, и мы пока не видим, чтобы Россия конструктивно вступила в эти дискуссионные рамки, сотрудничает в расследовании и предоставлении информации по существу", - заявила Адебар.Она добавила, что в Берлине "желали бы сотрудничества России в расследовании".Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210414/ukraina-1728328589.html

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мария адебар, обсе, мид германии, дмитрий песков, москва, украина, в мире