https://ria.ru/20210416/gemotest-1728597922.html

Одну из улиц Москвы залило кровью из лабораторных пробирок

Одну из улиц Москвы залило кровью из лабораторных пробирок

Частная лаборатория "Гемотест" проводит служебную проверку после сообщений о том, что на востоке Москвы нашли сотни разбитых пробирок с кровью. Об этом РИА... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T15:22

2021-04-16T15:22

2021-04-16T16:51

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Частная лаборатория "Гемотест" проводит служебную проверку после сообщений о том, что на востоке Москвы нашли сотни разбитых пробирок с кровью. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе компании.По данным СМИ, пробирки с человеческими биоматериалами обнаружили на дороге в районе Гольяново."Сейчас достоверно известно, что пробирки ответственная компания вывезла на утилизацию в штатном режиме", — заявили в "Гемотесте", пояснив, что вывозом медицинского мусора занимается подрядчик.Почему пробирки оказались на дороге, в лаборатории не знают. Там отметили, что выясняют обстоятельства произошедшего.Территориальный отдел столичного управления Роспотребнадзора начал расследование. Территорию, где нашли пробирки, огородили, медицинские отходы вывезли на специализированный полигон.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия