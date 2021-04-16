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Одну из улиц Москвы залило кровью из лабораторных пробирок
Одну из улиц Москвы залило кровью из лабораторных пробирок
Частная лаборатория "Гемотест" проводит служебную проверку после сообщений о том, что на востоке Москвы нашли сотни разбитых пробирок с кровью. Об этом РИА... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T15:22
2021-04-16T15:22
2021-04-16T16:51
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Частная лаборатория "Гемотест" проводит служебную проверку после сообщений о том, что на востоке Москвы нашли сотни разбитых пробирок с кровью. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе компании.По данным СМИ, пробирки с человеческими биоматериалами обнаружили на дороге в районе Гольяново."Сейчас достоверно известно, что пробирки ответственная компания вывезла на утилизацию в штатном режиме", — заявили в "Гемотесте", пояснив, что вывозом медицинского мусора занимается подрядчик.Почему пробирки оказались на дороге, в лаборатории не знают. Там отметили, что выясняют обстоятельства произошедшего.Территориальный отдел столичного управления Роспотребнадзора начал расследование. Территорию, где нашли пробирки, огородили, медицинские отходы вывезли на специализированный полигон.
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РИА Новости
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москва, происшествия
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости.
Частная лаборатория "Гемотест" проводит служебную проверку после сообщений о том, что на востоке Москвы
нашли сотни разбитых пробирок с кровью. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе компании.
По данным СМИ, пробирки с человеческими биоматериалами обнаружили на дороге в районе Гольяново.
"Сейчас достоверно известно, что пробирки ответственная компания вывезла на утилизацию в штатном режиме", — заявили в "Гемотесте
", пояснив, что вывозом медицинского мусора занимается подрядчик.
Почему пробирки оказались на дороге, в лаборатории не знают. Там отметили, что выясняют обстоятельства произошедшего.
Территориальный отдел столичного управления Роспотребнадзора начал расследование. Территорию, где нашли пробирки, огородили, медицинские отходы вывезли на специализированный полигон.