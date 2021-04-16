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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
https://ria.ru/20210416/gagarin-1728481834.html
"До Гагарина были другие космонавты": фейки и конспирология о космосе
"До Гагарина были другие космонавты": фейки и конспирология о космосе
“До Гагарина в космос отправляли других людей, но их гибель скрывали”. Высадка американцев на Луну — фейк, снятый режиссером Кубриком. А сам Гагарин был неудобен власти, его отправили в закрытую клинику, а смерть — сымитировали. Почему в эти мифы верят (и как разубедить таких людей): объясняет писатель и историк космонавтики Антон Первушин.
2021-04-16T12:00
2021-04-16T12:15
советский союз
илон маск
алексей леонов
валентина терешкова
роскосмос
ссср
общество
не верю!
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“До Гагарина были другие космонавты”: фейки и конспирология о космосе
“До Гагарина в космос отправляли других людей, но их гибель скрывали”. Высадка американцев на Луну - фейк, снятый режиссером Кубриком. А сам Гагарин был неудобен власти, его отправили в закрытую клинику, а смерть - сымитировали. Почему в эти мифы верят (и как разубедить таких людей): объясняет писатель и историк космонавтики Антон Первушин.
audio/mpeg
“До Гагарина были другие космонавты”: фейки и конспирология о космосе
“До Гагарина в космос отправляли других людей, но их гибель скрывали”. Высадка американцев на Луну - фейк, снятый режиссером Кубриком. А сам Гагарин был неудобен власти, его отправили в закрытую клинику, а смерть - сымитировали. Почему в эти мифы верят (и как разубедить таких людей): объясняет писатель и историк космонавтики Антон Первушин.
audio/mpeg
Разобраться в фейках вокруг освоения космоса помог писатель, научный журналист, исследователь истории космонавтики — Антон Первушин.2:24 "Советские космонавты-смертники": сколько смертей скрыл СССР до полета Гагарина. Тотализатор на первых американских астронавтов. 12:44 Могли ли итальянцы действительно перехватить сообщения с советских космических кораблей и услышать, как погибают космонавты?19:15 Насколько серьезные аргументы у сторонников теории, что на самом деле американцы не высаживались на Луне. 28:40 Почему сегодня государства не инвестируют в космос как раньше, и стоит ли ждать возвращения космической гонки? 31:01 Мифы, связанные со смертью Гагарина. Установлена ли причина гибели сегодня? Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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советский союз, илон маск, алексей леонов, валентина терешкова, роскосмос, ссср, общество, аудио, подкаст, космос, космос - риа наука, нил армстронг, сергей королев, юрий гагарин (космонавт), наука, ракета, технологии

"До Гагарина были другие космонавты": фейки и конспирология о космосе

12:00 16.04.2021 (обновлено: 12:15 16.04.2021)
 
Не верю!
“До Гагарина были другие космонавты”: фейки и конспирология о космосе
12:00
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“До Гагарина в космос отправляли других людей, но их гибель скрывали”. Высадка американцев на Луну — фейк, снятый режиссером Кубриком. А сам Гагарин был неудобен власти, его отправили в закрытую клинику, а смерть — сымитировали. Почему в эти мифы верят (и как разубедить таких людей): объясняет писатель и историк космонавтики Антон Первушин.
Разобраться в фейках вокруг освоения космоса помог писатель, научный журналист, исследователь истории космонавтики — Антон Первушин.
2:24 "Советские космонавты-смертники": сколько смертей скрыл СССР до полета Гагарина. Тотализатор на первых американских астронавтов.
12:44 Могли ли итальянцы действительно перехватить сообщения с советских космических кораблей и услышать, как погибают космонавты?
19:15 Насколько серьезные аргументы у сторонников теории, что на самом деле американцы не высаживались на Луне.
28:40 Почему сегодня государства не инвестируют в космос как раньше, и стоит ли ждать возвращения космической гонки?
31:01 Мифы, связанные со смертью Гагарина. Установлена ли причина гибели сегодня?
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