https://ria.ru/20210416/gagarin-1728481834.html

"До Гагарина были другие космонавты": фейки и конспирология о космосе

"До Гагарина были другие космонавты": фейки и конспирология о космосе

“До Гагарина в космос отправляли других людей, но их гибель скрывали”. Высадка американцев на Луну — фейк, снятый режиссером Кубриком. А сам Гагарин был неудобен власти, его отправили в закрытую клинику, а смерть — сымитировали. Почему в эти мифы верят (и как разубедить таких людей): объясняет писатель и историк космонавтики Антон Первушин.

2021-04-16T12:00

2021-04-16T12:00

2021-04-16T12:15

советский союз

илон маск

алексей леонов

валентина терешкова

роскосмос

ссср

общество

не верю!

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“До Гагарина были другие космонавты”: фейки и конспирология о космосе “До Гагарина в космос отправляли других людей, но их гибель скрывали”. Высадка американцев на Луну - фейк, снятый режиссером Кубриком. А сам Гагарин был неудобен власти, его отправили в закрытую клинику, а смерть - сымитировали. Почему в эти мифы верят (и как разубедить таких людей): объясняет писатель и историк космонавтики Антон Первушин. audio/mpeg

“До Гагарина были другие космонавты”: фейки и конспирология о космосе “До Гагарина в космос отправляли других людей, но их гибель скрывали”. Высадка американцев на Луну - фейк, снятый режиссером Кубриком. А сам Гагарин был неудобен власти, его отправили в закрытую клинику, а смерть - сымитировали. Почему в эти мифы верят (и как разубедить таких людей): объясняет писатель и историк космонавтики Антон Первушин. audio/mpeg

Разобраться в фейках вокруг освоения космоса помог писатель, научный журналист, исследователь истории космонавтики — Антон Первушин.2:24 "Советские космонавты-смертники": сколько смертей скрыл СССР до полета Гагарина. Тотализатор на первых американских астронавтов. 12:44 Могли ли итальянцы действительно перехватить сообщения с советских космических кораблей и услышать, как погибают космонавты?19:15 Насколько серьезные аргументы у сторонников теории, что на самом деле американцы не высаживались на Луне. 28:40 Почему сегодня государства не инвестируют в космос как раньше, и стоит ли ждать возвращения космической гонки? 31:01 Мифы, связанные со смертью Гагарина. Установлена ли причина гибели сегодня? Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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