https://ria.ru/20210416/fukusima-1728516122.html
Японский министр ответил на предложение Китая выпить воду с "Фукусимы"
Японский министр ответил на предложение Китая выпить воду с "Фукусимы"
Министр финансов и вице-премьер Японии Таро Асо ответил в пятницу на предложение МИД Китая выпить воды от аварийной АЭС "Фукусима-1", которую Япония... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T08:38
2021-04-16T08:38
2021-04-16T08:38
россия
таро асо
здоровье - общество
воз
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фукусима-1
южная корея
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япония
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ТОКИО, 16 апр – РИА Новости, Ксения Нака. Министр финансов и вице-премьер Японии Таро Асо ответил в пятницу на предложение МИД Китая выпить воды от аварийной АЭС "Фукусима-1", которую Япония намеревается сбросить в океан, прежде чем рассуждать о ее безопасности.Во вторник Асо заявил, что воду, прошедшую очистку на АЭС "Фукусима-1" можно будет пить, так как уровень всех радионуклидов за исключением трития в ней будет в 7 раз ниже норм Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и в 40 раз ниже японских норм.На это официальный представитель МИД КНР заявил, что Тихий океан - не сточная канава и не мусорное ведро Японии, чтобы сбрасывать туда радиоактивную воду с аварийной АЭС, а также посоветовал "некоторым японским политикам" сначала выпить эту воду, а потом рассуждать о ее безопасности.Во вторник правительство Японии решило с 2023 года начать сброс в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", которая была использована для охлаждения станции и была очищена от радионуклидов за исключением трития. Россия, Китай и Южная Корея выразили озабоченность в связи с этим решением.
https://ria.ru/20210416/fukusima-1728509684.html
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россия, таро асо, здоровье - общество, воз, мид кнр, фукусима-1, южная корея, китай, япония, в мире