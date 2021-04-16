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https://ria.ru/20210416/fukusima-1728516122.html
Японский министр ответил на предложение Китая выпить воду с "Фукусимы"
Японский министр ответил на предложение Китая выпить воду с "Фукусимы"
Министр финансов и вице-премьер Японии Таро Асо ответил в пятницу на предложение МИД Китая выпить воды от аварийной АЭС "Фукусима-1", которую Япония... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T08:38
2021-04-16T08:38
россия
таро асо
здоровье - общество
воз
мид кнр
фукусима-1
южная корея
китай
япония
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ТОКИО, 16 апр – РИА Новости, Ксения Нака. Министр финансов и вице-премьер Японии Таро Асо ответил в пятницу на предложение МИД Китая выпить воды от аварийной АЭС "Фукусима-1", которую Япония намеревается сбросить в океан, прежде чем рассуждать о ее безопасности.Во вторник Асо заявил, что воду, прошедшую очистку на АЭС "Фукусима-1" можно будет пить, так как уровень всех радионуклидов за исключением трития в ней будет в 7 раз ниже норм Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и в 40 раз ниже японских норм.На это официальный представитель МИД КНР заявил, что Тихий океан - не сточная канава и не мусорное ведро Японии, чтобы сбрасывать туда радиоактивную воду с аварийной АЭС, а также посоветовал "некоторым японским политикам" сначала выпить эту воду, а потом рассуждать о ее безопасности.Во вторник правительство Японии решило с 2023 года начать сброс в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", которая была использована для охлаждения станции и была очищена от радионуклидов за исключением трития. Россия, Китай и Южная Корея выразили озабоченность в связи с этим решением.
https://ria.ru/20210416/fukusima-1728509684.html
https://ria.ru/20210414/radiatsiya-1728088305.html
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россия, таро асо, здоровье - общество, воз, мид кнр, фукусима-1, южная корея, китай, япония, в мире

Японский министр ответил на предложение Китая выпить воду с "Фукусимы"

08:38 16.04.2021
 
© REUTERS / KYODOВид с воздуха на резервуары для хранения воды на АЭС Фукусима, Япония
Вид с воздуха на резервуары для хранения воды на АЭС Фукусима, Япония - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© REUTERS / KYODO
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ТОКИО, 16 апр – РИА Новости, Ксения Нака. Министр финансов и вице-премьер Японии Таро Асо ответил в пятницу на предложение МИД Китая выпить воды от аварийной АЭС "Фукусима-1", которую Япония намеревается сбросить в океан, прежде чем рассуждать о ее безопасности.
Во вторник Асо заявил, что воду, прошедшую очистку на АЭС "Фукусима-1" можно будет пить, так как уровень всех радионуклидов за исключением трития в ней будет в 7 раз ниже норм Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и в 40 раз ниже японских норм.
Вид с воздуха на резервуары для хранения воды на АЭС Фукусима, Япония - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
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На это официальный представитель МИД КНР заявил, что Тихий океан - не сточная канава и не мусорное ведро Японии, чтобы сбрасывать туда радиоактивную воду с аварийной АЭС, а также посоветовал "некоторым японским политикам" сначала выпить эту воду, а потом рассуждать о ее безопасности.

"Главное тут то, что она будет разбавлена в семь раз относительно норм ВОЗ. То есть ее можно пить. Обычное дело", - приводит слова Асо телеканал NHK.

Во вторник правительство Японии решило с 2023 года начать сброс в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", которая была использована для охлаждения станции и была очищена от радионуклидов за исключением трития. Россия, Китай и Южная Корея выразили озабоченность в связи с этим решением.
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РоссияТаро АсоЗдоровье - ОбществоВОЗМИД КНРФукусима-1Южная КореяКитайЯпонияВ мире
 
 
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