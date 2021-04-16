https://ria.ru/20210416/fukusima-1728509684.html

"Вокруг одни враги!" Японцев разозлила позиция России по "Фукусиме"

"Вокруг одни враги!" Японцев разозлила позиция России по "Фукусиме"

Читатели японского информагентства Jiji с негодованием отреагировали на то, как соседние страны, в том числе Россия, отнеслись к планам Токио сбросить в океан... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T05:00

2021-04-16T05:00

2021-04-16T14:53

россия

аэс "фукусима"

мария захарова

магатэ

фукусима-1

москва

южная корея

китай

япония

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Читатели японского информагентства Jiji с негодованием отреагировали на то, как соседние страны, в том числе Россия, отнеслись к планам Токио сбросить в океан радиоактивную воду с аварийной АЭС "Фукусима-1".Накануне сообщалось, что японские власти наметили такую операцию на 2023 год. Подчеркивалось, что перед сбросом вода пройдет тщательную очистку. В российском МИД отметили, что ждут по этому поводу разъяснений, поскольку Токио не консультировался с соседними странами о действиях, которые могут представлять радиационную угрозу. Китай и Южная Корея резко раскритиковали Японию.Комментируя эти сообщения, некоторые читатели Jiji пришли к выводу, что соседние страны решили "вступить в сговор" и вмешаться во внутренние дела Японии."Китай, Южная и Северная Кореи и еще Россия — это антияпонский картель. Детский сад какой-то. Все занимают одинаковую позицию в отношении Японии", — написал другой."А какой смысл Японии что-то согласовывать с какой-то бандой вымогателей, если она соблюдает все международные стандарты?" — задался вопросом четвертый.Среди обсуждающих ситуацию нашлись и те, кто призвал японские власти к ответным действиям."Японии пора кончать со своим пацифизмом, когда вокруг нас такие страны, как Китай и Россия!" — уверен другой."Давайте очищенной водой с АЭС "Фукусима" разбавим русским вконец загрязненную радиацией воду на владивостокском побережье", — предложил еще один участник обсуждения.Не обошлось и без упоминания проблемы Южных Курил."Ну вот, теперь Россия, явно принявшая для себя решение ни под каким видом не отдавать нам наши северные острова, начинает высказывать нам претензии по поводу всего, в том числе риска сброса в океан очищенной воды-охладителя с АЭС. А не боится Россия риска дальнейшего ухудшения японского общественного мнения о ней?" — написал пользователь.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210413/fukusima-1728005401.html

https://ria.ru/20210228/voyna-1599279509.html

https://ria.ru/20210316/kurily-1601499553.html

россия

москва

южная корея

китай

япония

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россия, аэс "фукусима", мария захарова, магатэ, фукусима-1, москва, южная корея, китай, япония, в мире