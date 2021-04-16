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https://ria.ru/20210416/fukusima-1728509684.html
"Вокруг одни враги!" Японцев разозлила позиция России по "Фукусиме"
"Вокруг одни враги!" Японцев разозлила позиция России по "Фукусиме"
Читатели японского информагентства Jiji с негодованием отреагировали на то, как соседние страны, в том числе Россия, отнеслись к планам Токио сбросить в океан... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T05:00
2021-04-16T14:53
россия
аэс "фукусима"
мария захарова
магатэ
фукусима-1
москва
южная корея
китай
япония
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Читатели японского информагентства Jiji с негодованием отреагировали на то, как соседние страны, в том числе Россия, отнеслись к планам Токио сбросить в океан радиоактивную воду с аварийной АЭС "Фукусима-1".Накануне сообщалось, что японские власти наметили такую операцию на 2023 год. Подчеркивалось, что перед сбросом вода пройдет тщательную очистку. В российском МИД отметили, что ждут по этому поводу разъяснений, поскольку Токио не консультировался с соседними странами о действиях, которые могут представлять радиационную угрозу. Китай и Южная Корея резко раскритиковали Японию.Комментируя эти сообщения, некоторые читатели Jiji пришли к выводу, что соседние страны решили "вступить в сговор" и вмешаться во внутренние дела Японии."Китай, Южная и Северная Кореи и еще Россия — это антияпонский картель. Детский сад какой-то. Все занимают одинаковую позицию в отношении Японии", — написал другой."А какой смысл Японии что-то согласовывать с какой-то бандой вымогателей, если она соблюдает все международные стандарты?" — задался вопросом четвертый.Среди обсуждающих ситуацию нашлись и те, кто призвал японские власти к ответным действиям."Японии пора кончать со своим пацифизмом, когда вокруг нас такие страны, как Китай и Россия!" — уверен другой."Давайте очищенной водой с АЭС "Фукусима" разбавим русским вконец загрязненную радиацией воду на владивостокском побережье", — предложил еще один участник обсуждения.Не обошлось и без упоминания проблемы Южных Курил."Ну вот, теперь Россия, явно принявшая для себя решение ни под каким видом не отдавать нам наши северные острова, начинает высказывать нам претензии по поводу всего, в том числе риска сброса в океан очищенной воды-охладителя с АЭС. А не боится Россия риска дальнейшего ухудшения японского общественного мнения о ней?" — написал пользователь.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210413/fukusima-1728005401.html
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москва
южная корея
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россия, аэс "фукусима", мария захарова, магатэ, фукусима-1, москва, южная корея, китай, япония, в мире

"Вокруг одни враги!" Японцев разозлила позиция России по "Фукусиме"

05:00 16.04.2021 (обновлено: 14:53 16.04.2021)
 
© REUTERS / KYODOВид с воздуха на резервуары для хранения воды на АЭС Фукусима, Япония
Вид с воздуха на резервуары для хранения воды на АЭС Фукусима, Япония - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© REUTERS / KYODO
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Читатели японского информагентства Jiji с негодованием отреагировали на то, как соседние страны, в том числе Россия, отнеслись к планам Токио сбросить в океан радиоактивную воду с аварийной АЭС "Фукусима-1".
Накануне сообщалось, что японские власти наметили такую операцию на 2023 год. Подчеркивалось, что перед сбросом вода пройдет тщательную очистку. В российском МИД отметили, что ждут по этому поводу разъяснений, поскольку Токио не консультировался с соседними странами о действиях, которые могут представлять радиационную угрозу. Китай и Южная Корея резко раскритиковали Японию.
Комментируя эти сообщения, некоторые читатели Jiji пришли к выводу, что соседние страны решили "вступить в сговор" и вмешаться во внутренние дела Японии.
"Красная банда" — Китай, Южная Корея и Россия — еще что-то говорят Японии! И думают, что мы прислушаемся к своим врагам!" — высказался один из читателей.
"Китай, Южная и Северная Кореи и еще Россия — это антияпонский картель. Детский сад какой-то. Все занимают одинаковую позицию в отношении Японии", — написал другой.

"Еще не хватало, чтобы с такими заявлениями выступила бы и Северная Корея! И все же вокруг Японии — одни враги!" — добавил третий.

"А какой смысл Японии что-то согласовывать с какой-то бандой вымогателей, если она соблюдает все международные стандарты?" — задался вопросом четвертый.
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Среди обсуждающих ситуацию нашлись и те, кто призвал японские власти к ответным действиям.

"А японское правительство пусть не отмалчивается. Нужно давать отпор каждому такому посягательству!" — заявил читатель.

"Японии пора кончать со своим пацифизмом, когда вокруг нас такие страны, как Китай и Россия!" — уверен другой.
"Давайте очищенной водой с АЭС "Фукусима" разбавим русским вконец загрязненную радиацией воду на владивостокском побережье", — предложил еще один участник обсуждения.
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Не обошлось и без упоминания проблемы Южных Курил.
"Ну вот, теперь Россия, явно принявшая для себя решение ни под каким видом не отдавать нам наши северные острова, начинает высказывать нам претензии по поводу всего, в том числе риска сброса в океан очищенной воды-охладителя с АЭС. А не боится Россия риска дальнейшего ухудшения японского общественного мнения о ней?" — написал пользователь.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
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