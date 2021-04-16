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Врач предупредила об опасности для здоровья популярного фрукта
Врач предупредила об опасности для здоровья популярного фрукта
Врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко рассказала "Звезде", почему хурма "коварная", и чем она опасна для людей с хроническими заболеваниями. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T10:04
2021-04-16T10:04
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко рассказала "Звезде", почему хурма "коварная", и чем она опасна для людей с хроническими заболеваниями.В первую очередь, специалист отметила, что страдающим от сахарного диабета и ожирения лучше избегать употребление этого фрукта, так как он богат углеводами.Кроме того, она призвала не есть хурму тем, у кого имеются поражения пищевода и желудка.Людям, страдающим от гастрита, гастроэнтеролог советует есть фрукт без шкурки.Вместе с тем Марченко рекомендовала покупать наиболее созревшие плоды с мягкой, чтобы они не "вязали".Ранее врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что хурма способствует образованию в желудке безоаров. Фрукт содержит большое количество танинов, сворачивающихся в каменное образование и препятствующих нормальной работе желудка.
https://ria.ru/20201204/khurma-1587734099.html
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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество

Врач предупредила об опасности для здоровья популярного фрукта

10:04 16.04.2021
 
© Pixabay / lhadlock50Хурма
Хурма - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© Pixabay / lhadlock50
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко рассказала "Звезде", почему хурма "коварная", и чем она опасна для людей с хроническими заболеваниями.
В первую очередь, специалист отметила, что страдающим от сахарного диабета и ожирения лучше избегать употребление этого фрукта, так как он богат углеводами.
Хурма - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря 2020, 18:43
Хурма — кладезь витаминов и микроэлементов
Кроме того, она призвала не есть хурму тем, у кого имеются поражения пищевода и желудка.
"Хурма из-за своего вяжущего эффекта может давать болевые ощущения людям с хроническими заболеваниями. Может давать и изжогу, и отрыжку", - пояснила врач.
Людям, страдающим от гастрита, гастроэнтеролог советует есть фрукт без шкурки.
Вместе с тем Марченко рекомендовала покупать наиболее созревшие плоды с мягкой, чтобы они не "вязали".
Хурма - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
7 сентября 2020, 07:00ЗОЖ
Что произойдет с организмом, если есть хурму каждый день
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что хурма способствует образованию в желудке безоаров. Фрукт содержит большое количество танинов, сворачивающихся в каменное образование и препятствующих нормальной работе желудка.
 
Александр Мясников (врач)Здоровье - ОбществоОбщество
 
 
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