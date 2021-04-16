https://ria.ru/20210416/frukt-1728525330.html
Врач предупредила об опасности для здоровья популярного фрукта
Врач предупредила об опасности для здоровья популярного фрукта
Врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко рассказала "Звезде", почему хурма "коварная", и чем она опасна для людей с хроническими заболеваниями. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T10:04
2021-04-16T10:04
2021-04-16T10:04
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко рассказала "Звезде", почему хурма "коварная", и чем она опасна для людей с хроническими заболеваниями.В первую очередь, специалист отметила, что страдающим от сахарного диабета и ожирения лучше избегать употребление этого фрукта, так как он богат углеводами.Кроме того, она призвала не есть хурму тем, у кого имеются поражения пищевода и желудка.Людям, страдающим от гастрита, гастроэнтеролог советует есть фрукт без шкурки.Вместе с тем Марченко рекомендовала покупать наиболее созревшие плоды с мягкой, чтобы они не "вязали".Ранее врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что хурма способствует образованию в желудке безоаров. Фрукт содержит большое количество танинов, сворачивающихся в каменное образование и препятствующих нормальной работе желудка.
https://ria.ru/20201204/khurma-1587734099.html
https://rsport.ria.ru/20200907/khurma-1576853113.html
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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество