https://ria.ru/20210416/evrosoyuz-1728610743.html
Источник в Евросоюзе прокомментировал возможность членства Украины
Источник в Евросоюзе прокомментировал возможность членства Украины
Соглашение об ассоциации Украины и ЕС имеет огромный потенциал, при этом вопрос о членстве Украины в ЕС сейчас не стоит, сообщил журналистам высокопоставленный... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T16:20
2021-04-16T16:20
2021-04-16T16:32
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БРЮССЕЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Соглашение об ассоциации Украины и ЕС имеет огромный потенциал, при этом вопрос о членстве Украины в ЕС сейчас не стоит, сообщил журналистам высокопоставленный источник в Евросоюзе."Мы должны достичь успеха в реализации соглашения (об ассоциации), у которого есть огромный потенциал для развития экономики Украины, социальной сферы. Украина - европейская страна, и как европейская страна имеет возможность присоединиться к ЕС, но сейчас это не стоит в повестке", - сказал он.
https://ria.ru/20210415/zelenskiy-1728495782.html
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