Евросоюз не работает над новыми санкциями против России, сообщил источник
15:48 16.04.2021 (обновлено: 16:02 16.04.2021)
Главы МИД ЕС 19 апреля проведут видеоконференцию, на которой, в числе прочего, собираются обсудить кризис на Украине.
"Мы следим за ситуацией. Мы посмотрим, будут ли предложения от государств-членов по возможным санкциям. Сейчас конкретно мы над этим не работаем", - сообщил он.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель очень хочет совершить поездку на Украину, включая линию соприкосновения на Донбассе, а также во многие другие страны, но пока большинству таких визитов мешает пандемия, добавил европейский источник.
"Боррель очень хочет поехать на Украину и во многие другие места. Но вы знаете, что большинству таких поездок сейчас мешает пандемия", - сказал он, отвечая на вопрос, не планируется ли поездка главы евродипломатии на линию соприкосновения на Донбассе.
Высокопоставленный европейский источник также сообщил, что США заранее предупредили Евросоюз о новых ограничительных мерах в отношении России.
"Что касается решений, которые американцы приняли вчера, то они нас заранее проинформировали", - сказал он.
По его словам, в ЕС довольны таким сотрудничеством с новой администрацией США, "которое сильно отличается от администрации Дональда Трампа".
США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. Выступая в Белом доме в четверг, президент США Джо Байден заявил, что "дал понять президенту Путину, что мы могли бы зайти дальше с санкциями, но я решил этого не делать, я решил действовать пропорционально".
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ЕС и НАТО выразили солидарность с США в отношении обвинений в "злонамеренных действиях" в адрес РФ.
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