https://ria.ru/20210416/evrosoyuz-1728604676.html

Евросоюз не работает над новыми санкциями против России, сообщил источник

Евросоюз не работает над новыми санкциями против России, сообщил источник

ЕС сейчас не работает над новыми санкциями против России в связи с ситуацией на Украине, сообщил журналистам источник в Евросоюзе. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T15:48

2021-04-16T15:48

2021-04-16T16:02

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БРЮССЕЛЬ, 16 апр – РИА Новости. ЕС сейчас не работает над новыми санкциями против России в связи с ситуацией на Украине, сообщил журналистам источник в Евросоюзе.Главы МИД ЕС 19 апреля проведут видеоконференцию, на которой, в числе прочего, собираются обсудить кризис на Украине."Мы следим за ситуацией. Мы посмотрим, будут ли предложения от государств-членов по возможным санкциям. Сейчас конкретно мы над этим не работаем", - сообщил он.Глава евродипломатии Жозеп Боррель очень хочет совершить поездку на Украину, включая линию соприкосновения на Донбассе, а также во многие другие страны, но пока большинству таких визитов мешает пандемия, добавил европейский источник."Боррель очень хочет поехать на Украину и во многие другие места. Но вы знаете, что большинству таких поездок сейчас мешает пандемия", - сказал он, отвечая на вопрос, не планируется ли поездка главы евродипломатии на линию соприкосновения на Донбассе.Высокопоставленный европейский источник также сообщил, что США заранее предупредили Евросоюз о новых ограничительных мерах в отношении России."Что касается решений, которые американцы приняли вчера, то они нас заранее проинформировали", - сказал он.По его словам, в ЕС довольны таким сотрудничеством с новой администрацией США, "которое сильно отличается от администрации Дональда Трампа".США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. Выступая в Белом доме в четверг, президент США Джо Байден заявил, что "дал понять президенту Путину, что мы могли бы зайти дальше с санкциями, но я решил этого не делать, я решил действовать пропорционально".ЕС и НАТО выразили солидарность с США в отношении обвинений в "злонамеренных действиях" в адрес РФ.МИД России заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран и что ответ на санкции США вскоре будет проработан. РФ не раз отмечала, что обвинения США в причастности Москвы к хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.

https://ria.ru/20210416/otnosheniya-1728574797.html

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россия, евросоюз, украина, в мире