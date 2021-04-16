https://ria.ru/20210416/estoniya-1728399185.html

"Война неизбежна". Почему в Эстонии захотели выйти из ЕС

"Война неизбежна". Почему в Эстонии захотели выйти из ЕС

РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T08:00

2021-04-16T08:00

2021-04-16T11:09

россия

март хельме

кпсс

москва

эстония

финляндия

белоруссия

справки

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728374260_0:136:2500:1542_1920x0_80_0_0_4b0180f293ac2240a98fbe33fb19e31e.jpg

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Контрразведка Эстонии заинтересовалась школьниками. И теми, кто надевает форму Красной армии, и теми, кто представляется неонацистом, — одного такого "экстремиста" из средней школы госбезопасность уже задержала. Тем временем у взрослых своих игры. Эстонские националисты предложили выйти из Евросоюза, перехватив инициативу у оппонентов, обвиненных в связях с Москвой. Что творится в прибалтийской республике и стоит ли серьезно относиться к докладам их спецслужб — разбиралось РИА Новости. Криминальная историяЭстонская полиция безопасности Kaitsepolitsei (КаПо) опубликовала ежегодник. Документ предваряет предисловие директора спецслужбы Арнольда Синсалу. "Разведывательная деятельность Российской Федерации против Эстонии — постоянная угроза", — предостерегает он читателей. Внимание КаПо привлекла и деятельность "специальных служб коммунистической КНР". "Китайская разведка завербовала эстонца", — сообщил Синсалу. Русская православная церковь, по мнению контрразведчиков, — "орудие в операциях Кремля по усилению влияния". Это подтверждается тем, что кто-то из иерархов РПЦ говорил о "криминальном переписывании истории" Второй мировой войны. Молодежь тоже вызывает тревогу: "Дети активистов "Ночного дозора" (движения, выступавшего против переноса Бронзового солдата в 2006-2007 году. — Прим. ред.) следуют примеру родителей". Яркий образец российской пропаганды — видео "Победа 75", где ученики Таллинского Линнамяэского русского лицея в форме солдат Красной армии читали стихи и пели песни. Тринадцатилетний "командир дивизии"Госбезопасность заинтересовали и другие школьники. В докладе говорится о террористической группировке Feuerkrieg Division ("Огненная дивизия"). В 2020-м полиция выследила участников сетевой игры с ником HeilHitler8814. Среди них был и 13-летний подросток, известный единомышленникам как "Командир". "Эстонский школьник, связанный с Feuerkrieg Division, написал манифест и планировал террористические атаки против социал-демократов, ЛГБТ и сотрудников полиции", — утверждают авторы документа. По информации СМИ, подросток остался без присмотра, так как его родители уехали на заработки в Финляндию. Окружающие воспринимали его заявления как шутки и троллинг. В КаПо напомнили: "Угроза насилия — это серьезное нарушение закона". "Террористические атаки героизируют при помощи лексики компьютерный игры — языка, близкого молодым людям, — уточнили контрразведчики. — Согласно сегодняшней экстремистской праворадикальной идеологии, разрушение общества и расовая война неизбежны". Но и тут без России не обошлось: "Кремль поддерживает сегрегированное двуязычное образование с целью раскола общества". В этом обвинили и генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева — поэтому деятельность агентства в республике приостановили. Авторы доклада указывают, что у эстонской госбезопасности богатые традиции борьбы с экстремизмом: еще в 1920-м шеф КаПо Хельмут Веем призывал подчиненных сосредоточиться на "коммунистах, балтийских (немецких) баронах и черносотенцах, которым не нравилось существование Республики Эстония". Это пригодится в борьбе с международным терроризмом, которому потворствует слишком либеральный режим для мигрантов в ЕС. Неомарксизм в ЕвросоюзеНационалисты тоже недовольны "либерализмом". Фракция правой Эстонской консервативной партии EKRE формирует депутатскую группу, добивающуюся выхода из ЕС. На сайте общественных инициатив Rahvaalgatus.ee опубликовали соответствующую петицию, быстро собравшую более тысячи голосов. Теперь этот вопрос обязаны обсудить в рийгикогу — местном парламенте.Референдум 2003 года о присоединении к Евросоюзу следует считать недействительным, так как за проголосовали менее половины граждан. "Необходимо инициировать EXIT. Народ должен решить на референдуме, останется ли Эстония в ЕС или восстановит суверенитет, как до 1 мая 2004 года", — предлагает петиция. В партии сослались на идеологические разногласия с Брюсселем. Один из лидеров EKRE Март Хельме уточнил, что "всегда был сторонником Европейского союза как экономического сообщества и союза наций". "Но мы видим, что Евросоюз превратился в высшей степени идеализированный и федералистский организм", — добавил он.Особенно ему не нравится "процветание неомарксистской идеологии, например, cancel culture". Это, по его мнению, напоминает маоистскую культурную революцию в Китае.Слежка за мертвецамиАндрес Вальме, член правления некоммерческой организации "Эдисе Рахвамая", бывший руководитель "Эстонского военного мемориала", объяснил РИА Новости, что доклад спецслужбы и инициатива EKRE — вполне в традициях прибалтийской политики. "Доклад — это и провокация, и пропаганда, — говорит он. — Потому что настоящая контрразведка предпочитает о себе не распространяться. О ее работе узнают спустя десятилетия из архивов, если их открывают, конечно". КаПо — политическая полиция, поэтому безопасность там понимают специфически: бороться надо с тем, что мешает правящему классу. Kaitsepolitsei предпочитают рисовать привычные для публики угрозы. С другой стороны, контрразведчиков настораживает то, что они не в состоянии понять. "Когда я ездил на кладбище воинов Северо-Западной армии (белогвардейцев, разоруженных в Эстонии в 1920-х. — Прим. ред.), за мной следовала машина. Не знаю, что они высматривали. Может, боялись, что усопшие солдаты и офицеры Юденича встанут из могил и я их поведу куда-то строем. Но так как ничего такого не произошло, меня оставили меня в покое", — с сарказмом вспоминает Вальме. Состояние умов эстонской госбезопасности характеризует, по его мнению, то, что в доклад вставили карикатуру: медведь и дракон, символы России и Китая, стоят обнявшись. "А где ласточка — птица Эстонии? Где американский белоголовый орлан? Ни о чем другом в Таллине не думают — только о России. И считают, что в России тоже думают лишь об Эстонии", — рассуждает Вальме. Одно время в республике продавался сувенирный глобус Эстонии. "Вот так и политики уверены, что все вертится вокруг их страны. Президенты других государств просыпаются утром и первым делом: а что там в Прибалтике? На самом деле политика у нас локальная, хуторская, ограничивается исключительно местными интересами", — отмечает собеседник. Такая же локальная и инициатива EKRE о выходе из ЕС. Политики решают собственные проблемы. "Предшественник консерваторов — партия "Рахвалийт" ("Народный союз". — Прим. ред.), в ней состояли председатели колхозов и секретари сельских райкомов. Лидером был Арнольд Рюйтель — бывший председатель президиума Верховного Совета Эстонской ССР. Консерваторы-националисты из коммунистов получились очень просто: в независимой республике лишь бывшие обладатели партбилетов понимали, как устроен госаппарат, как делается политика, какие бумаги и на какой стол надо класть. Борьба с советским прошлым объясняется тем же: элите надо зачистить память", — полагает Вальме. А в остальном спаянность элиты позволяет делать предложения, за которые обычные граждане давно попали бы в разряд подозрительных или даже предателей. Публицистика от контрразведчиков"Это относится не только к EKRE, — уточняет российский политолог Александр Носович. — В 1990-х 73 процента эстонской элиты были выходцами из органов КПСС, а если взять другие организации — ВЛКСМ, ВЦСПС, получится, что истеблишмент был насквозь советский. С соответствующим поведением: надо обдурить ЦК. А где ЦК — в Москве или Брюсселе — не так важно. Главное, получить максимум льгот и дотаций".Инициатива EKRE — неопасная политическая игра. "Идеи консерваторов нереализуемы, республике просто некуда выходить. Brexit могла себе позволить Великобритания, способная развиваться сама по себе. А куда деться Эстонии? Стать второй Белоруссией? Так одна уже есть. Второй Абхазией?" — рассуждает Носович. При этом сами же националисты и зарубили реалистичные инициативы по смене курса. Например, вариант сотрудничества с Россией по образцу Финляндии. Выхолощенной оказывается и деятельность спецслужб. Эстонская контрразведка давно не радует наблюдателей креативом, говорит эксперт. "Тех, кто впервые изучает отчеты политической полиции в Прибалтике, может забавлять, что поездка детей в летний лагерь воспринимается как серьезная опасность. Но тем, кто знакомился с подобными документами и до этого, заметно, что они уже не такие зажигательные. Потому что раньше контрразведка называла предателей, "продававших независимость Кремлю". Часто это были члены Центристской партии, они потом обращались в суд и выигрывали процесс, так как никаких доказательств подрывной деятельности спецслужба представить не могла. Теперь КаПо избегает конкретики или указывает на тех, кто в суд не подаст", — поясняет Носович. Отчет эстонской контрразведки — это не документ об угрозах стране, а публицистика, рассчитанная на эмоциональную реакцию. И Таллин просто пытается представить себя передним краем борьбы за некие ценности.

https://ria.ru/20210223/estoniya-1598363182.html

россия

москва

эстония

финляндия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Это настоящая травля": Захарова выступила в защиту Sputnik Эстония Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла травлей действия эстонских властей в отношении журналистов Sputnik Эстония. Она еще раз заявила, что давление на СМИ недопустимо. Дипломат вышла на брифинг в желтой жилетке, тем самым поддержав ранее начавший флешмоб в поддержку портала Sputnik Эстония. 2021-04-16T08:00 true PT0M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, март хельме, кпсс, москва, эстония, финляндия, белоруссия, справки, в мире