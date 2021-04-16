Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210416/embrion-1728580566.html
Специалисты по этике оценили создание эмбрионов человека и обезьяны
Специалисты по этике оценили создание эмбрионов человека и обезьяны
Ряд специалистов по этике выразили обеспокоенность относительно создания биологами химерных эмбрионов человека и макаки, сообщило научно-популярное издание New... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T14:15
2021-04-16T14:15
наука
здоровье - общество
оксфордский университет
наука
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728428639_0:213:1024:789_1920x0_80_0_0_de37fe09f3d0d9a7cb3428e0e4096cbc.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ряд специалистов по этике выразили обеспокоенность относительно создания биологами химерных эмбрионов человека и макаки, сообщило научно-популярное издание New Scientist.Речь идет о работе, результаты которой опубликовал ранее научный журнал Cell. Ученые в рамках исследования вырастили человеческие клетки в эмбрионах обезьян, чтобы понять, как клетки взаимодействуют друг с другом. Один из авторов работы Изписуа Бельмонте, профессор американского Института Солка, отметил, в частности, что создание химерного зародыша человека и обезьяны может помочь в решении проблем, связанных с нехваткой органов, пригодных для пересадки.Однако ряд специалистов в области этики заявили, что работа ученых поднимает серьезные этические и юридические вопросы.Глава Центра практической этики Оксфордского университета Джулиан Савулеску указал, в свою очередь, что работа биологов "открывает ящик Пандоры". Савулеску убежден: хотя эмбрионы не просуществовали больше двадцати дней, вопрос о том, когда химеры человека и животного будут успешно создаваться в целях, например, получения органов для проведения трансплантаций, - всего лишь вопрос времени."Ключевой этический вопрос состоит в следующем: каков моральный статус этих новых созданий?" - отметил Савулеску.
https://ria.ru/20210318/zhiraf-1601812229.html
https://ria.ru/20210415/rak-1728395332.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728428639_0:117:1024:885_1920x0_80_0_0_a306ef44faeb4692ae5af4be79b2c572.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, оксфордский университет, наука, общество

Специалисты по этике оценили создание эмбрионов человека и обезьяны

14:15 16.04.2021
 
© Weizhi Ji, Kunming University of Science and TechnologyХимерная бластоциста, содержащая клетки макаки и человека
Химерная бластоциста, содержащая клетки макаки и человека - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© Weizhi Ji, Kunming University of Science and Technology
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ряд специалистов по этике выразили обеспокоенность относительно создания биологами химерных эмбрионов человека и макаки, сообщило научно-популярное издание New Scientist.
Речь идет о работе, результаты которой опубликовал ранее научный журнал Cell. Ученые в рамках исследования вырастили человеческие клетки в эмбрионах обезьян, чтобы понять, как клетки взаимодействуют друг с другом. Один из авторов работы Изписуа Бельмонте, профессор американского Института Солка, отметил, в частности, что создание химерного зародыша человека и обезьяны может помочь в решении проблем, связанных с нехваткой органов, пригодных для пересадки.
Жираф - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 14:21Наука
Биологи обнаружили у жирафа уникальный ген, защищающий от гипертонии
Однако ряд специалистов в области этики заявили, что работа ученых поднимает серьезные этические и юридические вопросы.
"Этот прорыв подтверждает все более неоспоримый факт: биологические категории не постоянны – они изменчивы... Это создает важные этические и юридические проблемы", - считает Анна Смайдор, специалист по этике из Университета Восточной Англии.
Глава Центра практической этики Оксфордского университета Джулиан Савулеску указал, в свою очередь, что работа биологов "открывает ящик Пандоры". Савулеску убежден: хотя эмбрионы не просуществовали больше двадцати дней, вопрос о том, когда химеры человека и животного будут успешно создаваться в целях, например, получения органов для проведения трансплантаций, - всего лишь вопрос времени.
"Ключевой этический вопрос состоит в следующем: каков моральный статус этих новых созданий?" - отметил Савулеску.
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
Вчера, 13:35Наука
Найден белок, предотвращающий рак
 
НаукаЗдоровье - ОбществоОксфордский университетНаукаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказал о способах защиты от сезонной аллергии
04:04Российских туристов предложили вывозить из Турции за десять тысяч рублей
03:15Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО
03:08Источник рассказал, когда начнутся испытания ударного дрона "Сириус"
02:45В ВСУ оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией
02:24В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия
02:15Юрист объяснил, почему чек после покупки лучше забрать с собой
02:10Депутат уточнил сроки достижения россиянами коллективного иммунитета
01:57Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca
01:56Депутат Рады описал "гибель" Украины цитатой Тараса Шевченко
01:36Космонавты перешли с МКС в корабль "Союз МС-17" для возвращения на Землю
01:21Украинские военные не видят признаков подготовки России к "наступлению"
01:15Врач назвал признаки "развода" людей на ненужных анализах
01:15Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО
01:10Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России
00:50Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием
23:29SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну
23:24Пять сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом
23:15Пожар на "Невской мануфактуре" потушили
23:10Вице-премьер Чехии отменил визит в Россию для обсуждения "Спутника V"
Лента новостейМолния