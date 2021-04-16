Специалисты по этике оценили создание эмбрионов человека и обезьяны
© Weizhi Ji, Kunming University of Science and TechnologyХимерная бластоциста, содержащая клетки макаки и человека
© Weizhi Ji, Kunming University of Science and Technology
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ряд специалистов по этике выразили обеспокоенность относительно создания биологами химерных эмбрионов человека и макаки, сообщило научно-популярное издание New Scientist.
Речь идет о работе, результаты которой опубликовал ранее научный журнал Cell. Ученые в рамках исследования вырастили человеческие клетки в эмбрионах обезьян, чтобы понять, как клетки взаимодействуют друг с другом. Один из авторов работы Изписуа Бельмонте, профессор американского Института Солка, отметил, в частности, что создание химерного зародыша человека и обезьяны может помочь в решении проблем, связанных с нехваткой органов, пригодных для пересадки.
Однако ряд специалистов в области этики заявили, что работа ученых поднимает серьезные этические и юридические вопросы.
"Этот прорыв подтверждает все более неоспоримый факт: биологические категории не постоянны – они изменчивы... Это создает важные этические и юридические проблемы", - считает Анна Смайдор, специалист по этике из Университета Восточной Англии.
Глава Центра практической этики Оксфордского университета Джулиан Савулеску указал, в свою очередь, что работа биологов "открывает ящик Пандоры". Савулеску убежден: хотя эмбрионы не просуществовали больше двадцати дней, вопрос о том, когда химеры человека и животного будут успешно создаваться в целях, например, получения органов для проведения трансплантаций, - всего лишь вопрос времени.
"Ключевой этический вопрос состоит в следующем: каков моральный статус этих новых созданий?" - отметил Савулеску.
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