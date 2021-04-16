https://ria.ru/20210416/embrion-1728580566.html

Специалисты по этике оценили создание эмбрионов человека и обезьяны

Специалисты по этике оценили создание эмбрионов человека и обезьяны

Ряд специалистов по этике выразили обеспокоенность относительно создания биологами химерных эмбрионов человека и макаки, сообщило научно-популярное издание New... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T14:15

2021-04-16T14:15

2021-04-16T14:15

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ряд специалистов по этике выразили обеспокоенность относительно создания биологами химерных эмбрионов человека и макаки, сообщило научно-популярное издание New Scientist.Речь идет о работе, результаты которой опубликовал ранее научный журнал Cell. Ученые в рамках исследования вырастили человеческие клетки в эмбрионах обезьян, чтобы понять, как клетки взаимодействуют друг с другом. Один из авторов работы Изписуа Бельмонте, профессор американского Института Солка, отметил, в частности, что создание химерного зародыша человека и обезьяны может помочь в решении проблем, связанных с нехваткой органов, пригодных для пересадки.Однако ряд специалистов в области этики заявили, что работа ученых поднимает серьезные этические и юридические вопросы.Глава Центра практической этики Оксфордского университета Джулиан Савулеску указал, в свою очередь, что работа биологов "открывает ящик Пандоры". Савулеску убежден: хотя эмбрионы не просуществовали больше двадцати дней, вопрос о том, когда химеры человека и животного будут успешно создаваться в целях, например, получения органов для проведения трансплантаций, - всего лишь вопрос времени."Ключевой этический вопрос состоит в следующем: каков моральный статус этих новых созданий?" - отметил Савулеску.

https://ria.ru/20210318/zhiraf-1601812229.html

https://ria.ru/20210415/rak-1728395332.html

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здоровье - общество, оксфордский университет, наука, общество