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"Роскосмос" сообщил о последней поставке США двигателей РД-180
"Роскосмос" сообщил о последней поставке США двигателей РД-180
Россия передала США последнюю партию ракетных двигателей РД-180 в рамках ранее заключенного контракта, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T12:02
2021-04-16T14:45
игорь арбузов
рд-180
космос - риа наука
сша
в мире
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Россия передала США последнюю партию ракетных двигателей РД-180 в рамках ранее заключенного контракта, сообщил "Роскосмос".Как отмечается на сайте госкорпорации, 14 апреля в НПО "Энергомаш" американские заказчики получили шесть двигателей.Сейчас продукцию готовят к отправке. Всего в рамках более чем двадцатилетнего контракта НПО "Энергомаш" поставило в США 122 товарных двигателя РД-180. Двигатель используется на первой ступени американской ракеты-носителя Atlas 5. При этом в ULA ранее заявляли РИА Новости, что намерены прекратить эксплуатацию этой ракеты в середине 2020-х годов. На замену ей разрабатывают ракету Vulcan с американскими двигателями BE-4.Помимо РД-180, Россия поставляет в США двигатели РД-181. Контракт на их разработку и производство НПО "Энергомаш" заключило с компанией Orbital ATK в декабре 2014 года. Они предназначены для установки на американские ракеты-носители Antares.
https://ria.ru/20210408/arbuzov-1727198377.html
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игорь арбузов, рд-180, космос - риа наука, сша, в мире

"Роскосмос" сообщил о последней поставке США двигателей РД-180

12:02 16.04.2021 (обновлено: 14:45 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРакетный двигатель РД-180 в цехе "НПО Энергомаш" в Московской области
Ракетный двигатель РД-180 в цехе НПО Энергомаш в Московской области - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Россия передала США последнюю партию ракетных двигателей РД-180 в рамках ранее заключенного контракта, сообщил "Роскосмос".
Как отмечается на сайте госкорпорации, 14 апреля в НПО "Энергомаш" американские заказчики получили шесть двигателей.
"Представители компаний Pratt&Whitney, United Launch Alliance, РД "АМРОСС" подписали формуляры на двигатели", — говорится в сообщении.
Сейчас продукцию готовят к отправке.
Генеральный директор НПО Энергомаш Игорь Арбузов - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 11:00
Игорь Арбузов: мы делаем все, чтобы наша продукция была конкурентной
Всего в рамках более чем двадцатилетнего контракта НПО "Энергомаш" поставило в США 122 товарных двигателя РД-180.
Двигатель используется на первой ступени американской ракеты-носителя Atlas 5. При этом в ULA ранее заявляли РИА Новости, что намерены прекратить эксплуатацию этой ракеты в середине 2020-х годов. На замену ей разрабатывают ракету Vulcan с американскими двигателями BE-4.
Помимо РД-180, Россия поставляет в США двигатели РД-181. Контракт на их разработку и производство НПО "Энергомаш" заключило с компанией Orbital ATK в декабре 2014 года. Они предназначены для установки на американские ракеты-носители Antares.
Двигатели в цехе НПО Энергомаш в Московской области - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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НПО "Энергомаш" разработало способ повышения мощности ракетных двигателей
 
Игорь АрбузовРД-180Космос - РИА НаукаСШАВ мире
 
 
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