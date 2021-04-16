https://ria.ru/20210416/dvigateli-1728547178.html
"Роскосмос" сообщил о последней поставке США двигателей РД-180
"Роскосмос" сообщил о последней поставке США двигателей РД-180
Россия передала США последнюю партию ракетных двигателей РД-180 в рамках ранее заключенного контракта, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T12:02
2021-04-16T12:02
2021-04-16T14:45
игорь арбузов
рд-180
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Россия передала США последнюю партию ракетных двигателей РД-180 в рамках ранее заключенного контракта, сообщил "Роскосмос".Как отмечается на сайте госкорпорации, 14 апреля в НПО "Энергомаш" американские заказчики получили шесть двигателей.Сейчас продукцию готовят к отправке. Всего в рамках более чем двадцатилетнего контракта НПО "Энергомаш" поставило в США 122 товарных двигателя РД-180. Двигатель используется на первой ступени американской ракеты-носителя Atlas 5. При этом в ULA ранее заявляли РИА Новости, что намерены прекратить эксплуатацию этой ракеты в середине 2020-х годов. На замену ей разрабатывают ракету Vulcan с американскими двигателями BE-4.Помимо РД-180, Россия поставляет в США двигатели РД-181. Контракт на их разработку и производство НПО "Энергомаш" заключило с компанией Orbital ATK в декабре 2014 года. Они предназначены для установки на американские ракеты-носители Antares.
https://ria.ru/20210408/arbuzov-1727198377.html
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игорь арбузов, рд-180, космос - риа наука, сша, в мире
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости.
Россия передала США последнюю партию ракетных двигателей РД-180
в рамках ранее заключенного контракта, сообщил "Роскосмос".
Как отмечается на сайте госкорпорации, 14 апреля в НПО "Энергомаш" американские заказчики получили шесть двигателей.
"Представители компаний Pratt&Whitney, United Launch Alliance, РД "АМРОСС" подписали формуляры на двигатели", — говорится в сообщении.
Сейчас продукцию готовят к отправке.
Всего в рамках более чем двадцатилетнего контракта НПО "Энергомаш" поставило в США 122 товарных двигателя РД-180.
Двигатель используется на первой ступени американской ракеты-носителя Atlas 5. При этом в ULA ранее заявляли РИА Новости, что намерены прекратить эксплуатацию этой ракеты в середине 2020-х годов. На замену ей разрабатывают ракету Vulcan с американскими двигателями BE-4.
Помимо РД-180, Россия поставляет в США двигатели РД-181. Контракт на их разработку и производство НПО "Энергомаш" заключило с компанией Orbital ATK в декабре 2014 года. Они предназначены для установки на американские ракеты-носители Antares.