https://ria.ru/20210416/dvigateli-1728547178.html

"Роскосмос" сообщил о последней поставке США двигателей РД-180

"Роскосмос" сообщил о последней поставке США двигателей РД-180

Россия передала США последнюю партию ракетных двигателей РД-180 в рамках ранее заключенного контракта, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T12:02

2021-04-16T12:02

2021-04-16T14:45

игорь арбузов

рд-180

космос - риа наука

сша

в мире

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Россия передала США последнюю партию ракетных двигателей РД-180 в рамках ранее заключенного контракта, сообщил "Роскосмос".Как отмечается на сайте госкорпорации, 14 апреля в НПО "Энергомаш" американские заказчики получили шесть двигателей.Сейчас продукцию готовят к отправке. Всего в рамках более чем двадцатилетнего контракта НПО "Энергомаш" поставило в США 122 товарных двигателя РД-180. Двигатель используется на первой ступени американской ракеты-носителя Atlas 5. При этом в ULA ранее заявляли РИА Новости, что намерены прекратить эксплуатацию этой ракеты в середине 2020-х годов. На замену ей разрабатывают ракету Vulcan с американскими двигателями BE-4.Помимо РД-180, Россия поставляет в США двигатели РД-181. Контракт на их разработку и производство НПО "Энергомаш" заключило с компанией Orbital ATK в декабре 2014 года. Они предназначены для установки на американские ракеты-носители Antares.

https://ria.ru/20210408/arbuzov-1727198377.html

https://ria.ru/20210319/dvigateli-1601909441.html

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2021

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игорь арбузов, рд-180, космос - риа наука, сша, в мире