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В Удмуртии восемь человек пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями
В Удмуртии восемь человек пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями
Восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали при столкновении трех автомобилей и грузовика в Удмуртии, сообщает ГИБДД по региону. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T19:39
2021-04-16T19:39
удмуртская республика (удмуртия)
пермь
происшествия
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УФА, 16 апр - РИА Новости. Восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали при столкновении трех автомобилей и грузовика в Удмуртии, сообщает ГИБДД по региону.По данным ведомства, авария произошла около 17.15 (16.15 мск) на 73-м километре автомобильной дороги "Подъезд к г. Пермь от автодороги М-7 Волга" Можгинского района Удмуртии. Столкнулись "Лада Гранта", Mazda, Ford и грузовой автомобиль Renault.На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД, регулируют дорожное движение.
https://ria.ru/20210415/dtp-1728471191.html
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удмуртская республика (удмуртия), пермь, происшествия

В Удмуртии восемь человек пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями

19:39 16.04.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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УФА, 16 апр - РИА Новости. Восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали при столкновении трех автомобилей и грузовика в Удмуртии, сообщает ГИБДД по региону.
По данным ведомства, авария произошла около 17.15 (16.15 мск) на 73-м километре автомобильной дороги "Подъезд к г. Пермь от автодороги М-7 Волга" Можгинского района Удмуртии. Столкнулись "Лада Гранта", Mazda, Ford и грузовой автомобиль Renault.

"По предварительным данным, в ДТП восемь человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 17-летняя девушка, 11-летний мальчик", - говорится в сообщении региональной Госавтоинспекции.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД, регулируют дорожное движение.
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
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