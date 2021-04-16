https://ria.ru/20210416/dtp-1728648521.html
В Удмуртии восемь человек пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями
В Удмуртии восемь человек пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями
Восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали при столкновении трех автомобилей и грузовика в Удмуртии, сообщает ГИБДД по региону. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T19:39
2021-04-16T19:39
2021-04-16T19:39
удмуртская республика (удмуртия)
пермь
происшествия
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УФА, 16 апр - РИА Новости. Восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали при столкновении трех автомобилей и грузовика в Удмуртии, сообщает ГИБДД по региону.По данным ведомства, авария произошла около 17.15 (16.15 мск) на 73-м километре автомобильной дороги "Подъезд к г. Пермь от автодороги М-7 Волга" Можгинского района Удмуртии. Столкнулись "Лада Гранта", Mazda, Ford и грузовой автомобиль Renault.На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД, регулируют дорожное движение.
https://ria.ru/20210415/dtp-1728471191.html
удмуртская республика (удмуртия)
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удмуртская республика (удмуртия), пермь, происшествия