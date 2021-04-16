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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210416/drony-1728507968.html
В России началось строительство завода по производству ударных дронов
В России началось строительство завода по производству ударных дронов
"Кронштадт" начал строительство первого в России специализированного завода по серийному производству ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запуск... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T03:21
2021-04-16T03:21
новое оружие россии
россия
кронштадт
москва
дубна
сирия
армия
технологии
безопасность
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. "Кронштадт" начал строительство первого в России специализированного завода по серийному производству ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запуск предприятия намечен на ноябрь, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Компания "Кронштадт" является разработчиком и производителем ударного БПЛА "Иноходец" (также известен как "Орион"). Такие аппараты могут нести до 200 килограмм боевой нагрузки и применялись в Сирии для нанесения ударов по международным террористам. Существуют также разведывательная и гражданская версии аппарата."Компания "Кронштадт" начала строительство в Дубне первого в России завода по серийному производству беспилотных летательных аппаратов. Завод будет построен в рекордно короткие сроки - запуск производства запланирован уже на ноябрь 2021 года", - сказали в пресс-службе.Там уточнили, что "инвестиции в проект составят более 4 миллиардов рублей". В компании также добавили, что предприятие обеспечит постоянной работой более 1,5 тысячи человек и будет направлять свыше 900 миллионов рублей ежегодных налоговых отчислений в бюджет. Производство будет экологически чистым и бесшумным, его общая площадь составит 45 тысяч квадратных метров.Как отметил гендиректор "Кронштадта" Сергей Богатиков, слова которого приводят в пресс-службе, перед компанией стоят очень жесткие сроки, но будет сделано "всё возможное и невозможное, чтобы в них уложиться". "Мы рассматривали разные площадки и остановили свой выбор на Дубне. Дубна это знаменитый наукоград, здесь хорошо развита промышленность и производство, расположены значимые для страны предприятия", - добавил глава компании.Как сообщил в свою очередь РИА Новости высокопоставленный источник в оборонно-промышленном комплексе, "новое производство позволит закрыть потребности в беспилотниках "Иноходец" как со стороны Минобороны, так и других заказчиков".Компания "Кронштадт" также ведет разработку беспилотного комплекса группового применения "Молния" и тяжёлых ударных БПЛА "Гром".Средневысотный ударный беспилотный аппарат большой продолжительности полета "Иноходец", также известный как "Орион", разработан компанией "Кронштадт" по заказу Минобороны. Аппарат может находиться в полете до суток. Его максимальная взлетная масса – 1100 килограммов, боевая нагрузка – до 200 килограммов. "Орион" способен применять по наземным целям малогабаритные управляемые ракеты и корректируемые авиабомбы.
https://ria.ru/20210414/bespilotniki-1728168261.html
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россия, кронштадт, москва, дубна, сирия, армия, технологии, безопасность

В России началось строительство завода по производству ударных дронов

03:21 16.04.2021
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкНовейший ударный беспилотник "Охотник" во время первого совместного полета с Су-57
Новейший ударный беспилотник Охотник во время первого совместного полета с Су-57 - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. "Кронштадт" начал строительство первого в России специализированного завода по серийному производству ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запуск предприятия намечен на ноябрь, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Компания "Кронштадт" является разработчиком и производителем ударного БПЛА "Иноходец" (также известен как "Орион"). Такие аппараты могут нести до 200 килограмм боевой нагрузки и применялись в Сирии для нанесения ударов по международным террористам. Существуют также разведывательная и гражданская версии аппарата.
"Компания "Кронштадт" начала строительство в Дубне первого в России завода по серийному производству беспилотных летательных аппаратов. Завод будет построен в рекордно короткие сроки - запуск производства запланирован уже на ноябрь 2021 года", - сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что "инвестиции в проект составят более 4 миллиардов рублей". В компании также добавили, что предприятие обеспечит постоянной работой более 1,5 тысячи человек и будет направлять свыше 900 миллионов рублей ежегодных налоговых отчислений в бюджет. Производство будет экологически чистым и бесшумным, его общая площадь составит 45 тысяч квадратных метров.
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 01:08Новое оружие России
Источник рассказал о работах над единым комплексом оружия для БПЛА
Как отметил гендиректор "Кронштадта" Сергей Богатиков, слова которого приводят в пресс-службе, перед компанией стоят очень жесткие сроки, но будет сделано "всё возможное и невозможное, чтобы в них уложиться". "Мы рассматривали разные площадки и остановили свой выбор на Дубне. Дубна это знаменитый наукоград, здесь хорошо развита промышленность и производство, расположены значимые для страны предприятия", - добавил глава компании.
Как сообщил в свою очередь РИА Новости высокопоставленный источник в оборонно-промышленном комплексе, "новое производство позволит закрыть потребности в беспилотниках "Иноходец" как со стороны Минобороны, так и других заказчиков".
Компания "Кронштадт" также ведет разработку беспилотного комплекса группового применения "Молния" и тяжёлых ударных БПЛА "Гром".
Средневысотный ударный беспилотный аппарат большой продолжительности полета "Иноходец", также известный как "Орион", разработан компанией "Кронштадт" по заказу Минобороны. Аппарат может находиться в полете до суток. Его максимальная взлетная масса – 1100 килограммов, боевая нагрузка – до 200 килограммов. "Орион" способен применять по наземным целям малогабаритные управляемые ракеты и корректируемые авиабомбы.
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Новое оружие РоссииРоссияКронштадтМоскваДубнаСирияАрмияТехнологииБезопасность
 
 
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