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Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
https://ria.ru/20210416/dorogi-1728653823.html
Архангельский губернатор призвал развивать дороги в лесной местности
Архангельский губернатор призвал развивать дороги в лесной местности
Изменение законодательства в сфере строительства дорог и необходимость готовить специалистов для отрасли являются теми задачами, которые региональные власти... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T20:14
2021-04-16T20:14
архангельская область
россия
александр цыбульский
совет федерации рф
архангельская область
общество
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АРХАНГЕЛЬСК, 16 апр - РИА Новости. Изменение законодательства в сфере строительства дорог и необходимость готовить специалистов для отрасли являются теми задачами, которые региональные власти могут решить при поддержке федерального правительства, заявил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на заседании рабочей группы Совета Федерации по совершенствованию лесного законодательства в Вологде.В числе приоритетов развития лесной отрасли, которые Цыбульский обозначил на заседании в пятницу, – развитие сети лесных питомников, создание федеральной цифровой системы лесного комплекса, цифровизация государственного лесного реестра. Отдельно губернатор остановился на вопросах строительства лесных дорог и подготовки квалифицированных кадров для отрасли.Говоря о создании транспортной инфраструктуры, Цыбульский заявил о необходимости внесения изменений в федеральный закон "О недрах" и в постановление правительства РФ "Об объектах лесной инфраструктуры".Изменения, предложенные главой региона, направлены на упрощение процедуры и сокращение сроков получения лицензий на добычу песчано-гравийной смеси – основного материала для строительства лесных дорог. По словам Цыбульского, сегодня процесс оформления необходимых разрешительных документов занимает от полутора до двух лет."Строительство лесных дорог является неотъемлемой и непрерывной составной частью лесозаготовительной деятельности. Оно требует стабильного обеспечения большими объемами общераспространенных полезных ископаемых. Невозможность ведения добычи без лицензии, длительные сроки ее оформления и подготовки месторождений к промышленному освоению существенно замедляют строительство лесных дорог, приводят к остановкам лесозаготовительной деятельности", – аргументировал необходимость внесения изменений в нормативно-правовую базу Цыбульский.Глава региона также отметил, что предприятия лесопромышленного комплекса сталкиваются с нехваткой в отрасли квалифицированных специалистов. По словам лесопромышленников, техника и оборудование, которые они сегодня используют в работе, постоянно модернизируются, в то время как программы обучения специалистов для работы в ЛПК устаревают. Это приводит к необходимости переобучения выпускников вузов и учреждений профобразования на производстве. Процесс занимает от полутора до двух, а иногда и трех лет.Цыбульский подчеркнул необходимость создания в стране комплексной программы подготовки кадров для работы в лесной отрасли. "Архангельская область готова организовать эту работу с перспективой подготовки специалистов не только для своего региона, но и для других лесных регионов России. Потенциал образовательных учреждений региона позволяет обеспечить потребность отрасли кадрами", - отметил Цыбульский.
https://ria.ru/20210416/les-1728647802.html
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россия, александр цыбульский, совет федерации рф, архангельская область, общество

Архангельский губернатор призвал развивать дороги в лесной местности

20:14 16.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУчасток федеральной трассы Р257 "Енисей" в окрестностях Красноярска
Участок федеральной трассы Р257 Енисей в окрестностях Красноярска - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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АРХАНГЕЛЬСК, 16 апр - РИА Новости. Изменение законодательства в сфере строительства дорог и необходимость готовить специалистов для отрасли являются теми задачами, которые региональные власти могут решить при поддержке федерального правительства, заявил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на заседании рабочей группы Совета Федерации по совершенствованию лесного законодательства в Вологде.
В числе приоритетов развития лесной отрасли, которые Цыбульский обозначил на заседании в пятницу, – развитие сети лесных питомников, создание федеральной цифровой системы лесного комплекса, цифровизация государственного лесного реестра. Отдельно губернатор остановился на вопросах строительства лесных дорог и подготовки квалифицированных кадров для отрасли.
Говоря о создании транспортной инфраструктуры, Цыбульский заявил о необходимости внесения изменений в федеральный закон "О недрах" и в постановление правительства РФ "Об объектах лесной инфраструктуры".
Изменения, предложенные главой региона, направлены на упрощение процедуры и сокращение сроков получения лицензий на добычу песчано-гравийной смеси – основного материала для строительства лесных дорог. По словам Цыбульского, сегодня процесс оформления необходимых разрешительных документов занимает от полутора до двух лет.
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"Строительство лесных дорог является неотъемлемой и непрерывной составной частью лесозаготовительной деятельности. Оно требует стабильного обеспечения большими объемами общераспространенных полезных ископаемых. Невозможность ведения добычи без лицензии, длительные сроки ее оформления и подготовки месторождений к промышленному освоению существенно замедляют строительство лесных дорог, приводят к остановкам лесозаготовительной деятельности", – аргументировал необходимость внесения изменений в нормативно-правовую базу Цыбульский.
Глава региона также отметил, что предприятия лесопромышленного комплекса сталкиваются с нехваткой в отрасли квалифицированных специалистов. По словам лесопромышленников, техника и оборудование, которые они сегодня используют в работе, постоянно модернизируются, в то время как программы обучения специалистов для работы в ЛПК устаревают. Это приводит к необходимости переобучения выпускников вузов и учреждений профобразования на производстве. Процесс занимает от полутора до двух, а иногда и трех лет.
Цыбульский подчеркнул необходимость создания в стране комплексной программы подготовки кадров для работы в лесной отрасли. "Архангельская область готова организовать эту работу с перспективой подготовки специалистов не только для своего региона, но и для других лесных регионов России. Потенциал образовательных учреждений региона позволяет обеспечить потребность отрасли кадрами", - отметил Цыбульский.
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