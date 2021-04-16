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Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
https://ria.ru/20210416/dorogi-1728628381.html
Приангарью выделят 1,8 миллиарда рублей на реконструкцию моста и дорог
Приангарью выделят 1,8 миллиарда рублей на реконструкцию моста и дорог
Федеральный бюджет выделит Иркутской области дополнительно 1,8 миллиарда рублей на реконструкцию моста и ремонт дорог, сообщает правительство региона. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T17:51
2021-04-16T17:51
иркутская область
россия
игорь кобзев
москва
аларский район
экономика
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ИРКУТСК, 16 апр – РИА Новости. Федеральный бюджет выделит Иркутской области дополнительно 1,8 миллиарда рублей на реконструкцию моста и ремонт дорог, сообщает правительство региона.Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился в Москве с первым заместителем министра транспорта РФ Андреем Костюком. На встрече обсуждался вопрос финансирования четырех проектов, связанных с реконструкцией моста через реку Кута на севере региона, а также ремонтом дорог в Аларском, Черемховском районах и городе Усолье-Сибирское."Иркутская область дополнительно получит из федерального бюджета 1,8 миллиарда рублей на реализацию четырех проектов. В этом году будет выделен 851 миллион рублей", - говорится в сообщении.По словам Кобзева, общая стоимость реконструкции моста через реку Кута в городе Усть-Кут составляет 400 миллионов рублей. Сооружение было разрушено ледоходом еще в 2013 году. Жителям города приходится пользоваться другой дорогой, делая крюк длиной в несколько километров. Работы на объекте начнутся уже в этом году. Их планируется проводить в два этапа.Также за два года будут реализованы еще два проекта. В ближайшее время начнется капитальный ремонт 15 километров автодороги в Аларском районе. Сейчас этот участок между тремя населенными пунктами - гравийный. Проложена трасса в нулевых отметках, поэтому в межсезонье на ней скапливается вода и движение затрудняется. Общая стоимость работ составляет 678 миллионов рублей. Из федерального бюджета на этот проект будет выделено 203 миллиона рублей.С участием федеральных средств в городе Усолье-Сибирское проведут капитальный ремонт Комсомольского проспекта длиной более 3 километров. Общая стоимость работ 550 миллионов рублей. Из-за высокой стоимости объект не удавалось включить в национальный проект "Безопасные качественные дороги". Согласно договоренностям, в этом году из федерального бюджета на него выделят 250 миллионов рублей.Единственным проектом, который реализуют за один строительный сезон, является ремонт автодороги Южный подъезд к городу Черемхово. Стоимость работ составляет 100 миллионов рублей, эту сумму направят из федерального бюджета.
https://ria.ru/20210414/baykal-1728235698.html
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россия, игорь кобзев, москва, аларский район, экономика

Приангарью выделят 1,8 миллиарда рублей на реконструкцию моста и дорог

17:51 16.04.2021
 
© РИА Новости / Юрий Иванов / Перейти в фотобанкГорода России. Иркутск
Города России. Иркутск - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Юрий Иванов
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ИРКУТСК, 16 апр – РИА Новости. Федеральный бюджет выделит Иркутской области дополнительно 1,8 миллиарда рублей на реконструкцию моста и ремонт дорог, сообщает правительство региона.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился в Москве с первым заместителем министра транспорта РФ Андреем Костюком. На встрече обсуждался вопрос финансирования четырех проектов, связанных с реконструкцией моста через реку Кута на севере региона, а также ремонтом дорог в Аларском, Черемховском районах и городе Усолье-Сибирское.
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"Иркутская область дополнительно получит из федерального бюджета 1,8 миллиарда рублей на реализацию четырех проектов. В этом году будет выделен 851 миллион рублей", - говорится в сообщении.
По словам Кобзева, общая стоимость реконструкции моста через реку Кута в городе Усть-Кут составляет 400 миллионов рублей. Сооружение было разрушено ледоходом еще в 2013 году. Жителям города приходится пользоваться другой дорогой, делая крюк длиной в несколько километров. Работы на объекте начнутся уже в этом году. Их планируется проводить в два этапа.
Также за два года будут реализованы еще два проекта. В ближайшее время начнется капитальный ремонт 15 километров автодороги в Аларском районе. Сейчас этот участок между тремя населенными пунктами - гравийный. Проложена трасса в нулевых отметках, поэтому в межсезонье на ней скапливается вода и движение затрудняется. Общая стоимость работ составляет 678 миллионов рублей. Из федерального бюджета на этот проект будет выделено 203 миллиона рублей.
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С участием федеральных средств в городе Усолье-Сибирское проведут капитальный ремонт Комсомольского проспекта длиной более 3 километров. Общая стоимость работ 550 миллионов рублей. Из-за высокой стоимости объект не удавалось включить в национальный проект "Безопасные качественные дороги". Согласно договоренностям, в этом году из федерального бюджета на него выделят 250 миллионов рублей.
Единственным проектом, который реализуют за один строительный сезон, является ремонт автодороги Южный подъезд к городу Черемхово. Стоимость работ составляет 100 миллионов рублей, эту сумму направят из федерального бюджета.
 
Иркутская областьРоссияИгорь КобзевМоскваАларский районЭкономика
 
 
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