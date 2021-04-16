https://ria.ru/20210416/donbass-1728625955.html
Зеленский заявил, что настроен на саммит в "нормандском формате"
Зеленский заявил, что настроен на саммит в "нормандском формате"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настроен на разговор со всеми лидерами "нормандского формата" по урегулированию конфликта в Донбассе, в том... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T17:33
2021-04-16T17:33
2021-04-16T17:57
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КИЕВ, 16 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настроен на разговор со всеми лидерами "нормандского формата" по урегулированию конфликта в Донбассе, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным."Я настроен, чтобы мы все вчетвером подключились. Вопрос ситуации по безопасности на востоке Украины и деоккупация наших территорий. Именно такие вопросы решаются на встречах "Н-4" ("нормандский формат" - ред.), где вопросы решают четыре лидера", - заявил Зеленский в ходе общения с журналистами, которое транслировалось на странице его офиса в Facebook."Считаю важным, что мы приближаемся к следующему заседанию N4, считаю, что оно возможно. Девятнадцатого числа этого месяца будет заседание советников "нормандской четверки" и будет обсуждаться ряд вопросов. Прежде всего, будут обсуждаться кластеры. Это то, о чем мы говорили несколько месяцев назад, что будут разработаны кластеры, сделанные французской и немецкой стороной, сейчас с дополнениями Украины, также рассматриваются Россией. Все четыре страны подготовят дополнения к этим кластерам, с чем согласны, с чем не согласны. Эти кластеры - это пошаговое выполнение минских договоренностей. Девятнадцатого числа советники будут согласовывать эти позиции. Хочется верить, что это произойдет, что будет результат", - заявил президент по результатам переговоров в Париже.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года.
https://ria.ru/20210416/donbass-1728565913.html
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РИА Новости
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россия, "нормандская четверка", донбасс, владимир зеленский, франция, германия, украина, в мире
КИЕВ, 16 апр - РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
заявил, что настроен на разговор со всеми лидерами "нормандского формата" по урегулированию конфликта в Донбассе
, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным
.
"Я настроен, чтобы мы все вчетвером подключились. Вопрос ситуации по безопасности на востоке Украины
и деоккупация наших территорий. Именно такие вопросы решаются на встречах "Н-4" ("нормандский формат" - ред.), где вопросы решают четыре лидера", - заявил Зеленский в ходе общения с журналистами, которое транслировалось на странице его офиса в Facebook.
"Считаю важным, что мы приближаемся к следующему заседанию N4, считаю, что оно возможно. Девятнадцатого числа этого месяца будет заседание советников "нормандской четверки" и будет обсуждаться ряд вопросов. Прежде всего, будут обсуждаться кластеры. Это то, о чем мы говорили несколько месяцев назад, что будут разработаны кластеры, сделанные французской и немецкой стороной, сейчас с дополнениями Украины, также рассматриваются Россией. Все четыре страны подготовят дополнения к этим кластерам, с чем согласны, с чем не согласны. Эти кластеры - это пошаговое выполнение минских договоренностей. Девятнадцатого числа советники будут согласовывать эти позиции. Хочется верить, что это произойдет, что будет результат", - заявил президент по результатам переговоров в Париже.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года.