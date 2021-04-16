Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210416/donbass-1728592605.html
ДНР инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности
ДНР инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности
Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Владислав Московский заявил, что ДНР инициировала... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T15:03
2021-04-16T15:25
владислав московский
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
минск
оон
донецкая народная республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728434042_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_36e0c8cf0acaa3bb18996ce0cac2fb4e.jpg
ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Владислав Московский заявил, что ДНР инициировала проведение внеочередного заседания подгруппы по безопасности в связи с обстрелами со стороны украинских силовиков для согласования работы механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня."Для незамедлительного согласования модальностей взаимодействия в рамках координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня, предусмотренного мерами от 22 июля 2020 года, ДНР инициировала созыв внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности в ближайшую удобную для всех участников дату", - написал Московский в Telegram-канале.Он напомнил, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в среду погиб житель Донецка. Московский отметил, что на тот момент в этом районе действовали дополнительные гарантии безопасности, запрошенные Киевом для проведения ремонтных работ."Как и в предыдущих случаях нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины, приведших к гибели гражданского населения, координационный механизм не сработал, несмотря на наши попытки его задействовать. Украинская сторона в очередной раз отказывается признать вину, называя убийства мирных жителей инсценировкой", - добавил Московский.В ДНР ранее заявляли о необходимости запуска координационного механизма по реагированию и предотвращению нарушений перемирия в Донбассе. Отмечалось, что без него есть риск нового витка эскалации в Донбассе.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html
луганская народная республика
минск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728434042_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_9b20c3504e292e146f49d82a3ffc70e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владислав московский, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, минск, оон, донецкая народная республика, в мире

ДНР инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности

15:03 16.04.2021 (обновлено: 15:25 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСледы от осколков снаряда на стене жилого дома в Киевском районе Донецка
Следы от осколков снаряда на стене жилого дома в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Владислав Московский заявил, что ДНР инициировала проведение внеочередного заседания подгруппы по безопасности в связи с обстрелами со стороны украинских силовиков для согласования работы механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня.
"Для незамедлительного согласования модальностей взаимодействия в рамках координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня, предусмотренного мерами от 22 июля 2020 года, ДНР инициировала созыв внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности в ближайшую удобную для всех участников дату", - написал Московский в Telegram-канале.
Жители на одной из улиц Углегорска Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 08:00
Украинские "ястребы" призывают сделать Донбасс безлюдным
Он напомнил, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в среду погиб житель Донецка. Московский отметил, что на тот момент в этом районе действовали дополнительные гарантии безопасности, запрошенные Киевом для проведения ремонтных работ.
"Как и в предыдущих случаях нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины, приведших к гибели гражданского населения, координационный механизм не сработал, несмотря на наши попытки его задействовать. Украинская сторона в очередной раз отказывается признать вину, называя убийства мирных жителей инсценировкой", - добавил Московский.
В ДНР ранее заявляли о необходимости запуска координационного механизма по реагированию и предотвращению нарушений перемирия в Донбассе. Отмечалось, что без него есть риск нового витка эскалации в Донбассе.
Украинские военнослужащие охраняют контрольно-пропускной пункт возле новой линии соприкосновения в Золотом, Луганская область - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 08:00
Какая Украина нам не нужна
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Владислав МосковскийСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаМинскООНДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказал о способах защиты от сезонной аллергии
04:04Российских туристов предложили вывозить из Турции за десять тысяч рублей
03:15Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО
03:08Источник рассказал, когда начнутся испытания ударного дрона "Сириус"
02:45В ВСУ оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией
02:24В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия
02:15Юрист объяснил, почему чек после покупки лучше забрать с собой
02:10Депутат уточнил сроки достижения россиянами коллективного иммунитета
01:57Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca
01:56Депутат Рады описал "гибель" Украины цитатой Тараса Шевченко
01:36Космонавты перешли с МКС в корабль "Союз МС-17" для возвращения на Землю
01:21Украинские военные не видят признаков подготовки России к "наступлению"
01:15Врач назвал признаки "развода" людей на ненужных анализах
01:15Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО
01:10Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России
00:50Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием
23:29SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну
23:24Пять сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом
23:15Пожар на "Невской мануфактуре" потушили
23:10Вице-премьер Чехии отменил визит в Россию для обсуждения "Спутника V"
Лента новостейМолния