ДНР инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности
15:03 16.04.2021 (обновлено: 15:25 16.04.2021)
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСледы от осколков снаряда на стене жилого дома в Киевском районе Донецка
ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Владислав Московский заявил, что ДНР инициировала проведение внеочередного заседания подгруппы по безопасности в связи с обстрелами со стороны украинских силовиков для согласования работы механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня.
"Для незамедлительного согласования модальностей взаимодействия в рамках координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня, предусмотренного мерами от 22 июля 2020 года, ДНР инициировала созыв внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности в ближайшую удобную для всех участников дату", - написал Московский в Telegram-канале.
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"Как и в предыдущих случаях нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины, приведших к гибели гражданского населения, координационный механизм не сработал, несмотря на наши попытки его задействовать. Украинская сторона в очередной раз отказывается признать вину, называя убийства мирных жителей инсценировкой", - добавил Московский.
В ДНР ранее заявляли о необходимости запуска координационного механизма по реагированию и предотвращению нарушений перемирия в Донбассе. Отмечалось, что без него есть риск нового витка эскалации в Донбассе.
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Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.