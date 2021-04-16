https://ria.ru/20210416/donbass-1728592605.html

ДНР инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности

ДНР инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности

Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Владислав Московский заявил, что ДНР инициировала... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T15:03

2021-04-16T15:03

2021-04-16T15:25

владислав московский

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

минск

оон

донецкая народная республика

в мире

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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Владислав Московский заявил, что ДНР инициировала проведение внеочередного заседания подгруппы по безопасности в связи с обстрелами со стороны украинских силовиков для согласования работы механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня."Для незамедлительного согласования модальностей взаимодействия в рамках координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня, предусмотренного мерами от 22 июля 2020 года, ДНР инициировала созыв внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности в ближайшую удобную для всех участников дату", - написал Московский в Telegram-канале.Он напомнил, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в среду погиб житель Донецка. Московский отметил, что на тот момент в этом районе действовали дополнительные гарантии безопасности, запрошенные Киевом для проведения ремонтных работ."Как и в предыдущих случаях нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины, приведших к гибели гражданского населения, координационный механизм не сработал, несмотря на наши попытки его задействовать. Украинская сторона в очередной раз отказывается признать вину, называя убийства мирных жителей инсценировкой", - добавил Московский.В ДНР ранее заявляли о необходимости запуска координационного механизма по реагированию и предотвращению нарушений перемирия в Донбассе. Отмечалось, что без него есть риск нового витка эскалации в Донбассе.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

луганская народная республика

минск

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав московский, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, минск, оон, донецкая народная республика, в мире