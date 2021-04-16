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В Кремле оценили ситуацию в Донбассе
В Кремле оценили ситуацию в Донбассе
В Кремле не видят повода полностью успокаиваться по ситуации в Донбассе, надо внимательно отслеживать ситуацию на линии соприкосновения, заявил журналистам в... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T13:16
2021-04-16T13:33
владимир зеленский
ангела меркель
россия
ситуация в днр и лнр
донбасс
дмитрий песков
украина
в мире
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Кремле не видят повода полностью успокаиваться по ситуации в Донбассе, надо внимательно отслеживать ситуацию на линии соприкосновения, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Скажем так. По крайней мере, меньше идет сообщений о нарушении режима прекращения огня. Их действительно меньше. Но пока наверное нет повода для того, чтобы полностью успокоиться, и для того, чтобы перестать самым тщательным образом отслеживать ситуацию на линии соприкосновения", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что острая фаза напряжения на линии соприкосновения осталась позади.Президент Украины Владимир Зеленский на фоне эскалации в Донбассе посетит в пятницу Париж, где встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. По данным украинских СМИ, к переговорам президентов двух стран может присоединиться канцлер Германии Ангела Меркель.Накануне предстоящей встречи Москва призвала Париж и Берлин сосредоточиться на побуждении Киева к деэскалации напряженности в Донбассе."Весьма, весьма и весьма эффективно может способствовать. Для нас было бы очень важно, чтобы и господин Макрон, и госпожа Меркель во время разговора с господином Зеленским использовали свое влияние и донесли до главы украинского государства тезис о необходимости решительного прекращения каких-либо провокационных действий на линии соприкосновения и акцентировали необходимость безусловного соблюдения режима прекращения огня", - сказал Песков, отвечая на вопрос, чего в Кремле ожидают от переговоров Зеленского с Макроном, и сможет ли встреча лидеров двух стран поспособствовать нормализации ситуации на востоке Украины.Песков отметил, что также эта встреча "стала бы очень хорошим поводом, для того, чтобы еще раз вспомнить минский комплекс мер и вспомнить, что его необходимо выполнять".
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владимир зеленский, ангела меркель, россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, дмитрий песков, украина, в мире

В Кремле оценили ситуацию в Донбассе

13:16 16.04.2021 (обновлено: 13:33 16.04.2021)
 
© REUTERS / Oleksandr KlymenkoВоеннослужащий украинских вооруженных на линии разделения близ города Донецк
Военнослужащий украинских вооруженных на линии разделения близ города Донецк - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Кремле не видят повода полностью успокаиваться по ситуации в Донбассе, надо внимательно отслеживать ситуацию на линии соприкосновения, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Скажем так. По крайней мере, меньше идет сообщений о нарушении режима прекращения огня. Их действительно меньше. Но пока наверное нет повода для того, чтобы полностью успокоиться, и для того, чтобы перестать самым тщательным образом отслеживать ситуацию на линии соприкосновения", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что острая фаза напряжения на линии соприкосновения осталась позади.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
Вчера, 19:13
Зеленский назвал ситуацию в Донбассе контролируемой
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне эскалации в Донбассе посетит в пятницу Париж, где встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. По данным украинских СМИ, к переговорам президентов двух стран может присоединиться канцлер Германии Ангела Меркель.
Накануне предстоящей встречи Москва призвала Париж и Берлин сосредоточиться на побуждении Киева к деэскалации напряженности в Донбассе.
"Весьма, весьма и весьма эффективно может способствовать. Для нас было бы очень важно, чтобы и господин Макрон, и госпожа Меркель во время разговора с господином Зеленским использовали свое влияние и донесли до главы украинского государства тезис о необходимости решительного прекращения каких-либо провокационных действий на линии соприкосновения и акцентировали необходимость безусловного соблюдения режима прекращения огня", - сказал Песков, отвечая на вопрос, чего в Кремле ожидают от переговоров Зеленского с Макроном, и сможет ли встреча лидеров двух стран поспособствовать нормализации ситуации на востоке Украины.
Песков отметил, что также эта встреча "стала бы очень хорошим поводом, для того, чтобы еще раз вспомнить минский комплекс мер и вспомнить, что его необходимо выполнять".
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
 
Владимир ЗеленскийАнгела МеркельРоссияСитуация в ДНР и ЛНРДонбассДмитрий ПесковУкраинаВ мире
 
 
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