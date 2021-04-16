Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210416/dokhod-1728503120.html
Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей
Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей
Пассивным доход можно считать условно, даже если речь идет о самых надежных инструментах инвестирования. В любом активе есть определенные риски, по которым... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T02:15
2021-04-16T02:15
александр зюриков
noble russian finance club
россия
инвестиции
сергей дроздов
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b811dcd08e036e29aabbc7c5eb566f5d.jpg
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Пассивным доход можно считать условно, даже если речь идет о самых надежных инструментах инвестирования. В любом активе есть определенные риски, по которым нужно время от времени принимать решения, рассказал агентству "Прайм" эксперт ИК "Универ Капитал" Сергей Дроздов. Он напоминает, что во времена обвала российского рынка акций в 2008—2009 году акции многих компаний теряли до 90 процентов стоимости, и некоторые до сих пор не восстановились. Эксперт предупреждает, что ситуация может повториться, несмотря на то, что сейчас российский рынок на новых исторических максимумах. В качестве источника пассивного дохода Дроздов предлагает обратить внимание на облигации, например, евробонды.Директор по развитию Noble Russian Finance Club Александр Зюриков советует присмотреться к казначейским облигациям США. "Ситуация, при которой Америка не сможет расплатиться по своим обязательствам в той валюте, которую сама же и эмитирует, считается рынком очень маловероятной", — объясняет Зюриков
https://ria.ru/20210415/kom-1728331254.html
https://ria.ru/20210408/vklady-1727290778.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43c88ef3316c43ff3413f14b2cafab53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр зюриков, noble russian finance club, россия, инвестиции, сергей дроздов, сша, экономика

Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей

02:15 16.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Пассивным доход можно считать условно, даже если речь идет о самых надежных инструментах инвестирования. В любом активе есть определенные риски, по которым нужно время от времени принимать решения, рассказал агентству "Прайм" эксперт ИК "Универ Капитал" Сергей Дроздов.
"В наше время полностью пассивного дохода практически не осталось. Даже самые надежные активы подвержены определенным рискам, в том числе, рыночному и риску дефолта эмитента. К тому же есть еще и валютные риски", — аргументирует аналитик.
Он напоминает, что во времена обвала российского рынка акций в 2008—2009 году акции многих компаний теряли до 90 процентов стоимости, и некоторые до сих пор не восстановились. Эксперт предупреждает, что ситуация может повториться, несмотря на то, что сейчас российский рынок на новых исторических максимумах.
В качестве источника пассивного дохода Дроздов предлагает обратить внимание на облигации, например, евробонды.
Надпись Вклады в отделении банка - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
Вчера, 01:15
Финансист объяснил способ накоплений по принципу снежного кома
Директор по развитию Noble Russian Finance Club Александр Зюриков советует присмотреться к казначейским облигациям США.
"Ситуация, при которой Америка не сможет расплатиться по своим обязательствам в той валюте, которую сама же и эмитирует, считается рынком очень маловероятной", — объясняет Зюриков
В банке - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 01:22
Финансист рассказал, когда нужно возвращаться в депозиты
 
Александр ЗюриковNoble Russian Finance ClubРоссияИнвестицииСергей ДроздовСШАЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Во Владивостоке ветерану, устроившей голодовку, вернули квартиру
04:14Прибывших из Турции и Танзании предложили дважды тестировать на COVID-19
04:10СК готов помочь Белоруссии в расследовании геноцида в годы войны
04:10Россиянам рассказали, как дешево починить смартфон
03:47"Две великие державы": Байден выступил с речью об отношениях с Россией
03:45Мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта, сообщает СМИ
03:34Эксперт назвал новые санкции США признаком некомпетентности Байдена
03:29В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана
03:25НАСА впервые отправит экипаж МКС на многоразовых корабле и ракете
03:21В России началось строительство завода по производству ударных дронов
03:15Эксперт рассказал, что делать, если вам попалась дефектная банкнота
03:13В России приступили к созданию летающего автомобиля "Циклокар"
03:08Петербургские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки
02:53ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права
02:35На юго-востоке Москвы частично рухнула крыша горящего склада
02:32Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа
02:16Россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни
02:15Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей
02:10Россиянам посоветовали есть почки
02:09Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС
Лента новостейМолния