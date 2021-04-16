Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Пассивным доход можно считать условно, даже если речь идет о самых надежных инструментах инвестирования. В любом активе есть определенные риски, по которым нужно время от времени принимать решения, рассказал агентству "Прайм" эксперт ИК "Универ Капитал" Сергей Дроздов.
"В наше время полностью пассивного дохода практически не осталось. Даже самые надежные активы подвержены определенным рискам, в том числе, рыночному и риску дефолта эмитента. К тому же есть еще и валютные риски", — аргументирует аналитик.
Он напоминает, что во времена обвала российского рынка акций в 2008—2009 году акции многих компаний теряли до 90 процентов стоимости, и некоторые до сих пор не восстановились. Эксперт предупреждает, что ситуация может повториться, несмотря на то, что сейчас российский рынок на новых исторических максимумах.
В качестве источника пассивного дохода Дроздов предлагает обратить внимание на облигации, например, евробонды.
Директор по развитию Noble Russian Finance Club Александр Зюриков советует присмотреться к казначейским облигациям США.
"Ситуация, при которой Америка не сможет расплатиться по своим обязательствам в той валюте, которую сама же и эмитирует, считается рынком очень маловероятной", — объясняет Зюриков
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