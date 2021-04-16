https://ria.ru/20210416/dokhod-1728503120.html

Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей

Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей

Пассивным доход можно считать условно, даже если речь идет о самых надежных инструментах инвестирования. В любом активе есть определенные риски, по которым... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T02:15

2021-04-16T02:15

2021-04-16T02:15

александр зюриков

noble russian finance club

россия

инвестиции

сергей дроздов

сша

экономика

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Пассивным доход можно считать условно, даже если речь идет о самых надежных инструментах инвестирования. В любом активе есть определенные риски, по которым нужно время от времени принимать решения, рассказал агентству "Прайм" эксперт ИК "Универ Капитал" Сергей Дроздов. Он напоминает, что во времена обвала российского рынка акций в 2008—2009 году акции многих компаний теряли до 90 процентов стоимости, и некоторые до сих пор не восстановились. Эксперт предупреждает, что ситуация может повториться, несмотря на то, что сейчас российский рынок на новых исторических максимумах. В качестве источника пассивного дохода Дроздов предлагает обратить внимание на облигации, например, евробонды.Директор по развитию Noble Russian Finance Club Александр Зюриков советует присмотреться к казначейским облигациям США. "Ситуация, при которой Америка не сможет расплатиться по своим обязательствам в той валюте, которую сама же и эмитирует, считается рынком очень маловероятной", — объясняет Зюриков

https://ria.ru/20210415/kom-1728331254.html

https://ria.ru/20210408/vklady-1727290778.html

россия

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр зюриков, noble russian finance club, россия, инвестиции, сергей дроздов, сша, экономика