https://ria.ru/20210416/dnr-1728581673.html

Украинские пограничники провели в Донбассе учения со стрельбами

Украинские пограничники провели в Донбассе учения со стрельбами

Украинские пограничники провели учения со стрельбами в Донецкой области Украины, сообщила в пятницу пресс-служба государственной пограничной службы страны. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T14:18

2021-04-16T14:18

2021-04-16T14:18

ситуация на украине

донецкая народная республика

леонид кравчук

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/147477/13/1474771307_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_23ae803e8f68d542379d7e2ea61604ab.jpg

КИЕВ, 16 апр – РИА Новости. Украинские пограничники провели учения со стрельбами в Донецкой области Украины, сообщила в пятницу пресс-служба государственной пограничной службы страны."На днях во время выдвижения в район учений экипажи боевых машин совершили марш по пересеченной местности. Экзамен весенним бездорожьем прошли водители и техника, которые доставили подразделение в определенный район. Расчеты станковых и противотанковых гранатометов отрабатывали упражнения боевой стрельбы, а их командиры тренировались в управлении огнем при отражении нападения противника", - говорится в сообщении.Кроме того, с пограничниками провели занятия по охране и обороне позиций с обязательным обустройством полевых укреплений. Также упражнялись пограничники и в тактической медицине.Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что на неподконтрольную украинским властям территорию стягивают войска, там проводят тренировки и учения, в связи с чем предупредил, что украинские силовики будут зеркально отвечать на действия ополченцев. Он отметил, что киевская делегация в контактной группе предложит свой мирный план урегулирования ситуации в Донбассе, но если Донецк и Луганск его не примут, Киев будет "активнее защищаться".В июле 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210414/ucheniya-1728200071.html

https://ria.ru/20210411/voyna-1727810314.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, донецкая народная республика, леонид кравчук, в мире