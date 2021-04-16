Украинские пограничники провели в Донбассе учения со стрельбами
© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы спецподразделения народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области
КИЕВ, 16 апр – РИА Новости. Украинские пограничники провели учения со стрельбами в Донецкой области Украины, сообщила в пятницу пресс-служба государственной пограничной службы страны.
"На днях во время выдвижения в район учений экипажи боевых машин совершили марш по пересеченной местности. Экзамен весенним бездорожьем прошли водители и техника, которые доставили подразделение в определенный район. Расчеты станковых и противотанковых гранатометов отрабатывали упражнения боевой стрельбы, а их командиры тренировались в управлении огнем при отражении нападения противника", - говорится в сообщении.
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Кроме того, с пограничниками провели занятия по охране и обороне позиций с обязательным обустройством полевых укреплений. Также упражнялись пограничники и в тактической медицине.
Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что на неподконтрольную украинским властям территорию стягивают войска, там проводят тренировки и учения, в связи с чем предупредил, что украинские силовики будут зеркально отвечать на действия ополченцев. Он отметил, что киевская делегация в контактной группе предложит свой мирный план урегулирования ситуации в Донбассе, но если Донецк и Луганск его не примут, Киев будет "активнее защищаться".
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В июле 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.