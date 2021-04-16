https://ria.ru/20210416/deputaty-1728644612.html

Опубликованы декларации о доходах "звездных" депутатов

Опубликованы декларации о доходах "звездных" депутатов

Депутат-космонавты Светлана Савицкая и Валентина Терешкова заработали в 2020 году больше всех "звездных" народных избранников, задекларировав соответственно... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T19:19

2021-04-16T19:19

2021-04-16T19:19

оксана пушкина

сергей шаргунов

валентина терешкова

госдума рф

светлана савицкая

елена драпеко

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Депутат-космонавты Светлана Савицкая и Валентина Терешкова заработали в 2020 году больше всех "звездных" народных избранников, задекларировав соответственно 16,73 миллиона рублей и 15,31 миллиона рублей, следует из сведений о доходах, размещенных на сайте Госдумы.Замглавы комитета Госдумы по культуре, писатель Сергей Шаргунов заработал 10,774 миллиона рублей, Актриса Елена Драпеко - чуть более 8 миллионов рублей, а журналист Оксана Пушкина задекларировала 5,56 миллиона рублей.В 2019 году Шаргунов стал самым богатым среди "звездных" депутатов, заработав 22,93 миллиона рублей. А Савицкая задекларировала тогда 16,49 миллиона рублей. Терешкова заработала за 2019 год 14,17 миллиона рублей. Доход Пушкиной за прошлый отчетный период составил 5,37 миллиона рублей, а Драпеко указала в декларации доход в размере 7,13 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210416/nabiullina-1728640493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оксана пушкина, сергей шаргунов, валентина терешкова, госдума рф, светлана савицкая, елена драпеко