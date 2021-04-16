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Опубликованы декларации о доходах "звездных" депутатов
Опубликованы декларации о доходах "звездных" депутатов
Депутат-космонавты Светлана Савицкая и Валентина Терешкова заработали в 2020 году больше всех "звездных" народных избранников, задекларировав соответственно... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T19:19
2021-04-16T19:19
оксана пушкина
сергей шаргунов
валентина терешкова
госдума рф
светлана савицкая
елена драпеко
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Депутат-космонавты Светлана Савицкая и Валентина Терешкова заработали в 2020 году больше всех "звездных" народных избранников, задекларировав соответственно 16,73 миллиона рублей и 15,31 миллиона рублей, следует из сведений о доходах, размещенных на сайте Госдумы.Замглавы комитета Госдумы по культуре, писатель Сергей Шаргунов заработал 10,774 миллиона рублей, Актриса Елена Драпеко - чуть более 8 миллионов рублей, а журналист Оксана Пушкина задекларировала 5,56 миллиона рублей.В 2019 году Шаргунов стал самым богатым среди "звездных" депутатов, заработав 22,93 миллиона рублей. А Савицкая задекларировала тогда 16,49 миллиона рублей. Терешкова заработала за 2019 год 14,17 миллиона рублей. Доход Пушкиной за прошлый отчетный период составил 5,37 миллиона рублей, а Драпеко указала в декларации доход в размере 7,13 миллиона рублей.
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оксана пушкина, сергей шаргунов, валентина терешкова, госдума рф, светлана савицкая, елена драпеко

Опубликованы декларации о доходах "звездных" депутатов

19:19 16.04.2021
 
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Депутат-космонавты Светлана Савицкая и Валентина Терешкова заработали в 2020 году больше всех "звездных" народных избранников, задекларировав соответственно 16,73 миллиона рублей и 15,31 миллиона рублей, следует из сведений о доходах, размещенных на сайте Госдумы.
Замглавы комитета Госдумы по культуре, писатель Сергей Шаргунов заработал 10,774 миллиона рублей, Актриса Елена Драпеко - чуть более 8 миллионов рублей, а журналист Оксана Пушкина задекларировала 5,56 миллиона рублей.
В 2019 году Шаргунов стал самым богатым среди "звездных" депутатов, заработав 22,93 миллиона рублей. А Савицкая задекларировала тогда 16,49 миллиона рублей. Терешкова заработала за 2019 год 14,17 миллиона рублей. Доход Пушкиной за прошлый отчетный период составил 5,37 миллиона рублей, а Драпеко указала в декларации доход в размере 7,13 миллиона рублей.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
18:48
Опубликована декларация о доходах Набиуллиной за 2020 год
 
Оксана ПушкинаСергей ШаргуновВалентина ТерешковаГосдума РФСветлана СавицкаяЕлена Драпеко
 
 
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