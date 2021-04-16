https://ria.ru/20210416/deputat-1728652686.html

В Брянской области депутата заподозрили в растлении школьницы

В Брянской области депутата заподозрили в растлении школьницы

Брянские следователи задержали депутата Дятьковского райсовета по подозрению в половой связи со школьницей, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T20:05

2021-04-16T20:05

2021-04-16T20:05

россия

дятьковский район

брянская область

происшествия

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БРЯНСК, 16 апр - РИА Новости. Брянские следователи задержали депутата Дятьковского райсовета по подозрению в половой связи со школьницей, сообщает СУСК РФ по региону."Брянскими следователями задержан депутат по подозрению в половом сношении с малолетней, а также жительница Брянской области, подозреваемая в вовлечении ее в занятие проституцией", - говорится в сообщении.Следствие возбудило уголовные дело отношении депутата Дятьковского райсовета по факту "полового сношения с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста". Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении 19-летней жительницы города Дятьково Брянской области, подозреваемой в вовлечении потерпевшей в занятие проституцией.Предварительно установлено, что подозреваемый у себя дома совершил половой акт с девочкой, которую за плату свела с ним 19-летняя местная жительница. Отмечается, что школьница испытывала материальные трудности и по предложению подозреваемой занималась проституцией на территории города Дятьково и Дятьковского района Брянской области.Преступление выявлено оперативными сотрудниками УУР УМВД России по Брянской области совместно с сотрудниками УФСБ России по региону. Подозреваемые задержаны, проведены обыски в местах их жительства, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Следствие отмечает, что за совершение преступления в отношении малолетней народному избраннику грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет.

https://ria.ru/20210329/arest-1603348316.html

https://ria.ru/20210321/yakutsk-1602176591.html

россия

дятьковский район

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дятьковский район, брянская область, происшествия